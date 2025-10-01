टाटा ने दर्ज की अब तक की रिकॉर्ड सेल्स, सितंबर में 59,667 कारें सेल; एक्सपोर्ट में 396% की जबरदस्त उछाल

टाटा ने सितंबर 2025 में अब तक की रिकॉर्ड सेल्स हासिल की है। सितंबर 2025 में कंपनी की 59,667 कारें सेल हुईं। कंपनी ने एक्सपोर्ट में 396% की जबरदस्त उछाल हासिल की है।

टाटा मोटर्स ने सितंबर 2025 में अपनी अब तक की सबसे बड़ी मासिक बिक्री दर्ज की है। कंपनी ने घरेलू बाजार में 59,667 पैसेंजर व्हीकल्स (PVs) सेल किए, जो पिछले साल सितंबर 2024 की तुलना में 45% ज्यादा है। एक्सपोर्ट मिलाकर कुल बिक्री 60,907 यूनिट्स रही। यह रिकॉर्ड सेल्स फेस्टिव सीजन की डिमांड GST 2.0 प्राइस कट और EV पोर्टफोलियो की जबरदस्त ग्रोथ की वजह से संभव हुई। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पैसेंजर व्हीकल्स (PVs): EV ने दिखाई सबसे ज्यादा ताकत घरेलू पैसेंजर व्हीकल्स (PVs) बिक्री 59,667 यूनिट्स रही, जो 45% की ग्रोथ को दर्शाता है। वहीं, एक्सपोर्ट्स 1,240 यूनिट्स रही, जो 396% की उछाल है। यह पिछले साल सिर्फ 250 यूनिट्स थीं। ईवी सेल्स की बात करें तो कंपनी के इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री 9,191 यूनिट तक पहुंच गई, जो 96% की उछाल है। ये पिछले साल 4,680 यूनिट से ज्यादा है। अगस्त 2025 के मुकाबले भी टाटा ने शानदार छलांग लगाई। कंपनी ने एक महीने में ही 18,602 ज्यादा कारें बेच डाली, यानी कि 45% MoM ग्रोथ रही।

Q2 FY26 परफॉर्मेंस (जुलाई–सितंबर 2025)

कुल पैसेंजर व्हीकल (PV) की बिक्री 1,44,397 यूनिट्स रही, जो 10% की ग्रोथ है। घरेलू PV बिक्री 1,40,189 यूनिट्स (7.9% ↑) रही और एक्सपोर्ट्स 4,208 यूनिट्स (411% ↑) रही। EV बिक्री 24,855 यूनिट्स (58.9% ↑) रही।

कमर्शियल व्हीकल्स (CVs) की बिक्री

सितंबर 2025 में टाटा मोटर्स ने 35,862 CV यूनिट्स बेचे, जो 19% ज्यादा है। इसमें घरेलू बिक्री 33,148 यूनिट्स (16% ↑) की रही। एक्सपोर्ट की बा करें तो यह 2,714 यूनिट (94% ↑) तक पहुंच गया।