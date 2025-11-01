मारुति से बस एक कदम पीछे रह गई ये कंपनी, हुंडई और महिंद्रा को तो आसपास भी नहीं टिकने दिया

संक्षेप: दशहरा, धनतेरस और दिवाली के फेस्टिव सीजन में कंपनी ने 1 लाख गाड़ियां डिलीवर कीं, जो सालाना आधार पर 33% की ग्रोथ है। बिक्री में इस जबरदस्त सुधार का एक और कारण GST दरों में कमी और सेस का खत्म होना है, जो 22 सितंबर 2025 से लागू हुआ था।

टाटा मोटर्स ने अक्टूबर में अब तक की सबसे बड़ी बिक्री दर्ज की है। कंपनी ने पिछले महीने कुल 61,295 यूनिट की बिक्री रही, जो अक्टूबर 2024 में बेची गई 48,423 यूनिट की तुलना में 26.6% की सालाना ग्रोथ है। कंपनी के बड़े SUV सेगमेंट में बिक्री में बढ़ोतरी देखी गई, जिसमें भारत में किसी भी अन्य ऑटोमेकर की तुलना में कई प्राइस पॉइंट और बॉडी स्टाइल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल शामिल हैं। इस सेगमेंट में टियागो EV, नेक्सन EV और पंच EV जैसे मॉडल्स का दबदबा रहा।

दशहरा, धनतेरस और दिवाली के फेस्टिव सीजन में कंपनी ने 1 लाख गाड़ियां डिलीवर कीं, जो सालाना आधार पर 33% की ग्रोथ है। बिक्री में इस जबरदस्त सुधार का एक और कारण GST दरों में कमी और सेस का खत्म होना है, जो 22 सितंबर 2025 से लागू हुआ था। घरेलू बाजार में, टाटा मोटर्स ने 61,134 यूनिट बेचीं, जो अक्टूबर 2024 में बेची गई 48,131 यूनिट की तुलना में 27% की सालाना ग्रोथ है। SUVs ने 47 हजार से ज्यादा यूनिट के साथ बिक्री में बढ़त बनाई, जो मासिक बिक्री में अब तक का सबसे ज्यादा 77% हिस्सा है। सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो बिक्री सालाना आधार पर 73% बढ़कर 9,286 यूनिट हो गई।

इस सेगमेंट में नेक्सन और नेक्सन EV में सालाना आधार पर 50% की बढ़ोतरी देखी गई, जबकि हैरियर और सफारी ने कुल बिक्री में 7 हजार से ज्यादा यूनिट जोड़ीं। इन बिक्री को हैरियर.ev के एडवेंचर X एडिशन की तरफ देखी गई मजबूत बाजार डिमांड से सपोर्ट मिला। एक्सपोर्ट 161 यूनिट रहा, जो पिछले साल इसी महीने में भेजे गए 292 यूनिट की तुलना में 44.9% की गिरावट है।