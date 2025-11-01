Hindustan Hindi News
मारुति से बस एक कदम पीछे रह गई ये कंपनी, हुंडई और महिंद्रा को तो आसपास भी नहीं टिकने दिया

संक्षेप: दशहरा, धनतेरस और दिवाली के फेस्टिव सीजन में कंपनी ने 1 लाख गाड़ियां डिलीवर कीं, जो सालाना आधार पर 33% की ग्रोथ है। बिक्री में इस जबरदस्त सुधार का एक और कारण GST दरों में कमी और सेस का खत्म होना है, जो 22 सितंबर 2025 से लागू हुआ था।

Sat, 1 Nov 2025 08:01 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
टाटा मोटर्स ने अक्टूबर में अब तक की सबसे बड़ी बिक्री दर्ज की है। कंपनी ने पिछले महीने कुल 61,295 यूनिट की बिक्री रही, जो अक्टूबर 2024 में बेची गई 48,423 यूनिट की तुलना में 26.6% की सालाना ग्रोथ है। कंपनी के बड़े SUV सेगमेंट में बिक्री में बढ़ोतरी देखी गई, जिसमें भारत में किसी भी अन्य ऑटोमेकर की तुलना में कई प्राइस पॉइंट और बॉडी स्टाइल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल शामिल हैं। इस सेगमेंट में टियागो EV, नेक्सन EV और पंच EV जैसे मॉडल्स का दबदबा रहा।

दशहरा, धनतेरस और दिवाली के फेस्टिव सीजन में कंपनी ने 1 लाख गाड़ियां डिलीवर कीं, जो सालाना आधार पर 33% की ग्रोथ है। बिक्री में इस जबरदस्त सुधार का एक और कारण GST दरों में कमी और सेस का खत्म होना है, जो 22 सितंबर 2025 से लागू हुआ था। घरेलू बाजार में, टाटा मोटर्स ने 61,134 यूनिट बेचीं, जो अक्टूबर 2024 में बेची गई 48,131 यूनिट की तुलना में 27% की सालाना ग्रोथ है। SUVs ने 47 हजार से ज्यादा यूनिट के साथ बिक्री में बढ़त बनाई, जो मासिक बिक्री में अब तक का सबसे ज्यादा 77% हिस्सा है। सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो बिक्री सालाना आधार पर 73% बढ़कर 9,286 यूनिट हो गई।

इस सेगमेंट में नेक्सन और नेक्सन EV में सालाना आधार पर 50% की बढ़ोतरी देखी गई, जबकि हैरियर और सफारी ने कुल बिक्री में 7 हजार से ज्यादा यूनिट जोड़ीं। इन बिक्री को हैरियर.ev के एडवेंचर X एडिशन की तरफ देखी गई मजबूत बाजार डिमांड से सपोर्ट मिला। एक्सपोर्ट 161 यूनिट रहा, जो पिछले साल इसी महीने में भेजे गए 292 यूनिट की तुलना में 44.9% की गिरावट है।

कंपनी की EV सेल्स, डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों मार्केट में 9,286 यूनिट रही, जो अक्टूबर 2024 में बेची गई 5,355 यूनिट के मुकाबले 73.4% की ग्रोथ है। शानदार सालाना सेल्स रिपोर्ट करने के साथ-साथ, टाटा मोटर्स ने अपनी महीने-दर-महीने सेल्स परफॉर्मेंस में भी ग्रोथ दर्ज की। सितंबर 2025 में 60,907 यूनिट बेची गई थीं। कंपनी की इलेक्ट्रिक व्हीकल लाइनअप ने भी अक्टूबर 2025 में महीने-दर-महीने सुधार दिखाया, जो पिछले महीने बेची गई 9,191 यूनिट से ज्यादा है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
