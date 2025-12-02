ई-कार बेचने में ये कंपनी फिर बनी नंबर-1, नवंबर में कंपनी की 57,000+ यूनिट सेल; EV बिक्री में 52% की ऐतिहासिक छलांग

संक्षेप: टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने नवंबर 2025 में धमाकेदार छलांग लगाई है। कंपनी ने 57,000+ कारें बेची हैं। कंपनी ने EV सेल्स में 52% की ऐतिहासिक छलांग लगाई है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Tue, 2 Dec 2025 02:49 AM

टाटा मोटर्स ने नवंबर 2025 में ऐसी बिक्री दर्ज की है कि पूरे ऑटो सेक्टर में हलचल मच गई। कंपनी ने घरेलू बाजार में 57,436 यूनिट्स की बिक्री की, जिसमें EVs भी शामिल हैं। यह पिछले साल नवंबर 2025 4 (47,063 यूनिट्स) की तुलना में 22% की दमदार ग्रोथ है। यही नहीं, EV सेगमेंट में तो टाटा ने कमाल ही कर दिया और एक्सपोर्ट्स ने भी इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ईवी बाजार में टाटा की बादशाहत कायम है, जो 52% की ग्रोथ को दर्शाता है। नवंबर 2025 में कुल EV बिक्री (डोमेस्टिक + एक्सपोर्ट) 7,911 यूनिट रही। वहीं, पिछले साल 5,202 यूनिट्स की बिक्री हुई, यानी कंपनी ने 52% की जबरदस्त छलांग लगाई। लेकिन, असली सरप्राइज़ तो एक्सपोर्ट्स में मिला। जी हां, क्योंकि नवंबर 2024 में इसकी सिर्फ 54 यूनिट्स सेल हुई थी। वहीं, नवंबर 2025 में इसकी 1,763 यूनिट्स सेल हुई है, जो 3164.8% की अविश्वसनीय ग्रोथ है। टाटा EV का अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी से मजबूत होना इसका बड़ा संकेत है।

टाटा vs महिंद्रा– 1000 यूनिट का रोमांचक फासला

टाटा मोटर्स ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार मिलाकर नवंबर 2025 में कुल 59,199 यूनिट्स बेचीं। यह पिछले साल के 47,117 यूनिट्स की तुलना में 25.6% की ग्रोथ है। इस बार टाटा ने बाजी मारी और महिंद्रा को पीछे छोड़ दिया, अंतर बस 1000–1500 यूनिट्स का था। मारुति पहले, हुंडई दूसरे, टाटा तीसरे और महिंद्रा चौथे स्थान पर रही। EV सेगमेंट में टाटा नंबर-1 पर कायम है। इसमें महिंद्रा, हुंडई और MG मोटर सभी पीछे रह गए।

टाटा की शानदार वापसी