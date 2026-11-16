2025 का रिकॉर्ट टूटा, इस साल 10 महीने में ही 6.49 लाख से ज्यादा लोग खरीद चुके इस कंपनी का कारें
कंपनी इस साल के दो महीने शेष रहते हुए अपनी 2025 पैसेंजर व्हीकल सेल्स की पूरी संख्या को पार कर लिया। 2026 के पहले 10 महीनों में घरेलू थोक बिक्री 6,49,477 यूनिट तक पहुंच गई, जो 2025 में बेची गई 5,78,772 यूनिट से पहले ही 70,705 यूनिट या 12.22% ज्यादा है।
साल 2026 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए नए कीर्तिमान लेकर आया है। अभी साल खत्म होने में 2 महीने बाकी है, लेकिन पहले 10 महीने के दौरान कई कंपनियों को अपनी रिकॉर्ड बिक्री मिल चुकी है। इस लिस्ट में टाटा मोटर्स का नाम भी शामिल है। दरअसल, कंपनी इस साल के दो महीने शेष रहते हुए अपनी 2025 पैसेंजर व्हीकल सेल्स की पूरी संख्या को पार कर लिया। 2026 के पहले 10 महीनों में घरेलू थोक बिक्री 6,49,477 यूनिट तक पहुंच गई, जो 2025 में बेची गई 5,78,772 यूनिट से पहले ही 70,705 यूनिट या 12.22% ज्यादा है।
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Tata Nexon
₹ 7.4 - 14.52 लाख
Tata Sierra.ev
₹ 18.79 - 26.48 लाख
Tata Safari
₹ 13.4 - 26.91 लाख
Tata Curvv
₹ 10 - 19 लाख
Tata Harrier
₹ 13 - 26.11 लाख
Tata Altroz
₹ 6.3 - 10.8 लाख
|टाटा मोटर्स की सेल के आंकड़े (2026 Vs 2025)
|महीना
|2026
|2025
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|जनवरी
|70,222
|48,075
|22,147
|46.07
|फरवरी
|62,329
|46,437
|15,892
|34.22
|मार्च
|66,192
|51,616
|14,576
|28.24
|अप्रैल
|59,000
|45,199
|13,801
|30.53
|मई
|59,090
|41,557
|17,533
|42.19
|जून
|62,076
|37,083
|24,993
|67.4
|जुलाई
|62,611
|39,521
|23,090
|58.42
|अगस्त
|65,253
|41,001
|24,252
|59.15
|सितंबर
|68,810
|59,667
|9,143
|15.32
|अक्टूबर
|73,894
|61,134
|12,760
|20.87
|नवंबर
|-
|57,436
|-
|-
|दिसंबर
|-
|50,046
|-
|-
|टोटल YTD
|6,49,477
|5,78,772
|1,78,187
|37.81
|मंथ एवरेज
|64,948
|48,231
|16,717
|34.66
टाटा मोटर्स की मंथ वाइज सेल्स डाटा पर नजर डाली जाए तो जनवरी 2026 में कंपनी ने 70,222 यूनिट बेचीं। जनवरी 2025 में ये आंकड़ा 48,075 यूनिट का था। यानी उसने 22,147 यूनिट ज्यादा बेचीं और उसे 46.07% की YoY ग्रोथ मिली। फरवरी 2026 में कंपनी ने 62,329 यूनिट बेचीं। जनवरी 2025 में ये आंकड़ा 46,437 यूनिट का था। यानी उसने 15,892 यूनिट ज्यादा बेचीं और उसे 34.22% की YoY ग्रोथ मिली। मार्च 2026 में कंपनी ने 66,192 यूनिट बेचीं। जनवरी 2025 में ये आंकड़ा 51,616 यूनिट का था। यानी उसने 14,576 यूनिट ज्यादा बेचीं और उसे 28.24% की YoY ग्रोथ मिली।
अप्रैल 2026 में कंपनी ने 59,000 यूनिट बेचीं। जनवरी 2025 में ये आंकड़ा 45,199 यूनिट का था। यानी उसने 13,801 यूनिट ज्यादा बेचीं और उसे 30.53% की YoY ग्रोथ मिली। मई 2026 में कंपनी ने 59,090 यूनिट बेचीं। जनवरी 2025 में ये आंकड़ा 41,557 यूनिट का था। यानी उसने 17,533 यूनिट ज्यादा बेचीं और उसे 42.19% की YoY ग्रोथ मिली। जून 2026 में कंपनी ने 62,076 यूनिट बेचीं। जनवरी 2025 में ये आंकड़ा 37,083 यूनिट का था। यानी उसने 24,993 यूनिट ज्यादा बेचीं और उसे 67.40% की YoY ग्रोथ मिली।
जुलाई 2026 में कंपनी ने 62,611 यूनिट बेचीं। जनवरी 2025 में ये आंकड़ा 39,521 यूनिट का था। यानी उसने 23,090 यूनिट ज्यादा बेचीं और उसे 58.42% की YoY ग्रोथ मिली। अगस्त 2026 में कंपनी ने 65,253 यूनिट बेचीं। जनवरी 2025 में ये आंकड़ा 41,001 यूनिट का था। यानी उसने 24,252 यूनिट ज्यादा बेचीं और उसे 59.15% की YoY ग्रोथ मिली। सितंबर 2026 में कंपनी ने 68,810 यूनिट बेचीं। जनवरी 2025 में ये आंकड़ा 59,667 यूनिट का था। यानी उसने 9,143 यूनिट ज्यादा बेचीं और उसे 15.32% की YoY ग्रोथ मिली।
अक्टूबर 2026 में कंपनी ने 73,894 यूनिट बेचीं। जनवरी 2025 में ये आंकड़ा 61,134 यूनिट का था। यानी उसने 12,760 यूनिट ज्यादा बेचीं और उसे 20.87% की YoY ग्रोथ मिली। टाटा मोटर्स के लिए अभी नवंबर-दिसंबर 2026 सेल्स का डाटा सामने आना बाकी है। हालांकि, कंपनी ने नवंबर 2025 में 57,436 यूनिट और दिसंबर 2025 में 50,046 यूनिट की बिक्री दर्ज की थी। जिसके चलते उसने साल 2025 में कुल 5,78,772 यूनिट बेचीं। जबकि, साल 2026 के पहले 10 महीने में वो 6,49,477 यूनिट बेच चुकी है। यानी कंपनी अभी तक 1,78,187 यूनिट ज्यादा बेच चुकी है। साल 2026 में कंपनी कंपनी की हर महीने औसत बिक्री 64,948 यूनिट की रही। जबकि, साल 2025 में 48,231 यूनिट की थी।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें