2025 का रिकॉर्ट टूटा, इस साल 10 महीने में ही 6.49 लाख से ज्यादा लोग खरीद चुके इस कंपनी का कारें

कंपनी इस साल के दो महीने शेष रहते हुए अपनी 2025 पैसेंजर व्हीकल सेल्स की पूरी संख्या को पार कर लिया। 2026 के पहले 10 महीनों में घरेलू थोक बिक्री 6,49,477 यूनिट तक पहुंच गई, जो 2025 में बेची गई 5,78,772 यूनिट से पहले ही 70,705 यूनिट या 12.22% ज्यादा है।

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साल 2026 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए नए कीर्तिमान लेकर आया है। अभी साल खत्म होने में 2 महीने बाकी है, लेकिन पहले 10 महीने के दौरान कई कंपनियों को अपनी रिकॉर्ड बिक्री मिल चुकी है। इस लिस्ट में टाटा मोटर्स का नाम भी शामिल है। दरअसल, कंपनी इस साल के दो महीने शेष रहते हुए अपनी 2025 पैसेंजर व्हीकल सेल्स की पूरी संख्या को पार कर लिया। 2026 के पहले 10 महीनों में घरेलू थोक बिक्री 6,49,477 यूनिट तक पहुंच गई, जो 2025 में बेची गई 5,78,772 यूनिट से पहले ही 70,705 यूनिट या 12.22% ज्यादा है।

टाटा मोटर्स की सेल के आंकड़े (2026 Vs 2025) महीना 2026 2025 अंतर ग्रोथ % YoY जनवरी 70,222 48,075 22,147 46.07 फरवरी 62,329 46,437 15,892 34.22 मार्च 66,192 51,616 14,576 28.24 अप्रैल 59,000 45,199 13,801 30.53 मई 59,090 41,557 17,533 42.19 जून 62,076 37,083 24,993 67.4 जुलाई 62,611 39,521 23,090 58.42 अगस्त 65,253 41,001 24,252 59.15 सितंबर 68,810 59,667 9,143 15.32 अक्टूबर 73,894 61,134 12,760 20.87 नवंबर - 57,436 - - दिसंबर - 50,046 - - टोटल YTD 6,49,477 5,78,772 1,78,187 37.81 मंथ एवरेज 64,948 48,231 16,717 34.66

टाटा मोटर्स की मंथ वाइज सेल्स डाटा पर नजर डाली जाए तो जनवरी 2026 में कंपनी ने 70,222 यूनिट बेचीं। जनवरी 2025 में ये आंकड़ा 48,075 यूनिट का था। यानी उसने 22,147 यूनिट ज्यादा बेचीं और उसे 46.07% की YoY ग्रोथ मिली। फरवरी 2026 में कंपनी ने 62,329 यूनिट बेचीं। जनवरी 2025 में ये आंकड़ा 46,437 यूनिट का था। यानी उसने 15,892 यूनिट ज्यादा बेचीं और उसे 34.22% की YoY ग्रोथ मिली। मार्च 2026 में कंपनी ने 66,192 यूनिट बेचीं। जनवरी 2025 में ये आंकड़ा 51,616 यूनिट का था। यानी उसने 14,576 यूनिट ज्यादा बेचीं और उसे 28.24% की YoY ग्रोथ मिली।

अप्रैल 2026 में कंपनी ने 59,000 यूनिट बेचीं। जनवरी 2025 में ये आंकड़ा 45,199 यूनिट का था। यानी उसने 13,801 यूनिट ज्यादा बेचीं और उसे 30.53% की YoY ग्रोथ मिली। मई 2026 में कंपनी ने 59,090 यूनिट बेचीं। जनवरी 2025 में ये आंकड़ा 41,557 यूनिट का था। यानी उसने 17,533 यूनिट ज्यादा बेचीं और उसे 42.19% की YoY ग्रोथ मिली। जून 2026 में कंपनी ने 62,076 यूनिट बेचीं। जनवरी 2025 में ये आंकड़ा 37,083 यूनिट का था। यानी उसने 24,993 यूनिट ज्यादा बेचीं और उसे 67.40% की YoY ग्रोथ मिली।

जुलाई 2026 में कंपनी ने 62,611 यूनिट बेचीं। जनवरी 2025 में ये आंकड़ा 39,521 यूनिट का था। यानी उसने 23,090 यूनिट ज्यादा बेचीं और उसे 58.42% की YoY ग्रोथ मिली। अगस्त 2026 में कंपनी ने 65,253 यूनिट बेचीं। जनवरी 2025 में ये आंकड़ा 41,001 यूनिट का था। यानी उसने 24,252 यूनिट ज्यादा बेचीं और उसे 59.15% की YoY ग्रोथ मिली। सितंबर 2026 में कंपनी ने 68,810 यूनिट बेचीं। जनवरी 2025 में ये आंकड़ा 59,667 यूनिट का था। यानी उसने 9,143 यूनिट ज्यादा बेचीं और उसे 15.32% की YoY ग्रोथ मिली।