पंच, नेक्सन, कर्व या सफारी, टाटा की कोई भी कार लेने से पहले देखें ये डिस्काउंट लिस्ट; सीधे ₹1.35 लाख तक बचेंगे
संक्षेप: नवंबर 2025 में टाटा मोटर्स ने जमकर डिस्काउंट दिए हैं। टाटा की टियागो (Tiago) से लेकर सफारी (Safari) तक पर बंपर ऑफर मिल रहा है। EV खरीदने पर लाखों की बचत हो रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
नवंबर 2025 में टाटा मोटर्स ने ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। कंपनी ने MY 2024 और MY 2025 मॉडल्स पर जबरदस्त डिस्काउंट, एक्सचेंज और लॉयल्टी ऑफर का ऐलान किया है। अगर आप नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह महीना आपके लिए सोने पर सुहागा साबित हो सकता है। टाटा के पेट्रोल, डीजल, CNG और EV मॉडल्स सभी पर 25,000 रुपये से 1.35 लाख तक के आकर्षक ऑफर मिल रहे हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
|मॉडल (MY2025)
|फ्यूल प्रकार
|वैरिएंट
|कंज्यूमर डिस्काउंट
|एक्सचेंज / स्क्रैपेज
|लॉयल्टी
|कुल छूट (₹ तक)
|टियागो
|सभी
|XE को छोड़कर सभी वैरिएंट
|₹10,000
|₹15,000
|₹0
|₹25,000
|टियागो
|सभी
|XE
|₹0
|₹0
|₹0
|₹0
|टिगोर
|सभी
|सभी वैरिएंट
|₹15,000
|₹15,000
|₹0
|₹30,000
|अल्ट्रोज
|पेट्रोल / CNG
|सभी पुराने वैरिएंट
|₹40,000
|₹25,000
|₹0
|₹65,000
|अल्ट्रोज
|डीजल
|सभी पुराने वैरिएंट
|₹40,000
|₹25,000
|₹0
|₹65,000
|अल्ट्रोज
|पेट्रोल / CNG
|सभी नए वैरिएंट
|₹0
|₹0
|₹0
|₹0
|अल्ट्रोज
|डीजल
|सभी नए वैरिएंट
|₹0
|₹0
|₹0
|₹0
|पंच
|पेट्रोल
|सभी वैरिएंट
|₹5,000
|₹15,000
|₹20,000
|₹40,000
|पंच
|CNG
|सभी वैरिएंट
|₹5,000
|₹15,000
|₹20,000
|₹40,000
|नेक्सन
|पेट्रोल
|सभी वैरिएंट
|₹10,000
|₹15,000
|₹20,000
|₹45,000
|नेक्सन
|CNG
|सभी वैरिएंट
|₹10,000
|₹15,000
|₹20,000
|₹45,000
|नेक्सन
|डीजल
|सभी वैरिएंट
|₹10,000
|₹15,000
|₹20,000
|₹45,000
|कर्व
|सभी
|सभी वैरिएंट
|₹20,000
|₹20,000
|₹0
|₹40,000
|हैरियर
|डीजल
|प्योर, प्योर (O), प्योर +, प्योर +S, Adv, Adv+, Adv+A
|₹0
|₹0
|₹0
|₹0
|सफारी
|डीजल
|प्योर, प्योर (O), प्योर +, प्योर +S, Adv, Adv+, Adv+A
|₹0
|₹0
|₹0
|₹0
|हैरियर
|डीजल
|स्मार्ट, स्मार्ट (O), फियरलेस & फियरलेस+
|₹0
|₹0
|₹0
|₹0
|सफारी
|डीजल
|स्मार्ट, स्मार्ट (O), एकॉम्पलिश्ड & एकॉम्पलिश्ड+
|₹0
|₹0
|₹0
|₹0
|हैरियर
|डीजल
|सभी नए वैरिएंट (Fearless X+ को छोड़कर)
|₹0
|₹25,000
|₹0
|₹25,000
|सफारी
|डीजल
|सभी नए वैरिएंट (Accomplished X+ को छोड़कर)
|₹0
|₹25,000
|₹0
|₹25,000
|हैरियर
|डीजल
|फियरलेस X+
|₹25,000
|₹25,000
|₹0
|₹50,000
|सफारी
|डीजल
|एकॉम्पलिश्ड X+
|₹25,000
|₹25,000
|₹0
|₹50,000
टाटा 2024 कारों के डिस्काउंट ऑफर
|मॉडल
|कुल लाभ
|ऑफर डिटेल
|टियागो (MY24)
|₹40,000
|कंज्यूमर + एक्सचेंज बोनस
|टिगोर (MY24)
|₹45,000
|कंज्यूमर + एक्सचेंज बोनस
|अल्ट्रोज डीजल
|₹1,00,000
|₹50,000 कंज्यूमर + ₹50,000 एक्सचेंज
|अल्ट्रोज रेसर
|₹1,35,000
|₹85,000 कंज्यूमर + ₹50,000 एक्सचेंज
|पंच (पेट्रोल/CNG)
|₹25,000
|केवल कंज्यूमर डिस्काउंट
|नेक्सन
|₹40,000
|₹30,000 कंज्यूमर + ₹10,000 एक्सचेंज
|हैरियर डीजल
|₹75,000
|₹50,000 कंज्यूमर + ₹25,000 एक्सचेंज
|सफारी डीजल
|₹75,000
|₹50,000 कंज्यूमर + ₹25,000 एक्सचेंज
|कर्व (MY24)
|₹30,000
|केवल कंज्यूमर डिस्काउंट
टाटा EV रेंज पर नवंबर 2025 ऑफर
इलेक्ट्रिक वाहनों पर टाटा मोटर्स ने इस बार सबसे बड़ा तोहफा दिया है।
|मॉडल
|कुल डिस्काउंट
|ऑफर डिटेल
|टियागो EV (MY24/MY25)
|₹1,00,000
|₹70,000 ग्रीन बोनस + ₹30,000 एक्सचेंज/स्क्रैपेज
|पंच EV
|₹1,00,000
|₹60,000 ग्रीन बोनस + ₹40,000 एक्सचेंज
|नेक्सन EV 3.0
|₹30,000
|केवल एक्सचेंज बोनस
|कर्व EV
|₹1,30,000
|₹1,00,000 ग्रीन बोनस + ₹30,000 एक्सचेंज
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
