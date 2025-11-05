Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Tata Car Discounts Nov 2025 Tiago, Harrier, Safari, Nexon, Punch, Curvv, Altroz, Tigor, check all details
पंच, नेक्सन, कर्व या सफारी, टाटा की कोई भी कार लेने से पहले देखें ये डिस्काउंट लिस्ट; सीधे ₹1.35 लाख तक बचेंगे

पंच, नेक्सन, कर्व या सफारी, टाटा की कोई भी कार लेने से पहले देखें ये डिस्काउंट लिस्ट; सीधे ₹1.35 लाख तक बचेंगे

संक्षेप: नवंबर 2025 में टाटा मोटर्स ने जमकर डिस्काउंट दिए हैं। टाटा की टियागो (Tiago) से लेकर सफारी (Safari) तक पर बंपर ऑफर मिल रहा है। EV खरीदने पर लाखों की बचत हो रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Wed, 5 Nov 2025 03:40 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
नवंबर 2025 में टाटा मोटर्स ने ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। कंपनी ने MY 2024 और MY 2025 मॉडल्स पर जबरदस्त डिस्काउंट, एक्सचेंज और लॉयल्टी ऑफर का ऐलान किया है। अगर आप नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह महीना आपके लिए सोने पर सुहागा साबित हो सकता है। टाटा के पेट्रोल, डीजल, CNG और EV मॉडल्स सभी पर 25,000 रुपये से 1.35 लाख तक के आकर्षक ऑफर मिल रहे हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

मॉडल (MY2025)फ्यूल प्रकारवैरिएंटकंज्यूमर डिस्काउंटएक्सचेंज / स्क्रैपेजलॉयल्टीकुल छूट (₹ तक)
टियागोसभीXE को छोड़कर सभी वैरिएंट₹10,000₹15,000₹0₹25,000
टियागोसभीXE₹0₹0₹0₹0
टिगोरसभीसभी वैरिएंट₹15,000₹15,000₹0₹30,000
अल्ट्रोजपेट्रोल / CNGसभी पुराने वैरिएंट₹40,000₹25,000₹0₹65,000
अल्ट्रोजडीजलसभी पुराने वैरिएंट₹40,000₹25,000₹0₹65,000
अल्ट्रोजपेट्रोल / CNGसभी नए वैरिएंट₹0₹0₹0₹0
अल्ट्रोजडीजलसभी नए वैरिएंट₹0₹0₹0₹0
पंचपेट्रोलसभी वैरिएंट₹5,000₹15,000₹20,000₹40,000
पंचCNGसभी वैरिएंट₹5,000₹15,000₹20,000₹40,000
नेक्सनपेट्रोलसभी वैरिएंट₹10,000₹15,000₹20,000₹45,000
नेक्सनCNGसभी वैरिएंट₹10,000₹15,000₹20,000₹45,000
नेक्सनडीजलसभी वैरिएंट₹10,000₹15,000₹20,000₹45,000
कर्वसभीसभी वैरिएंट₹20,000₹20,000₹0₹40,000
हैरियरडीजलप्योर, प्योर (O), प्योर +, प्योर +S, Adv, Adv+, Adv+A₹0₹0₹0₹0
सफारीडीजलप्योर, प्योर (O), प्योर +, प्योर +S, Adv, Adv+, Adv+A₹0₹0₹0₹0
हैरियरडीजलस्मार्ट, स्मार्ट (O), फियरलेस & फियरलेस+₹0₹0₹0₹0
सफारीडीजलस्मार्ट, स्मार्ट (O), एकॉम्पलिश्ड & एकॉम्पलिश्ड+₹0₹0₹0₹0
हैरियरडीजलसभी नए वैरिएंट (Fearless X+ को छोड़कर)₹0₹25,000₹0₹25,000
सफारीडीजलसभी नए वैरिएंट (Accomplished X+ को छोड़कर)₹0₹25,000₹0₹25,000
हैरियरडीजलफियरलेस X+₹25,000₹25,000₹0₹50,000
सफारीडीजलएकॉम्पलिश्ड X+₹25,000₹25,000₹0₹50,000

टाटा 2024 कारों के डिस्काउंट ऑफर

मॉडलकुल लाभऑफर डिटेल
टियागो (MY24)₹40,000कंज्यूमर + एक्सचेंज बोनस
टिगोर (MY24)₹45,000कंज्यूमर + एक्सचेंज बोनस
अल्ट्रोज डीजल₹1,00,000₹50,000 कंज्यूमर + ₹50,000 एक्सचेंज
अल्ट्रोज रेसर₹1,35,000₹85,000 कंज्यूमर + ₹50,000 एक्सचेंज
पंच (पेट्रोल/CNG)₹25,000केवल कंज्यूमर डिस्काउंट
नेक्सन₹40,000₹30,000 कंज्यूमर + ₹10,000 एक्सचेंज
हैरियर डीजल₹75,000₹50,000 कंज्यूमर + ₹25,000 एक्सचेंज
सफारी डीजल₹75,000₹50,000 कंज्यूमर + ₹25,000 एक्सचेंज
कर्व (MY24)₹30,000केवल कंज्यूमर डिस्काउंट

टाटा EV रेंज पर नवंबर 2025 ऑफर

इलेक्ट्रिक वाहनों पर टाटा मोटर्स ने इस बार सबसे बड़ा तोहफा दिया है।

मॉडलकुल डिस्काउंटऑफर डिटेल
टियागो EV (MY24/MY25)₹1,00,000₹70,000 ग्रीन बोनस + ₹30,000 एक्सचेंज/स्क्रैपेज
पंच EV₹1,00,000₹60,000 ग्रीन बोनस + ₹40,000 एक्सचेंज
नेक्सन EV 3.0₹30,000केवल एक्सचेंज बोनस
कर्व EV₹1,30,000₹1,00,000 ग्रीन बोनस + ₹30,000 एक्सचेंज
ये भी पढ़ें:हुंडई ने ₹7.89 लाख में लॉन्च की नई वेन्यू, कंपनी ने क्रेटा वाले सारे फीचर भर दिए
