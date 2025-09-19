अरे वाह! GST घटने से ₹98000 तक सस्ती हो गई 5-स्टार सेफ्टी वाली ये टाटा कार, जानिए वैरिएंट वाइज छूट
टाटा मोटर्स ने फेस्टिव सीजन से पहले अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल, कंपनी ने प्रीमियम हैचबैक टाटा अल्ट्रोज (Tata Altroz) पर जीएसटी कट के बाद कीमतों में भारी कमी कर दी है।
टाटा मोटर्स ने फेस्टिव सीजन से पहले अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल, कंपनी ने प्रीमियम हैचबैक टाटा अल्ट्रोज (Tata Altroz) पर जीएसटी कट के बाद कीमतों में भारी कमी कर दी है। इस प्राइस कट से कार अब पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गई है। यानी अब अल्ट्रोज अब ग्राहकों को अलग-अलग वैरिएंट्स पर 98,000 रुपये तक की बचत के साथ मिलेगी। बता दें कि हाल में ही भारत एनसीएपी क्रैश टेस्ट में टाटा अल्ट्रोज को फैमिली सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है।
|टाटा अल्ट्रोज वैरिएंट्स
|जीएसटी छूट रुपये में
|Altroz Smart 1.2
|59,000
|Altroz Pure 1.2
|65,000
|Altroz Pure S 1.2
|69,000
|Altroz Pure AMT 1.2
|71,000
|Altroz Pure S AMT 1.2
|74,000
|Altroz Creative 1.2
|74,000
|Altroz Creative S 1.2
|77,000
|Altroz Creative AMT 1.2
|79,000
|Altroz Creative S AMT 1.2
|82,000
|Altroz Accomplished S 1.2
|85,000
|Altroz Creative S DCA 1.2
|88,000
|Altroz Accomplished S DCA 1.2
|96,000
|Altroz Accomplished+ S DCA 1.2
|98,000
|Altroz Smart CNG
|67,000
|Altroz Pure CNG
|75,000
|Altroz Pure S CNG
|78,000
|Altroz Creative CNG
|83,000
|Altroz Creative S CNG
|85,000
|Altroz Accomplished S CNG
|94,000
कुछ ऐसी है डिजाइन
अल्ट्रोज में रिफ्रेश्ड फ्रंट एंड है जिसमें डे-टाइम रनिंग लाइट्स, फुल-एलईडी स्प्लिट हेडलाइट्स, एक नया ग्रिल और नया डिजाइन किया गया बम्पर है। वहीं, कार में फ्लश-फिटिंग इल्यूमिनेटेड डोर हैंडल और नए 16-इंच 5-स्पोक अलॉय व्हील शामिल हैं।
धांसू हैं कार के फीचर्स
कार के केबिन की बात करें तो अल्ट्रोज फेसलिफ्ट को क्लीनर डैशबोर्ड डिजाइन के साथ रिफ्रेश किया गया है। कार के केबिन में 10.25-इंच ऑल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ऑटो एसी कंट्रोल जैसे फीचर्स भी जोड़े हैं। इसके अलावा, कार में इलेक्ट्रिक सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, एम्बिएंट लाइटिंग और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं।
दमदार है कार का इंजन
टाटा अल्ट्रोज फेसलिफ्ट में मौजूदा मॉडल की तरह ही पावरट्रेन का ऑप्शन दिया गया है। कार में ग्राहकों को 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन, 1.5-लीटर डीजल इंजन और सीएनजी पावरट्रेन का ऑप्शन दिया गया है। मार्केट में अल्ट्रोज फेसलिफ्ट का मुकाबला हुंडई i20, मारुति सुजुकी बलेनो और टोयोटा ग्लैंजा जैसी कारों से होता है।
