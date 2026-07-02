1500 करोड़ किलोमीटर की लर्निंग के बाद तैयार हुई ये इलेक्ट्रिक SUV, कंपनी की सबसे सेफ और एडवांस EV

सिएरा EV से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह हैरियर EV से कैसे अलग है, यह देखते हुए कि दोनों टाटा के एक्टिव.EV प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं और अपने अधिकांश हार्डवेयर शेयर करते हैं। कुलकर्णी के अनुसार, इसका आंसर व्हीकल के हार्डवेयर के बजाय उसके कैरेक्टर में है।

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टाटा सिएरा EV की भारतीय बाजार में एंट्री हो चुकी है। कंपनी ने इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी है। डिलीवरी 15 जुलाई से शुरू होगी। सिएरा EV और हैरियर EV कंपनी के एक ही Acti.ev आर्किटेक्चर पर बेस्ड हैं, उन्हें अलग-अलग ड्राइविंग एक्सपीरियंस देने के लिए इंजीनियर किया गया है। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर, आनंद कुलकर्णी ने रशलेन को बताया कि कैसे सिएरा EV सालों तक किए गए अरबों किलोमीटर के सफर के बाद तैयार की गई है।

सिएरा EV से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह हैरियर EV से कैसे अलग है, यह देखते हुए कि दोनों टाटा के एक्टिव.EV प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं और अपने अधिकांश हार्डवेयर शेयर करते हैं। कुलकर्णी के अनुसार, इसका आंसर व्हीकल के हार्डवेयर के बजाय उसके कैरेक्टर में है।

हार्डवेयर एक जैसा, फिर भी अलग

दोनों SUV की स्थिति पर कुलकर्णी ने कहा कि दोनों का हार्डवेयर वही है, लेकिन इमोशनली इनमें बहुत अंतर है। सिएरा EV के लिए सॉफ्टवेयर कैलिब्रेशन, थ्रॉटल मैपिंग और पावर डिलीवरी सभी को अलग तरह से ट्यून किया गया है। जिस तरह से हार्डवेयर बिजली प्रदान करता है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स और सहजता हैरियर EV की तुलना में काफी अगल होती है। कुलकर्णी ने सिएरा EV के रियर सस्पेंशन सेटअप पर प्रकाश डाला। उनके अनुसार, सिएरा EV को लंबी यात्राओं के दौरान थकान फ्री व्हीकल बनाने के लिए 5-लिंक इंडिपेंडेंट रियर सस्पेंशन को बड़े पैमाने पर ट्यून किया गया है।

1500 करोड़ किलोमीटर की टेस्टिंग

स्पेसिफिकेशंस या कम्पोनेंट नंबर्स पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, टाटा का उद्देश्य ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस में सुधार करना था। कुलकर्णी ने कहा कि हमने इस कार में अनुभव से घर्षण को दूर करने का प्रयास किया है। प्रत्येक इंजीनियरिंग निर्णय का उद्देश्य सिएरा EV को केवल कागज पर प्रभावशाली आंकड़े देने के बजाय प्रैक्टिकली बेहतरीन बनाना है। सिएरा EV को लॉन्च से पहले 15 बिलियन (1500 करोड़) किलोमीटर से अधिक का डेटा जुटाया गया। इसमें सैकड़ों सर्कल में एक साथ बैटरी को सड़क के झटके, हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, बार-बार तेज चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सर्कल के संपर्क में लाना शामिल है। नमी, धूल, गर्मी और अलग-अलग जलवायु परिस्थितियों के लंबे समय तक संपर्क भी इसमें शामिल है।