1500 करोड़ किलोमीटर की लर्निंग के बाद तैयार हुई ये इलेक्ट्रिक SUV, कंपनी की सबसे सेफ और एडवांस EV
सिएरा EV से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह हैरियर EV से कैसे अलग है, यह देखते हुए कि दोनों टाटा के एक्टिव.EV प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं और अपने अधिकांश हार्डवेयर शेयर करते हैं। कुलकर्णी के अनुसार, इसका आंसर व्हीकल के हार्डवेयर के बजाय उसके कैरेक्टर में है।
टाटा सिएरा EV की भारतीय बाजार में एंट्री हो चुकी है। कंपनी ने इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी है। डिलीवरी 15 जुलाई से शुरू होगी। सिएरा EV और हैरियर EV कंपनी के एक ही Acti.ev आर्किटेक्चर पर बेस्ड हैं, उन्हें अलग-अलग ड्राइविंग एक्सपीरियंस देने के लिए इंजीनियर किया गया है। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर, आनंद कुलकर्णी ने रशलेन को बताया कि कैसे सिएरा EV सालों तक किए गए अरबों किलोमीटर के सफर के बाद तैयार की गई है।
सिएरा EV से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह हैरियर EV से कैसे अलग है, यह देखते हुए कि दोनों टाटा के एक्टिव.EV प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं और अपने अधिकांश हार्डवेयर शेयर करते हैं। कुलकर्णी के अनुसार, इसका आंसर व्हीकल के हार्डवेयर के बजाय उसके कैरेक्टर में है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Tata Sierra.ev
₹ 18.79 - 26.48 लाख
Toyota Urban Cruiser Ebella
₹ 23.6 लाख
Hyundai Creta EV
₹ 18.02 - 24.7 लाख
MG ZS EV
₹ 17.99 - 20.5 लाख
हार्डवेयर एक जैसा, फिर भी अलग
दोनों SUV की स्थिति पर कुलकर्णी ने कहा कि दोनों का हार्डवेयर वही है, लेकिन इमोशनली इनमें बहुत अंतर है। सिएरा EV के लिए सॉफ्टवेयर कैलिब्रेशन, थ्रॉटल मैपिंग और पावर डिलीवरी सभी को अलग तरह से ट्यून किया गया है। जिस तरह से हार्डवेयर बिजली प्रदान करता है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स और सहजता हैरियर EV की तुलना में काफी अगल होती है। कुलकर्णी ने सिएरा EV के रियर सस्पेंशन सेटअप पर प्रकाश डाला। उनके अनुसार, सिएरा EV को लंबी यात्राओं के दौरान थकान फ्री व्हीकल बनाने के लिए 5-लिंक इंडिपेंडेंट रियर सस्पेंशन को बड़े पैमाने पर ट्यून किया गया है।
1500 करोड़ किलोमीटर की टेस्टिंग
स्पेसिफिकेशंस या कम्पोनेंट नंबर्स पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, टाटा का उद्देश्य ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस में सुधार करना था। कुलकर्णी ने कहा कि हमने इस कार में अनुभव से घर्षण को दूर करने का प्रयास किया है। प्रत्येक इंजीनियरिंग निर्णय का उद्देश्य सिएरा EV को केवल कागज पर प्रभावशाली आंकड़े देने के बजाय प्रैक्टिकली बेहतरीन बनाना है। सिएरा EV को लॉन्च से पहले 15 बिलियन (1500 करोड़) किलोमीटर से अधिक का डेटा जुटाया गया। इसमें सैकड़ों सर्कल में एक साथ बैटरी को सड़क के झटके, हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, बार-बार तेज चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सर्कल के संपर्क में लाना शामिल है। नमी, धूल, गर्मी और अलग-अलग जलवायु परिस्थितियों के लंबे समय तक संपर्क भी इसमें शामिल है।
सिंगल चार्ज पर 665Km रेंज
टाटा सिएरा EV मल्टी बैटरी पैक ऑप्शन में मिलेगा। इसके 75kWh बैटरी पैक के साथ सिएरा EV एक बार चार्ज करने पर 665 किलोमीटर तक की MIDC-सर्टिफाइड रेंज देती है। वहीं, 63kWh बैटरी वाले मॉडल की रेंज 565 किलोमीटर तक क्लेम की जा रही है। चार्जिंग के लिए 120kW DC फास्ट चार्जर का सपोर्ट दिया गया है, जिससे सिर्फ 15 मिनट की चार्जिंग में 263 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है। वहीं, बैटरी को 20% से 80% तक चार्ज होने में लगभग 26 मिनट का समय लगता है। टाटा अपनी दूसरी EV की तरह सिएरा EV के साथ भी 15 साल की बैटरी वारंटी दे रही है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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