टाटा की हैरियर का नया अवतार, क्वॉड वील ड्राइव के साथ 504Nm टॉर्क, 0 से 100kmph मात्र 6.3 सेकेंड में
टाटा मोटर्स ने अपनी हैरियर ईवी (Harrier.ev) का नया वेरिएंट लॉन्च किया है। इसका नाम Fearless + QWD 75 है। इसका टॉर्क 504Nm का है और इसे 0 से 100kmps करने में मात्र 6.3 सेकेंड लगते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इसके बारे में।
टाटा मोटर्स ने अपनी हैरियर ईवी (Harrier.ev) का नया वेरिएंट लॉन्च किया है। इसका नाम Fearless + QWD 75 है। हैरियर के इस नए ड्यूल मोटर क्वॉड वील ड्राइव वेरिएंट की शुरुआती कीमत 26.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। कंपनी का दावा है कि यह सुपरकार जैसी परफॉर्मेंस और कहीं भी जाने की ऑफरोड कैपेबिलिटी के साथ आती है। इसका टॉर्क 504Nm का है और इसे 0 से 100kmps करने में मात्र 6.3 सेकेंड लगते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इस नए वेरिएंट के बारे में। अब तक टाटा का QWD (ऑल-वील ड्राइव) सिस्टम केवल टॉप-स्पेक Empowered 75 वेरिएंट तक ही लिमिटेड था। Fearless+ QWD 75 के लॉन्च के साथ बायर्स के पास अब ड्यूल-मोटर सेटअप का मजा लेने का एक अधिक किफायती ऑप्शन आ गया है। यह उन ग्राहकों को अपनी ओर खींचेगा, जो पूरी तरह से फीचर लोडेड होने की बजाय परफॉर्मेंस और ऑफ-रोड कैपेबिलिटी को पसंद करते हैं।
मात्र 6.3 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड
टाटा के acti.ev+ आर्किटेक्चर पर बनी Harrier EV Fearless+ QWD 75 दमदार परफॉर्मेंस वाली एसयूवी है। यह 504 एनएम का टॉर्क जेनरेट करती है और मात्र 6.3 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ लेती है। ड्यूल-मोटर सेटअप ऑल-वील ड्राइव से लैस यह एसयूवी हर तरह की रोड कंडीशन्स पर बेहतर ट्रैक्शन और स्टेबिलिटी ऑफर करती है। इसमें 6 टेरेन मोड के साथ-साथ ऑफ-रोड असिस्ट और बूस्ट मोड जैसे फीचर भी हैं, जो इसे सिटी और ऑफ-रोड दोनों तरह की ड्राइविंग के लिए परफेक्ट बनाते हैं।
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Tata Harrier EV
₹ 21.49 - 30.23 लाख
Mahindra XEV 9e
₹ 21.9 - 31.25 लाख
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 30.2 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
BYD Atto 3
₹ 24.99 - 33.99 लाख
19-इंच अलॉय वील्स और वॉइस-असिस्टेड ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल
टॉप वेरिएंट से नीचे होने के बावजूद Fearless+ QWD 75 में कई बेहतरीन फीचर दिए गए हैं। इनमें मेमरी फंक्शन के साथ 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, 4-वे पावर्ड को-ड्राइवर सीट और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स शामिल हैं। इसके अलावा इसमें 360-डिग्री कैमरा, JBL ब्लैक 10-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, 19-इंच अलॉय वील्स और वॉइस-असिस्टेड ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल शामिल हैं। SUV में एम्बिएंट लाइटिंग, रियर कम्फर्ट हेडरेस्ट और रियर सनशेड भी मिलते हैं।
5-स्टार भारत NCAP रेटिंग के साथ जबर्दस्त सेफ्टी
हैरियर EV को 5-स्टार भारत NCAP रेटिंग के साथ जबर्दस्त सेफ्टी भी ऑफर करती है। इसके साथ ही कंपनी बैटरी पर अनलिमिटेड लाइफटाइम वारंटी भी दे रही है, जिससे ग्राहकों को टेंशन फ्री लॉन्ग-टर्म ओनरशिप का भरोसा मिलता है। बताते चलें कि TATA.ev ने सीवीड ग्रीन नाम का एक नया एक्सटीरियर कलर भी पेश किया है। यह एलिगेंट और सोफिस्टिकेटेड कलर सभी Harrier.ev वेरिएंट में उपलब्ध होगा, जिससे ग्राहकों को अपनी बोल्ड स्टाइल को एक्सप्रेस करने का एक अडिशनल ऑप्शन मिलेगा।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
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