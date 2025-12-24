अविन्या EV को बेचने अलग शोरूम खोलेगी कंपनी, ये टाटा के पोर्टफोलियो में हैरियर EV से ऊपर रहेगी
टाटा मोटर्स CY26 में अपने अविन्या ब्रांड के लॉन्च के साथ प्रीमियम सेगमेंट में कदम रखेगी। कंपनी ने एलान किया है कि वह इस नए बैज के तहत अपनी पहली EV SUV CY26 के आखिर में लॉन्च करेगी।
टाटा मोटर्स CY26 में अपने अविन्या ब्रांड के लॉन्च के साथ प्रीमियम सेगमेंट में कदम रखेगी। कंपनी ने एलान किया है कि वह इस नए बैज के तहत अपनी पहली EV SUV CY26 के आखिर में लॉन्च करेगी। यह 2025 भारत मोबिलिटी एक्सपो में दिखाए गए कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन-रेडी वर्जन होगा। इतना ही नहीं, अविन्या को मौजूदा टाटा और Tata.ev सुविधाओं से अलग शोरूम और टच पॉइंट के साथ एक अलग ब्रांड के रूप में शुरू किया जाएगा। कंपनी ने बताया है कि वह अपनी योजनाओं के तहत ऑनलाइन एक्सपीरियंस और फिजिकल लोकेशन को मिलाकर एक फिजीटल मॉडल के जरिए अविन्या चेन चलाने पर विचार कर रहा है।
टाटा का अपने अविन्या ब्रांड के लिए तीसरा फ्रंट खोलने का कदम कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही अपनी ICE और EV रेंज को अलग-अलग सुविधाओं में बांट दिया है। इसमें अलग-अलग डिजाइन और सर्विस सेंटर शामिल हैं। अविन्या के साथ भी इसी तरह के अप्रोच की उम्मीद करते हैं, लेकिन छोटे शोरूम और प्रीमियम लोकेशन पर जिनके शुरू में टियर-1 और टियर-2 शहरों में होने की उम्मीद है। कंपनी ने यह साफ कर दिया है कि अविन्या, हैरियर EV से ऊपर शुरू होगी। इसका मतलब है कि यह हायर-मार्जिन, लो-वॉल्यूम सेगमेंट में जाएगी, जिसमें अभी स्कोडा, टोयोटा, BYD और वोक्सवैगन जैसे ब्रांड हैं। हुंडई, किआ और होंडा भी अगले दो सालों में इस मुकाबले में शामिल होंगे, लेकिन मर्सिडीज, जीप, BMW और ऑडी जैसे बड़े लग्जरी मॉडल से मुकाबला होगा।
टाटा अविन्या इलेक्ट्रिक की एक्सपेक्टेड हाइलाइट्स
इसमें यूनिक 'टी' लाइट सिग्नेचर, बटरफ्लाई डोर और घूमने वाली सीटें दी गई हैं। फ्रंट में बड़े ब्लैक पैनल, LED DRL और ब्लैक बोनट मिलता है। साइड प्रोफाइल में बड़े एलॉय व्हील्स के साथ कार के अंदर और बाहर आने के लिए चौड़े दरवाजे दिए गए हैं। पीछे की तरफ, इसमें स्लीक एलईडी स्ट्रिप जैसा स्पॉयलर मिलता है और बड़ा बंपर दिया गया है। अंदर की तरफ बेज और ब्राउन रंग का इंटीरियर है।
कंपनी की मानें तो इसे यात्रियों के लिए ज्यादा स्पेस, हाई सेफ्टी, डस्ट प्रोटेक्शन और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट के लिए डिजाइन किया गया है। यह कई कनेक्टिविटी फीचर्स, सेंटर कंसोल पर एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, और एक खास आकार के स्टीयरिंग व्हील, ऑल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ आती है।
इसमें अरोमा डिफ्यूजर, रिवॉल्विंग फ्रंट सीट्स और एक पैनोरमिक सनरूफ भी मिलता है। जो इस कार को और भी ज्यादा स्टाइलिश और लग्जरी बनाते हैं। यह डुअल इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ आ सकती है। एक मोटर एक एक्सेल को पावर देगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो यह फुल चार्ज में 500 KM तक चल जाएगी।
5 नए ईवी मॉडल पर कर रही काम
इसके अलावा, ऑटोमेकर FY2030 तक 5 नए EV नेमप्लेट लॉन्च करने वाला है। इस बीच, सिएरा EV, नई पंच EV के साथ, 2026 की शुरुआत में डेब्यू करने वाली हैं। अपने एडवांस्ड EV प्लेटफॉर्म और यूजर-सेंट्रिक इंटीरियर के साथ, अविन्या भारत के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में मुकाबला करने के लिए तैयार है। इसके ज्यादातर मॉडल 2026 के आखिर तक बाजार में दस्तक दे देंगे।
