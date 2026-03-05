सिएरा हुई सुपहिट... अब टाटा ला रही ये धांसू SUV, इसके लिए खुलेगा नया शोरूम; जानिए कब होगी एंट्री?
टाटा मोटर्स ने कन्फर्म किया है कि उसका अविन्या (Avinya) लग्जरी ब्रांड 2027 में डेब्यू करेगा। इसकी लीड प्रोडक्शन-रेडी अविन्या एक्स (Avinya X) करेगी जिसे 2025 भारत मोबिलिटी एक्सपो में दिखाया गया था। कंपनी ने बताया है कि वह एक हाई-ऑन-एक्सपीरियंस-विद-स्मॉल-फुटप्रिंट मॉडल पर काम कर रही है, जैसा टोयोटा ने लेक्सस के साथ और हुंडई के जेनेसिस (जो भी 2027 में आ रहा है) के साथ किया है। इसका मतलब है कि शुरुआत में टियर-1 जगहों पर हाई-एंड ग्राहकों के लिए कुछ शोरूम होंगे, जो खरीदारी का शानदार एक्सपीरियंस देंगे।
अविन्या टाटा का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इस स्टेबल (सभी SUVs शायद) की पेशकश हैरियर EV से ऊपर रखी जाएगी। ब्रांड के अलग शोरूम और सर्विस सेंटर होंगे, जिनमें हायरार्की सुनिश्चित करने के लिए कम से कम टाटा ब्रांडिंग होगी। ICE मॉडल में आने से पहले, ब्रांड एक EV मेकर के तौर पर अपनी लाइफ साइकिल शुरू करेगा।
अलग शोरूम खोलने पर भी विचार
कंपनी ने एलान किया है कि वो अविन्या को मौजूदा टाटा ICE और Tata.ev सुविधाओं से अलग शोरूम और टच पॉइंट के साथ एक अलग ब्रांड के रूप में शुरू किया जाएगा। कंपनी ने बताया है कि वह अपनी योजनाओं के तहत ऑनलाइन एक्सपीरियंस और फिजिकल लोकेशन को मिलाकर एक फिजीटल मॉडल के जरिए अविन्या चेन चलाने पर विचार कर रहा है। टाटा का अपने अविन्या ब्रांड के लिए तीसरा फ्रंट खोलने का कदम कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही अपनी ICE और EV रेंज को अलग-अलग सुविधाओं में बांट दिया है। इसमें अलग-अलग डिजाइन और सर्विस सेंटर शामिल हैं।
अविन्या के साथ भी इसी तरह के अप्रोच की उम्मीद करते हैं, लेकिन छोटे शोरूम और प्रीमियम लोकेशन पर जिनके शुरू में टियर-1 और टियर-2 शहरों में होने की उम्मीद है। कंपनी ने यह साफ कर दिया है कि अविन्या, हैरियर EV से ऊपर शुरू होगी। इसका मतलब है कि यह हायर-मार्जिन, लो-वॉल्यूम सेगमेंट में जाएगी, जिसमें अभी स्कोडा, टोयोटा, BYD और वोक्सवैगन जैसे ब्रांड हैं। हुंडई, किआ और होंडा भी अगले दो सालों में इस मुकाबले में शामिल होंगे, लेकिन मर्सिडीज, जीप, BMW और ऑडी जैसे बड़े लग्जरी मॉडल से मुकाबला होगा।
टाटा अविन्या इलेक्ट्रिक के एक्सपेक्टेड फीचर्स
इसमें यूनिक 'टी' लाइट सिग्नेचर, बटरफ्लाई डोर और घूमने वाली सीटें दी गई हैं। फ्रंट में बड़े ब्लैक पैनल, LED DRL और ब्लैक बोनट मिलता है। साइड प्रोफाइल में बड़े एलॉय व्हील्स के साथ कार के अंदर और बाहर आने के लिए चौड़े दरवाजे दिए गए हैं। पीछे की तरफ, इसमें स्लीक एलईडी स्ट्रिप जैसा स्पॉयलर मिलता है और बड़ा बंपर दिया गया है। अंदर की तरफ बेज और ब्राउन रंग का इंटीरियर है। कंपनी की मानें तो इसे यात्रियों के लिए ज्यादा स्पेस, हाई सेफ्टी, डस्ट प्रोटेक्शन और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट के लिए डिजाइन किया गया है।
यह कई कनेक्टिविटी फीचर्स, सेंटर कंसोल पर एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, और एक खास आकार के स्टीयरिंग व्हील, ऑल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ आती है। इसमें अरोमा डिफ्यूजर, रिवॉल्विंग फ्रंट सीट्स और एक पैनोरमिक सनरूफ भी मिलता है। जो इस कार को और भी ज्यादा स्टाइलिश और लग्जरी बनाते हैं। यह डुअल इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ आ सकती है। एक मोटर एक एक्सेल को पावर देगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो यह फुल चार्ज में 500 KM तक चल जाएगी।
