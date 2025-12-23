सिएरा हिट होते ही टाटा ने चला नया दांव, अब 2026 में लाएगी ये धासूं eSUV; इस महीने खत्म होगा इंतजार

संक्षेप: टाटा सिएरा को 24 घंटे में ही 70,000 से ज्यादा बुकिंग मिलीं। इस डिमांड को देखकर ये बाजर में इसके हिट होने का चर्चा भी शुरू हो गई है। ऐसे में अब कंपनी की नजर अगले साल यानी 2026 पर है। दरअसल, कंपनी 2026 के आखिर तक भारत में अपनी फ्यूचरिस्टिक अविन्या इलेक्ट्रिक गाड़ी लाने की तैयारी कर रही है।

टाटा मोटर्स अपने तरकश के लगभग सभी तीर चला चुकी है। इस साल सिएरा उसका आखिरी तीर था, जो निशाने पर भी लगा है। दरअसल, सिएरा को 24 घंटे में ही 70,000 से ज्यादा बुकिंग मिल गई थीं। ग्राहकों में इसकी डिमांड को देखकर बाजार में इसके हिट होने की चर्चा भी शुरू हो गई है। ऐसे में अब कंपनी की नजर अगले साल यानी 2026 पर है। दरअसल, कंपनी 2026 के आखिर तक भारत में अपनी फ्यूचरिस्टिक अविन्या इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जो कई राइवल्स से पहले प्रीमियम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में एक बड़ा कदम है।

यह मॉडल जिसे कॉन्सेप्ट शोकेस और इंडस्ट्री टीजर के जरिए दिखाया गया है, घरेलू बाजार के लिए EV डिजाइन और टेक्नोलॉजी को फिर से परिभाषित करने की टाटा की रणनीति का हिस्सा है। अविन्या टाटा के बिल्कुल नए Gen 3 EV आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगी, जो खास तौर पर बैटरी-इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बनाया गया एक डेडिकेटेड स्केटबोर्ड-स्टाइल प्लेटफॉर्म है। यह आर्किटेक्चर लॉन्ग-रेंज परफॉर्मेंस, रैपिड चार्जिंग कैपेसिटी और हाई लेवल के सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये बेहतर स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी और फ्लेक्सिबल कंपोनेंट पैकेजिंग भी देता है।

इसके इंटीरियर की बात करें तो अविन्या में एक साफ, मिनिमलिस्ट केबिन होने की उम्मीद है, जिसमें लाउंज जैसा माहौल और एक फ्लैट फ्लोर होगा जो इस्तेमाल करने लायक जगह को ज्यादा से ज्यादा करेगा। सस्टेनेबल मटीरियल और एक बिना उलझन वाला लेआउट मुख्य डिजाइन प्रेंसिपल होंगे, जिसमें टाटा पारंपरिक SUV या MPV की तुलना में कम्फर्ट और प्रीमियम एक्सपीरियंस को प्राथमिकता देगा।

टाटा अविन्या इलेक्ट्रिक की एक्सपेक्टेड हाइलाइट्स इसमें यूनिक 'टी' लाइट सिग्नेचर, बटरफ्लाई डोर और घूमने वाली सीटें दी गई हैं। फ्रंट में बड़े ब्लैक पैनल, LED DRL और ब्लैक बोनट मिलता है। साइड प्रोफाइल में बड़े अलॉय व्हील्स के साथ कार के अंदर और बाहर आने के लिए चौड़े दरवाजे दिए गए हैं। पीछे की तरफ, इसमें स्लीक एलईडी स्ट्रिप जैसा स्पॉयलर मिलता है और बड़ा बंपर दिया गया है। अंदर की तरफ बेज और ब्राउन रंग का इंटीरियर है।

कंपनी की मानें तो इसे यात्रियों के लिए ज्यादा स्पेस, हाई सेफ्टी, डस्ट प्रोटेक्शन और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट के लिए डिजाइन किया गया है। यह कई कनेक्टिविटी फीचर्स, सेंटर कंसोल पर एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, और एक खास आकार के स्टीयरिंग व्हील, ऑल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ आती है।

इसमें अरोमा डिफ्यूजर, रिवॉल्विंग फ्रंट सीट्स और एक पैनोरमिक सनरूफ भी मिलता है। जो इस कार को और भी ज्यादा स्टाइलिश और लग्जरी बनाते हैं। यह डुअल इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ आ सकती है। एक मोटर एक एक्सेल को पावर देगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो यह फुल चार्ज में 500 KM तक चल जाएगी।