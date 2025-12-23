Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Tata Avinya EV to Launch by the End of 2026
सिएरा हिट होते ही टाटा ने चला नया दांव, अब 2026 में लाएगी ये धासूं eSUV; इस महीने खत्म होगा इंतजार

सिएरा हिट होते ही टाटा ने चला नया दांव, अब 2026 में लाएगी ये धासूं eSUV; इस महीने खत्म होगा इंतजार

संक्षेप:

टाटा सिएरा को 24 घंटे में ही 70,000 से ज्यादा बुकिंग मिलीं। इस डिमांड को देखकर ये बाजर में इसके हिट होने का चर्चा भी शुरू हो गई है। ऐसे में अब कंपनी की नजर अगले साल यानी 2026 पर है। दरअसल, कंपनी 2026 के आखिर तक भारत में अपनी फ्यूचरिस्टिक अविन्या इलेक्ट्रिक गाड़ी लाने की तैयारी कर रही है।

Dec 23, 2025 01:18 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
Tata Avinyaarrow

टाटा मोटर्स अपने तरकश के लगभग सभी तीर चला चुकी है। इस साल सिएरा उसका आखिरी तीर था, जो निशाने पर भी लगा है। दरअसल, सिएरा को 24 घंटे में ही 70,000 से ज्यादा बुकिंग मिल गई थीं। ग्राहकों में इसकी डिमांड को देखकर बाजार में इसके हिट होने की चर्चा भी शुरू हो गई है। ऐसे में अब कंपनी की नजर अगले साल यानी 2026 पर है। दरअसल, कंपनी 2026 के आखिर तक भारत में अपनी फ्यूचरिस्टिक अविन्या इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जो कई राइवल्स से पहले प्रीमियम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में एक बड़ा कदम है।

इसके इंटीरियर की बात करें तो अविन्या में एक साफ, मिनिमलिस्ट केबिन होने की उम्मीद है, जिसमें लाउंज जैसा माहौल और एक फ्लैट फ्लोर होगा जो इस्तेमाल करने लायक जगह को ज्यादा से ज्यादा करेगा। सस्टेनेबल मटीरियल और एक बिना उलझन वाला लेआउट मुख्य डिजाइन प्रेंसिपल होंगे, जिसमें टाटा पारंपरिक SUV या MPV की तुलना में कम्फर्ट और प्रीमियम एक्सपीरियंस को प्राथमिकता देगा।

ये भी पढ़ें:इस साल ये 7 SUVs हुईं लॉन्च और बाजार पर कर लिया कब्जा, कीमत ₹7.90 लाख से शुरू

टाटा अविन्या इलेक्ट्रिक की एक्सपेक्टेड हाइलाइट्स

इसमें यूनिक 'टी' लाइट सिग्नेचर, बटरफ्लाई डोर और घूमने वाली सीटें दी गई हैं। फ्रंट में बड़े ब्लैक पैनल, LED DRL और ब्लैक बोनट मिलता है। साइड प्रोफाइल में बड़े अलॉय व्हील्स के साथ कार के अंदर और बाहर आने के लिए चौड़े दरवाजे दिए गए हैं। पीछे की तरफ, इसमें स्लीक एलईडी स्ट्रिप जैसा स्पॉयलर मिलता है और बड़ा बंपर दिया गया है। अंदर की तरफ बेज और ब्राउन रंग का इंटीरियर है।

कंपनी की मानें तो इसे यात्रियों के लिए ज्यादा स्पेस, हाई सेफ्टी, डस्ट प्रोटेक्शन और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट के लिए डिजाइन किया गया है। यह कई कनेक्टिविटी फीचर्स, सेंटर कंसोल पर एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, और एक खास आकार के स्टीयरिंग व्हील, ऑल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ आती है।

इसमें अरोमा डिफ्यूजर, रिवॉल्विंग फ्रंट सीट्स और एक पैनोरमिक सनरूफ भी मिलता है। जो इस कार को और भी ज्यादा स्टाइलिश और लग्जरी बनाते हैं। यह डुअल इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ आ सकती है। एक मोटर एक एक्सेल को पावर देगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो यह फुल चार्ज में 500 KM तक चल जाएगी।

ये भी पढ़ें:मारुति स्विफ्ट हो गई टैक्स फ्री! सिर्फ ₹5.07 लाख में मिल रहा इसका बेस मॉडल

5 नए ईवी मॉडल पर कर रही काम
इसके अलावा, ऑटोमेकर FY2030 तक 5 नए EV नेमप्लेट लॉन्च करने वाला है। इस बीच, सिएरा EV, नई पंच EV के साथ, 2026 की शुरुआत में डेब्यू करने वाली हैं। अपने एडवांस्ड EV प्लेटफॉर्म और यूजर-सेंट्रिक इंटीरियर के साथ, अविन्या भारत के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में मुकाबला करने के लिए तैयार है। इसके ज्यादातर मॉडल 2026 के आखिर तक बाजार में दस्तक दे देंगे।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
