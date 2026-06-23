Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लीक हुआ टाटा के नए लग्जरी ब्रांड 'Avinya' का धांसू इंटीरियर, अलग होगा इसका लोगो; जानिए डिटेल्स

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

देसी कार निर्माता टाटा मोटर्स एक बिल्कुल नया ईवी ब्रांड 'अविन्या' (Avinya) लॉन्च करने जा रही है। अविन्या टाटा की एक पूरी नई लग्जरी सीरीज होगी। इसका अपना अलग लोगो और नया डिजाइन लैंग्वेज होगा।

लीक हुआ टाटा के नए लग्जरी ब्रांड 'Avinya' का धांसू इंटीरियर, अलग होगा इसका लोगो; जानिए डिटेल्स
Tata Avinya X
EMI केवल58,838/ माह

टाटा मोटर्स अब लग्जरी गाड़ियों के बाजार में बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। कंपनी ने अपने आइकॉनिक 'सिएरा' नाम को तो वापस ला ही दिया है। अब वह एक बिल्कुल नया ईवी ब्रांड 'अविन्या' (Avinya) लॉन्च करने जा रही है। अविन्या टाटा की एक पूरी नई लग्जरी सीरीज होगी। इसका अपना अलग लोगो और नया डिजाइन लैंग्वेज होगा। इस ब्रांड के तहत आने वाली पहली गाड़ी 'अविन्या फास्टबैक' (Avinya Fastback) हो सकती है। इसका डिजाइन बेहद फ्यूचरिस्टिक और आलीशान होगा। हाल ही में इस गाड़ी के डैशबोर्ड का डिजाइन पेटेंट लीक हुआ है। इसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
EMI केवल1,27,875/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.85 - 10.49 लाख
EMI केवल11,572/ माह
पात्रता जांचें
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
EMI केवल90,088/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.95 लाख
EMI केवल17,638/ माह
पात्रता जांचें
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
EMI केवल53,608/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra Thar ROXX
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.39 - 22.82 लाख
EMI केवल16,200/ माह
पात्रता जांचें
tata avinya electric suv dashboard patent image leaked check details

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Avinya X

Tata Avinya X

₹ 45 लाख से शुरू

EMI केवल58,838/ माह
पात्रता जांचें
BMW iX1 LWB

BMW iX1 LWB

₹ 49 लाख

EMI केवल64,068/ माह
पात्रता जांचें
Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4

₹ 50 - 60 लाख

EMI केवल65,376/ माह
पात्रता जांचें
BYD Sealion 7

BYD Sealion 7

₹ 49.4 - 54.9 लाख

EMI केवल64,591/ माह
पात्रता जांचें
VinFast VF7

VinFast VF7

₹ 21.89 - 26.79 लाख

EMI केवल28,622/ माह
पात्रता जांचें

जगुआर जैसा डैशबोर्ड

लीक हुए पेटेंट से पता चलता है कि अविन्या का डैशबोर्ड बेहद अनोखा होगा। इसका घुमावदार ऊपरी हिस्सा लग्जरी कार 'जगुआर एक्सजे' जैसा दिखता है। इसके डैशबोर्ड पर एक कोने से दूसरे कोने तक अविन्या का नया लोगो दिखाई देगा। इसमें दो लाइनें मिलकर बीच में 'T' बनाती हैं। कार का स्टीयरिंग व्हील भी बेहद मॉडर्न है। इस पर फिजिकल बटन की जगह पूरी तरह टच कंट्रोल्स दिए गए हैं। चौकाने वाली बात यह है कि स्टीयरिंग पर कहीं भी 'Tata' नहीं लिखा है। इसकी जगह 'AVINYA' ब्रांडिंग नजर आएगी।

ये भी पढ़ें:देश की 5 सस्ती इलेक्ट्रिक कारें, फुल चार्ज पर 300 km से ज्यादा तक दौड़ती हैं

स्क्रीन में छिपे होंगे सारे कंट्रोल्स

इंटीरियर को साफ-सुथरा रखने के लिए टाटा ने मिनिमलिस्टिक डिजाइन अपनाया है। कार के स्टीयरिंग के पीछे एक बेहद स्लीक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। वहीं, डैशबोर्ड के बिल्कुल बीच में एक बड़ी इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन मौजूद है। कार के एसी और दूसरे जरूरी फंक्शंस को इसी स्क्रीन के अंदर शामिल किया गया है। इससे डैशबोर्ड पर बटनों का झंझट पूरी तरह खत्म हो जाएगा। फास्टबैक के बाद कंपनी एक मस्कुलर 'अविन्या एसयूवी' भी लाएगी।

ये भी पढ़ें:क्रेटा, विटारा, सेल्टोस को टक्कर देने आ रही यह SUV, ऑफिशियल टीजर जारी

कब होगी लॉन्च?

रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा मोटर्स इस लग्जरी ब्रांड को साल 2026 के अंत तक पेश कर सकती है। ये कारें जगुआर लैंड रोवर (JLR) के एडवांस्ड 'EMA' प्लेटफॉर्म पर तैयार की जा रही हैं। भारत में कीमत को बजट में रखने के लिए टाटा इस प्लेटफॉर्म को यहीं लोकल लेवल पर तैयार कर रही है। कंपनी ने शुरुआत में हर साल अविन्या की लगभग 24,000 यूनिट्स बनाने का लक्ष्य रखा है। यह ब्रांड भारत में बिक रही टाटा की मौजूदा इलेक्ट्रिक कारों से ऊपर और बेहद प्रीमियम सेगमेंट में उतारा जाएगा।

(फोटो क्रेडिट- rushlane)

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Tata Motors Car Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।