लीक हुआ टाटा के नए लग्जरी ब्रांड 'Avinya' का धांसू इंटीरियर, अलग होगा इसका लोगो; जानिए डिटेल्स
देसी कार निर्माता टाटा मोटर्स एक बिल्कुल नया ईवी ब्रांड 'अविन्या' (Avinya) लॉन्च करने जा रही है। अविन्या टाटा की एक पूरी नई लग्जरी सीरीज होगी। इसका अपना अलग लोगो और नया डिजाइन लैंग्वेज होगा।
टाटा मोटर्स अब लग्जरी गाड़ियों के बाजार में बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। कंपनी ने अपने आइकॉनिक 'सिएरा' नाम को तो वापस ला ही दिया है। अब वह एक बिल्कुल नया ईवी ब्रांड 'अविन्या' (Avinya) लॉन्च करने जा रही है। अविन्या टाटा की एक पूरी नई लग्जरी सीरीज होगी। इसका अपना अलग लोगो और नया डिजाइन लैंग्वेज होगा। इस ब्रांड के तहत आने वाली पहली गाड़ी 'अविन्या फास्टबैक' (Avinya Fastback) हो सकती है। इसका डिजाइन बेहद फ्यूचरिस्टिक और आलीशान होगा। हाल ही में इस गाड़ी के डैशबोर्ड का डिजाइन पेटेंट लीक हुआ है। इसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Tata Avinya X
₹ 45 लाख से शुरू
BMW iX1 LWB
₹ 49 लाख
Volkswagen ID.4
₹ 50 - 60 लाख
BYD Sealion 7
₹ 49.4 - 54.9 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
जगुआर जैसा डैशबोर्ड
लीक हुए पेटेंट से पता चलता है कि अविन्या का डैशबोर्ड बेहद अनोखा होगा। इसका घुमावदार ऊपरी हिस्सा लग्जरी कार 'जगुआर एक्सजे' जैसा दिखता है। इसके डैशबोर्ड पर एक कोने से दूसरे कोने तक अविन्या का नया लोगो दिखाई देगा। इसमें दो लाइनें मिलकर बीच में 'T' बनाती हैं। कार का स्टीयरिंग व्हील भी बेहद मॉडर्न है। इस पर फिजिकल बटन की जगह पूरी तरह टच कंट्रोल्स दिए गए हैं। चौकाने वाली बात यह है कि स्टीयरिंग पर कहीं भी 'Tata' नहीं लिखा है। इसकी जगह 'AVINYA' ब्रांडिंग नजर आएगी।
स्क्रीन में छिपे होंगे सारे कंट्रोल्स
इंटीरियर को साफ-सुथरा रखने के लिए टाटा ने मिनिमलिस्टिक डिजाइन अपनाया है। कार के स्टीयरिंग के पीछे एक बेहद स्लीक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। वहीं, डैशबोर्ड के बिल्कुल बीच में एक बड़ी इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन मौजूद है। कार के एसी और दूसरे जरूरी फंक्शंस को इसी स्क्रीन के अंदर शामिल किया गया है। इससे डैशबोर्ड पर बटनों का झंझट पूरी तरह खत्म हो जाएगा। फास्टबैक के बाद कंपनी एक मस्कुलर 'अविन्या एसयूवी' भी लाएगी।
कब होगी लॉन्च?
रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा मोटर्स इस लग्जरी ब्रांड को साल 2026 के अंत तक पेश कर सकती है। ये कारें जगुआर लैंड रोवर (JLR) के एडवांस्ड 'EMA' प्लेटफॉर्म पर तैयार की जा रही हैं। भारत में कीमत को बजट में रखने के लिए टाटा इस प्लेटफॉर्म को यहीं लोकल लेवल पर तैयार कर रही है। कंपनी ने शुरुआत में हर साल अविन्या की लगभग 24,000 यूनिट्स बनाने का लक्ष्य रखा है। यह ब्रांड भारत में बिक रही टाटा की मौजूदा इलेक्ट्रिक कारों से ऊपर और बेहद प्रीमियम सेगमेंट में उतारा जाएगा।
(फोटो क्रेडिट- rushlane)
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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