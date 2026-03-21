टाटा का ₹18000 करोड़ वाला प्लान! सिएरा के बाद अब 'अविन्या' मचाएगी तहलका; जानिए कब होगी लॉन्च

Mar 21, 2026 03:44 pm IST

टाटा मोटर्स अब भारतीय सड़कों पर इलेक्ट्रिक कारों का असली धमाका करने की तैयारी में है। कंपनी की नई सीरीज 'अविन्या' (Avinya) की पहली कार साल 2027 की शुरुआत में मार्केट में एंट्री कर सकती है।

टाटा मोटर्स अब भारतीय सड़कों पर इलेक्ट्रिक कारों का असली धमाका करने की तैयारी में है। कंपनी की नई सीरीज 'अविन्या' (Avinya) की पहली कार साल 2027 की शुरुआत में मार्केट में एंट्री कर सकती है। आपको बता दें कि 'अविन्या' कोई आम इलेक्ट्रिक कार नहीं होगी, बल्कि यह टाटा के अब तक के सबसे प्रीमियम और हाई-टेक सफर की शुरुआत होगी। इसमें न केवल फ्यूचर जैसा दिखने वाला लुक होगा, बल्कि इसका सॉफ्टवेयर और फीचर्स भी एकदम नई पीढ़ी के होंगे। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

18000 करोड़ रुपये तक का निवेश इस बड़े सपने को सच करने के लिए टाटा मोटर्स अगले कुछ सालों में करीब 16,000 से 18,000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश करने वाला है। यह पैसा सिर्फ नई गाड़ियां बनाने में नहीं, बल्कि कारों की नई टेक्नोलॉजी और उनके पार्ट्स को भारत में ही तैयार करने पर खर्च होगा। कंपनी का लक्ष्य अपनी इलेक्ट्रिक रेंज को इतनी तेजी से बढ़ाना है कि हर तरह के खरीदार के पास एक शानदार ऑप्शन मौजूद हो। इसके साथ ही, टाटा ने अपनी कारों में 50 पर्सेंट से ज्यादा भारतीय पार्ट्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है।

चार्जिंग की टेंशन भी होगी खत्म कारों के साथ-साथ टाटा चार्जिंग की टेंशन को भी खत्म करने में जुटा है। कंपनी का प्लान है कि साल 2027 तक देशभर में करीब 40,000 चार्जिंग पॉइंट्स बना दिए जाएं, जिसे आगे चलकर 10 लाख तक ले जाने का बड़ा लक्ष्य रखा गया है। खास बात यह है कि टाटा पुरानी ईवी बैटरियों को फेंकने के बजाय उन्हें बिजली स्टोर करने के काम में इस्तेमाल करने पर भी काम कर रहा है। इससे न सिर्फ गाड़ियां सस्ती होंगी, बल्कि पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचेगा।