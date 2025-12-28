Hindustan Hindi News
40 लाख से ज्यादा कीमत, 600km से ज्यादा रेंज! जानिए क्या है टाटा Avinya की पूरी प्लानिंग

40 लाख से ज्यादा कीमत, 600km से ज्यादा रेंज! जानिए क्या है टाटा Avinya की पूरी प्लानिंग

संक्षेप:

टाटा मोटर्स अब इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में अगला बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। कंपनी अपनी नई और बेहद प्रीमियम अविन्या ईवी (Avinya EV) रेंज के साथ बाजार में उतरने वाली है।

Dec 28, 2025 04:25 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Tata Avinya Xarrow

टाटा मोटर्स अब इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में अगला बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। कंपनी अपनी नई और बेहद प्रीमियम अविन्या ईवी (Avinya EV) रेंज के साथ बाजार में उतरने वाली है जिसका डेब्यू 2026 के अंत तक कन्फर्म कर दिया गया है। बता दें कि अविन्या के साथ कंपनी का फोकस पूरी तरह प्रीमियम ग्राहकों पर होगा। टाटा अब उन खरीदारों को टारगेट कर रही है, जो हाई-एंड डिजाइन, लंबी रेंज और एडवांस टेक्नोलॉजी वाली इलेक्ट्रिक कार चाहते हैं। अविन्या रेंज की पहली इलेक्ट्रिक कार स्पोर्टबैक स्टाइल में आएगी।

क्या है कंपनी की प्लानिंग

अविन्या नाम सबसे पहले 2022 ऑटो एक्सपो में दिखाए गए कॉन्सेप्ट मॉडल से चर्चा में आया था। इसके बाद 2025 ऑटो एक्सपो में Avinya X कॉन्सेप्ट पेश किया गया जिसमें टाटा की नई Generation-3 EV आर्किटेक्चर की झलक देखने को मिली। अविन्या रेंज की पहली इलेक्ट्रिक कार स्पोर्टबैक स्टाइल में आएगी जो देखने में काफी स्लिक और फ्यूचरिस्टिक होगी। इसके बाद इसी नाम से एक फुल-फ्लेज्ड SUV स्टाइल EV भी लॉन्च की जाएगी जिसमें ऊंचा और सीधा स्टांस मिलेगा।

कंपनी ने किया बड़ा निवेश

आने वाले समय में अविन्या नाम के तहत कई और मॉडल्स भी बाजार में उतारे जा सकते हैं जिनके लिए टाटा मोटर्स ने करीब 18,000 करोड़ रुपये के बड़े निवेश का ऐलान किया है। यह रकम पूरी तरह से कंपनी की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के डेवलपमेंट और विस्तार में खर्च की जाएगी। टेक्नोलॉजी की बात करें तो अविन्या रेंज Jaguar Land Rover के एडवांस Electrified Modular Architecture यानी EMA प्लेटफॉर्म पर तैयार की जाएगी।

इन कारों से होगा मुकाबला

मार्केट पोजिशनिंग की बात करें तो अविन्या रेंज सीधे Hyundai IONIQ 5 और Kia EV6 जैसी प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारों को टक्कर देगी। कीमत की बात करें तो इन इलेक्ट्रिक कारों की शुरुआती कीमत 40 लाख रुपये से ऊपर रहने की उम्मीद है। इससे ये टाटा की अब तक की सबसे महंगी और फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक गाड़ियां बन जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अविन्या रेंज के कारों की रियल-वर्ल्ड रेंज 600 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Tata Motors Car Electric Car Auto News Hindi

