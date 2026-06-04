हुंडई क्रेटा की टेंशन बढ़ाने की तैयारी में टाटा और निसान, आ रहीं दोनों की ये दो धाकड़ SUV

हुंडई क्रेटा की टेंशन बढ़ सकती है। इसकी वजह टाटा और निसान हैं। दोनों कंपनियां अगले कुछ हफ्तों में अपनी नई एसयूवी लाने वाली हैं। इनका नाम Tata Sierra EV और Nissan Tekton है।

हुंडई क्रेटा मिडसाइज सेगमेंट की सबसे पॉप्युलर एसयूवी में से एक है। यह एसयूवी अपने शानदार लुक, बेहतरनी इंजन ऑप्शन और तगड़े फीचर्स की बदौलत ग्राहकों के दिलों पर राज करती है। हालांकि, अब क्रेटा की टेंशन बढ़ सकती है। इसकी वजह टाटा और निसान हैं। दोनों कंपनियां अगले कुछ हफ्तों में अपनी नई एसयूवी लाने वाली हैं। इनका नाम Tata Sierra EV और Nissan Tekton है। सिएरा ईवी के बारे में उम्मीद की जा रही है कि यह इसी महीने मार्केट में एंट्री कर सकती है। वहीं, टेक्टॉन 9 जुलाई 2026 को लॉन्च होने वाली है। आइए डीटेल में जानते हैं इन नए प्रोडक्ट्स में आपको क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है।

टाटा सिएरा ईवी टाटा सिएरा ईवी का ग्राहकों को बेसब्री से इंतजार है। टाटा की यह ईवी हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक को टक्कर देगी, जिसकी मौजूदा कीमत 18.02 लाख रुपये से 24.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। टाटा ने पहले ही कन्फर्म कर दिया है कि यह ईवी रियर वील ड्राइव (RWD) और ऑल-वील ड्राइव (AWD) दोनों कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध होगी। इसमें हैरियर ईवी वाला 65kWh और 75kWh का बैटरी पैक देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार सिएरा ईवी में पंच ईवी की तरह एक इंटीग्रेटेड ड्राइव यूनिट (IDU) भी हो सकती है।

बॉडी कलर की क्लोज्ड ग्रिल, रिवाइज्ड बंपर और एयरो-ऑप्टिमाइज्ड अलॉय वील्स जैसे डिजाइन एलिमेंट सिएरा ईवी को इसके ICE मॉडल से अलग लुक देंगे। इंटीरियर और फीचर्स में छोटे-मोटे बदलाव होने की संभावना है। इसमें कुछ ईवी-स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर अपडेट भी मिलेगा।

निसान टेक्टॉन निसान टेक्टॉन रेनो डस्टर का ही रीबैज्ड वर्जन है। इसमें फ्लैगशिप पेट्रोल एसयूवी से इंस्पायर्ड एक अलग डिजाइन लैंग्वेज का यूज किया गया है। यह एसयूवी डस्टर के साथ अपना प्लेटफॉर्म और इंजन शेयर करेगी। इसका मतलब है कि यह 100 बीएचपी, 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 163 बीएचपी, 1.3 लीटर डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ उपलब्ध होगी। दोनों इंजन ऑप्शन्स में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड होगा। जबकि, 6-स्पीड डीसीटी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन केवल टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ ही उपलब्ध होगा।