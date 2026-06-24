अगले दो हफ्तों में आ रहीं टाटा और निसान की दो धाकड़ मिड-साइज SUV, बहुत कुछ है खास

एसयूवी लवर्स के लिए अगले दो हफ्ते बेहद एक्साइटिंग रहने वाले हैं। अगले दो हफ्तों में भारत में दो दमदार मिड-साइज एसयूवी की एंट्री होने वाली है। ये मिड-साइज एसयूवी टाटा और निसान की हैं। आइए जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

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अगले दो हफ्तों में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हलचल तेज होने वाली है। आने वाले दो हफ्तों में इंडियन मार्केट में दो धाकड़ मिड-साइज एसयूवी की एंट्री होने वाली है। ये एसयूवी टाटा मोटर्स और निसान की हैं। इन एसयूवी के बारे में पिछले कुछ महीनों से काफी चर्चा हो रही थी और बायर्स को भी इनका बेसब्री से इंतजार था। अब यह इंतजार खत्म होने वाला है। इन दोनों अपकमिंग मिड-साइज एसयूवी में आपको दमदार डिजाइन के साथ टॉप-नॉच फीचर और बेहतरीन पावरट्रेन मिलेगा। तो आइए जान लेते हैं इन अपकमिंग मिड-साइज एसयूवी के बारे में।

टाटा सिएरा ईवी टाटा सिएरा ईवी 20 जून को लॉन्च होने वाली है। यह कर्व ईवी और हैरियर ईवी के बीच के सेगमेंट में आएगी। इसका डिजाइन सिएरा के ICE वर्जन जैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें कुछ ईवी स्पेसिफिक बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। सिएरा ईवी के फ्रंट में बॉडी-कलर वाली बंद ग्रिल होगी, जिसके बीच में टाटा का लोगो लगा होगा। इसमें पूरी चौड़ाई वाली कनेक्टेड LED DRL, बंपर में लगे रेक्टैंगुलर LED हेडलैंप और वर्टिकली लगे LED फॉग लैंप भी होंगे। इसमें कंपनी फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल, ब्लैक्ड आउट पिलर, स्क्वेयर व्हील आर्च और 19-इंच के एयरोडायनामिक ड्यूल-टोन अलॉय व्हील शामिल होंगे। रियर में पूरी चौड़ाई वाली LED लाइट बार, थिक बंपर क्लैडिंग, सिल्वर स्किड प्लेट और Sierra.ev की बैजिंग होगी। टाटा मोटर्स ने अभी तक इसके इंटीरियर का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि सिएरा ईवी का ज्यादातर केबिन लेआउट ICE-पावर्ड सिएरा जैसा ही होगा।

प्लेटफॉर्म की बात करें, तो यह Acti.ev+ आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगी। बहुत संभावना है कि सिएरा ईवी में हमें Harrier.ev वाले बैटरी पैक ऑप्शन देखने को मिलें। अगर ऐसा होता है, तो सिएरा ईवी 65 kWh और 75 kWh के बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आ सकती है। एसयूवी का रियर-व्हील-ड्राइव वेरिएंट 238 PS की पावर और 315 Nm का टॉर्क दे ऑफर कर सकता है। वहीं, ड्यूल-मोटर AWD वर्जन में फ्रंट एक एक्सट्रा मोटर हो सकती है, जो 158 PS की पावर देगी। रेंज की बात करें तो, 65 kWh बैटरी पैक 538 km की रेंज दे सकता है। वहीं, बड़ा 75 kWh बैटरी पैक एक बार चार्ज करने पर 627 km तक की रेंज ऑफर कर सकता है। सिएरा ईवी की कीमत 15 से 25 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

निसान टेक्टॉन निसान की मिड-साइज एसयूवी का ग्लोबल डेब्यू 9 जुलाई को होने वाला है। टेक्टॉन की सबसे बड़ी खासियत इसका डिजाइन होगा। इसका डिजाइन पैट्रोल एसयूवी से इंस्पायर्ड है और इसीलिए निसान इसे 'बेबी पैट्रोल' भी कह रही है। इसके फ्रंट में एक बड़ी ग्रिल है, जिसमें कई हॉरिजॉन्टल स्लैट्स और पूरी चौड़ाई में फैली एक रेड स्ट्रिप होगी। इसके बोनट पर TEKTON लिखा हुआ भी दिखेगा। रियर में आपको कनेक्टेड C-शेप की LED टेललाइट्स, ट्विन-रिज रूफ स्पॉइलर और टेलगेट पर बड़े अक्षरों में 'TEKTON' लिखा हुआ मिलेगा।