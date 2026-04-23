Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तहलका मचाने को तैयार टाटा और महिंद्रा, आने वाली हैं ये चार जबर्दस्त 7 सीटर SUV

Apr 23, 2026 05:00 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

मार्केट में टाटा और महिंद्रा की नई 7 सीटर SUVs आने वाली हैं। इन एसयूवी में स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट के साथ स्कॉर्पियो क्लासिक का फेसलिफ्ट और टाटा अविन्या X भी शामिल हैं। इन एसयूवी में आुको कमाल के फीचर्स और बेहतरीन रोड-प्रेजेंस मिलेगा।

तहलका मचाने को तैयार टाटा और महिंद्रा, आने वाली हैं ये चार जबर्दस्त 7 सीटर SUV

7 सीटर गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, तो थोड़े दिन और इंतजार कर लीजिए। मार्केट में टाटा और महिंद्रा की नई 7 सीटर SUVs आने वाली हैं। इन एसयूवी में स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट के साथ स्कॉर्पियो क्लासिक का फेसलिफ्ट और टाटा अविन्या X भी शामिल हैं। इन एसयूवी में आुको कमाल के फीचर्स और बेहतरीन रोड-प्रेजेंस मिलेगा। आइए डीटेल में जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda Elevate
Honda Elevate
₹ 11.6 - 16.67 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
अभी ऑफर पाएं

Mahindra Scorpio-N Facelift

स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट का ग्राहकों को बेसब्री से इंतजार है। इसे अगस्त 2026 में महिंद्रा के इंडिपेंडेंस डे इवेंट के दौरान लॉन्च किया जा सकता है। फेसलिफ्ट मॉडल की कीमत 14 लाख रुपये से 25 लाख रुपये के बीच होने की संभावना है। फेसलिफ्ट स्कॉर्पियो-N में आपको इंप्रूव्ड फ्रंट ग्रिल, एलईडी डीआरएल के साथ पहले से ज्यादा स्लीक एलईडी हेडलाइट्स, अपडेटेड बंपर, नए 19-इंच अलॉय वील और दूसरे छोटे-मोटे बदलाव देखने को मिलेंगे। गाड़ी का ओवरऑल शेप पहले जैसा ही रहेगा और इसकी दमदार रोड-प्रेजेंस में भी कोई बदलाव नहीं दिखेगा। इंटीरियर की बात करें, तो इसमें आपको थार रॉक्स जैसा 10.25 इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल सकता है। साथ ही इसमें आपको नए डिजाइन का डैशबोर्ड देखने को मिल सकता है। साथ ही इसमें नए एयर वेंट्स भी दिए जा सकते हैं। एसयूवी में लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, साथ ही बेहतर कनेक्टिविटी फीचर्स मिल सकते हैं। मैकेनिकली इसमें नहीं होगा। इसमें पहले की तरह ही 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन विकल्प मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध रहेंगे। चुनिंदा वेरिएंट में 4x4 सिस्टम भी ऑफर किया जाएगा।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Safari EV

Tata Safari EV

₹ 26 - 30 लाख

मुझे सूचित करें
Tata Avinya X

Tata Avinya X

₹ 45 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Tata Avinya

Tata Avinya

₹ 30 - 60 लाख

मुझे सूचित करें
Mahindra 3XO EV

Mahindra 3XO EV

₹ 13.89 - 15.46 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV 400 EV

Mahindra XUV 400 EV

₹ 15.49 - 17.69 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Vision X

Mahindra Vision X

₹ 11 - 18 लाख

मुझे सूचित करें

Mahindra Scorpio Classic

स्कॉर्पियो क्लासिक फेसलिफ्ट स्कॉर्पियो एन के साथ ही एंट्री कर सकती है। इसकी कीमत 13 लाख रुपये से 17 लाख रुपये के बीच होने की उम्मीद है। स्कॉर्पियो क्लासिक फेसलिफ्ट में मामूली बदलाव किए गए हैं। डिजाइन की बात करें तो, एसयूवी के फ्रंट फेसिया में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसमें एलईडी डीआरएल और प्रोजेक्टर सेटअप वाले स्लीकर हेडलैंप शामिल हैं। ग्रिल में वर्टिकल क्रोम स्लैट्स के साथ नया महिंद्रा लोगो भी हो सकता है। बंपर में भी कुछ छोटे-मोटे बदलाव किए गए हैं। साइड में नए अलॉय वील्स मिलने की उम्मीद है।

scorpio

वहीं, रियर में आपको रीडिजाइन किए गए एलईडी टेल लैंप, एक मजबूत बंपर और रूफ स्पॉयलर भी देखने को मिल सकता है। महिंद्रा बेहतर टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और केबिन की बेहतर क्वालिटी भी ऑफर कर सकता है। स्कॉर्पियो क्लासिक में वही 2.2-लीटर एमहॉक डीजल इंजन होगा, जो 130 पीएस पावर और 300 एनएम टॉर्क जनरेट करता है। यह सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएगा।

Tata Avinya X

टाटा की यह प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी 2027 में लॉन्च हो सकती है। इसकी कीमत 30 लाख रुपये से 40 लाख रुपये के बीच होगी। अविन्या एक्स टाटा के नए लग्जरी सब-ब्रैंड का हिस्सा होगी और इसे रेग्युलर डीलरशिप से नहीं सेल किया जाएगा। टाटा इस मॉडल के लिए एक अलग प्रीमियम सेल नेटवर्क बनाएगी। यह कई सीटिंग कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध होगी, जिसमें 5, 6 और 7-सीटर ऑप्शन शामिल हैं। अविन्या एक्स टाटा के खास EMA प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। फिलहाल, बैटरी और इंजन के बारे में सटीक जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, टाटा का दावा है कि यह 500 से 600 किलोमीटर तक की रेंज और बेहद तेज चार्जिंग ऑफर करेगी।

ये भी पढ़ें:FASTag के नाम पर बड़ा फ्रॉड, NHAI की एडवाइजरी, भारी पड़ेगी छोटी से गलती

इसमें टी-आकार के एलईडी हेडलाइट्स और टेललाइट्स, ड्यूल-टोन बॉडी और बेहद प्रीमियम लुक के साथ एक फ्यूचरिस्टिक डिजाइन होगा। इसकी लंबाई लगभग 5 मीटर होगी। एसयूवी के केबिन में मिनिमलिस्टिक लेकिन लग्जरी फिनिश देखने को मिलेगा। इसमें लेवल 2+ ADAS, वेंटिलेटेड और मसाज वाली सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड टेलगेट, 360-डिग्री कैमरा और कई बड़े डिस्प्ले जैसी सुविधाएं होंगी।

ये भी पढ़ें:टोयोटा ने दिया झटका, 24 हजार रुपये तक महंगी हुई कंपनी की सबसे किफायती कार

Tata Safari EV

टाटा सफारी ईवी की टेस्टिंग लगभग पूरी कर चुकी है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को कई बार देखा जा चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा इसे इस साल फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च कर सकती है। सफारी ईवी कंपनी की पहली थ्री-रो इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। इसका ओवरऑल डिजाइन ICE वर्जन जैसा ही रहेगा। इसमें आपको क्लोज्ड ग्रिल, अलॉय वील्स पर एयरो इंसर्ट, ईवी-स्पेसिफिक एक्सटीरियर कलर और इंटीरियर में अपडेट जैसे एलिमेंट्स शामिल होंगे। उम्मीद है कि टाटा हैरियर ईवी की तरह ही यह 65 kWh और 75 kWh बैटरी पैक के साथ-साथ रियर-वील ड्राइव और ऑल-वील ड्राइव ऑप्शन में आएगी।

ये भी पढ़ें:नई फॉर्च्यूचर से लेकर 7 सीटर हाइराइडर तक, टोयोटा इस साल लाएगा ये चार नए प्रोडक्ट
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।