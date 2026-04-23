तहलका मचाने को तैयार टाटा और महिंद्रा, आने वाली हैं ये चार जबर्दस्त 7 सीटर SUV

मार्केट में टाटा और महिंद्रा की नई 7 सीटर SUVs आने वाली हैं। इन एसयूवी में स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट के साथ स्कॉर्पियो क्लासिक का फेसलिफ्ट और टाटा अविन्या X भी शामिल हैं। इन एसयूवी में आुको कमाल के फीचर्स और बेहतरीन रोड-प्रेजेंस मिलेगा।

7 सीटर गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, तो थोड़े दिन और इंतजार कर लीजिए। मार्केट में टाटा और महिंद्रा की नई 7 सीटर SUVs आने वाली हैं। इन एसयूवी में स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट के साथ स्कॉर्पियो क्लासिक का फेसलिफ्ट और टाटा अविन्या X भी शामिल हैं। इन एसयूवी में आुको कमाल के फीचर्स और बेहतरीन रोड-प्रेजेंस मिलेगा। आइए डीटेल में जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

Mahindra Scorpio-N Facelift स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट का ग्राहकों को बेसब्री से इंतजार है। इसे अगस्त 2026 में महिंद्रा के इंडिपेंडेंस डे इवेंट के दौरान लॉन्च किया जा सकता है। फेसलिफ्ट मॉडल की कीमत 14 लाख रुपये से 25 लाख रुपये के बीच होने की संभावना है। फेसलिफ्ट स्कॉर्पियो-N में आपको इंप्रूव्ड फ्रंट ग्रिल, एलईडी डीआरएल के साथ पहले से ज्यादा स्लीक एलईडी हेडलाइट्स, अपडेटेड बंपर, नए 19-इंच अलॉय वील और दूसरे छोटे-मोटे बदलाव देखने को मिलेंगे। गाड़ी का ओवरऑल शेप पहले जैसा ही रहेगा और इसकी दमदार रोड-प्रेजेंस में भी कोई बदलाव नहीं दिखेगा। इंटीरियर की बात करें, तो इसमें आपको थार रॉक्स जैसा 10.25 इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल सकता है। साथ ही इसमें आपको नए डिजाइन का डैशबोर्ड देखने को मिल सकता है। साथ ही इसमें नए एयर वेंट्स भी दिए जा सकते हैं। एसयूवी में लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, साथ ही बेहतर कनेक्टिविटी फीचर्स मिल सकते हैं। मैकेनिकली इसमें नहीं होगा। इसमें पहले की तरह ही 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन विकल्प मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध रहेंगे। चुनिंदा वेरिएंट में 4x4 सिस्टम भी ऑफर किया जाएगा।

Mahindra Scorpio Classic स्कॉर्पियो क्लासिक फेसलिफ्ट स्कॉर्पियो एन के साथ ही एंट्री कर सकती है। इसकी कीमत 13 लाख रुपये से 17 लाख रुपये के बीच होने की उम्मीद है। स्कॉर्पियो क्लासिक फेसलिफ्ट में मामूली बदलाव किए गए हैं। डिजाइन की बात करें तो, एसयूवी के फ्रंट फेसिया में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसमें एलईडी डीआरएल और प्रोजेक्टर सेटअप वाले स्लीकर हेडलैंप शामिल हैं। ग्रिल में वर्टिकल क्रोम स्लैट्स के साथ नया महिंद्रा लोगो भी हो सकता है। बंपर में भी कुछ छोटे-मोटे बदलाव किए गए हैं। साइड में नए अलॉय वील्स मिलने की उम्मीद है।

वहीं, रियर में आपको रीडिजाइन किए गए एलईडी टेल लैंप, एक मजबूत बंपर और रूफ स्पॉयलर भी देखने को मिल सकता है। महिंद्रा बेहतर टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और केबिन की बेहतर क्वालिटी भी ऑफर कर सकता है। स्कॉर्पियो क्लासिक में वही 2.2-लीटर एमहॉक डीजल इंजन होगा, जो 130 पीएस पावर और 300 एनएम टॉर्क जनरेट करता है। यह सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएगा।

Tata Avinya X टाटा की यह प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी 2027 में लॉन्च हो सकती है। इसकी कीमत 30 लाख रुपये से 40 लाख रुपये के बीच होगी। अविन्या एक्स टाटा के नए लग्जरी सब-ब्रैंड का हिस्सा होगी और इसे रेग्युलर डीलरशिप से नहीं सेल किया जाएगा। टाटा इस मॉडल के लिए एक अलग प्रीमियम सेल नेटवर्क बनाएगी। यह कई सीटिंग कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध होगी, जिसमें 5, 6 और 7-सीटर ऑप्शन शामिल हैं। अविन्या एक्स टाटा के खास EMA प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। फिलहाल, बैटरी और इंजन के बारे में सटीक जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, टाटा का दावा है कि यह 500 से 600 किलोमीटर तक की रेंज और बेहद तेज चार्जिंग ऑफर करेगी।

इसमें टी-आकार के एलईडी हेडलाइट्स और टेललाइट्स, ड्यूल-टोन बॉडी और बेहद प्रीमियम लुक के साथ एक फ्यूचरिस्टिक डिजाइन होगा। इसकी लंबाई लगभग 5 मीटर होगी। एसयूवी के केबिन में मिनिमलिस्टिक लेकिन लग्जरी फिनिश देखने को मिलेगा। इसमें लेवल 2+ ADAS, वेंटिलेटेड और मसाज वाली सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड टेलगेट, 360-डिग्री कैमरा और कई बड़े डिस्प्ले जैसी सुविधाएं होंगी।