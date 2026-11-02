टाटा और महिंद्रा की नई 7- सीटर SUVs, लिस्ट में सबकी फेवरेट स्कॉर्पियो-N का फेसलिफ्ट भी, जल्द हो सकती हैं लॉन्च

नई 7 सीटर एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो महिंद्रा और टाटा के न्यू लॉन्चेज के लिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। दोनों कंपनियां मार्केट में अपनी नई 7 सीटर एसयूवी लाने वाली हैं। इनमें स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट भी शामिल है।

इंडियन मार्केट में 7-सीटर एसयूवी की डिमांड बीते कुछ सालों में तेजी से बढ़ रही है। इसी को देखते हुए टाटा मोटर्स और महिंद्रा आने वाले समय में इस सेगमेंट में नए मॉडल लाने की तैयारी कर रही हैं। इनमें ICE SUV के साथ इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड मॉडल भी शामिल होंगे। इनकी बहुत जल्द मार्केट में एंट्री हो सकती है। तो आइए जानते हैं इन अपकमिंग SUVs के बारे में।

1. महिंद्रा स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट महिंद्रा सबकी फेवरेट स्कॉर्पियो-N को एक बार फिर से अपडेट करने की तैयारी कर रही है। खास बात यह है कि कंपनी ने अगस्त 2026 में ही इसका अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया था। अब सामने आए नए टेस्ट मॉडल से अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2027 में इसका एक और फेसलिफ्ट आ सकता है। नए टेस्ट मॉडल में रिफ्रेश्ड फ्रंट डिजाइन और राउंड हेडलैंप दिखाई दिए हैं। माना जा रहा है कि प्रोडक्शन मॉडल में हाल ही में शोकेस की गई Scorpio Lifestyler पिकअप से इंस्पायर्ड कुछ डिजाइन एलिमेंट मिल सकते हैं।

इसमें बड़ी ग्रिल, नए LED हेडलैंप और मॉडिफाइड बंपर दिया जा सकता है। इसके अलावा डैशबोर्ड और फीचर्स में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इंजन की बात करें, तो इसमें मौजूदा 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन जारी रहने की उम्मीद है। दोनों इंजन के साथ मैन्युअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिल सकते हैं। सेलेक्टेड वेरिएंट में 4-व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी कंटिन्यू रहेगा।

2. महिंद्रा XUV 7XO हाइब्रिड महिंद्रा XUV 7XO का स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्जन भी लाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस एसयूवी को कंपनी के अंदर W613 कोडनेम से डिवेलप किया जा रहा है। इसमें मौजूदा 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर और छोटी बैटरी दी जा सकती है। इस हाइब्रिड सिस्टम की मदद से एसयूवी कुछ कंडीशन्स में केवल इलेक्ट्रिक पावर पर भी चल सकेगी। इससे खासतौर पर शहर में ड्राइविंग के दौरान बेहतर माइलेज मिलने की उम्मीद है। अभी इसकी बैटरी कैपेसिटी, टोटल पावर और माइलेज से जुड़ी जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, महिंद्रा इसे 2026 के आखिर तक भारत में लॉन्च कर सकती है।

3. टाटा Safari EV टाटा मोटर्स अपनी पॉप्युलर 7-सीटर एसयूवी - सफारी का इलेक्ट्रिक वर्जन लाने की तैयारी कर रही है। सफारी ईवी कंपनी की पहली 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। यह जनवरी 2027 में आ सकती है। डिजाइन की बात करें, तो इसका ओवरऑल लुक मौजूदा पेट्रोल-डीजल Safari जैसा रह सकता है। इसे 6-सीटर और 7-सीटर दोनों कॉन्फिगरेशन में पेश किया जा सकता है। इसमें क्लोज्ड ग्रिल, नया फ्रंट बंपर, अपडेटेड LED लाइटिंग और एयरोडायनामिक अलॉय व्हील दिए जा सकते हैं।

फीचर्स की बात करें, तो इसमें ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, Level 2 ADAS और 540-डिग्री सराउंड-व्यू कैमरा मिलने की उम्मीद है। बैटरी पैक के लिए इसमें हैरियर EV वाले 65kWh और 75kWh ऑप्शन दिए जा सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में बड़ी 80kWh बैटरी का भी जिक्र किया गया है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी बैटरी और रेंज के बारे में ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है।