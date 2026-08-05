इस महीने आ रहीं टाटा और महिंद्रा की ये धाकड़ 5 SUV, एक में मिलेंगे फ्रेमलेस फ्रंट डोर

नई एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह महीना आपके लिए काफी एक्साइटिंग रहने वाला है। इस महीने टाटा और महिंद्रा की पांच नई एसयूवी की एंट्री हो सकती है। इनमें नई नेक्सॉन के साथ स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट भी शामिल है।

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Mahindra Scorpio N Facelift

अगस्त 2026 कार लवर्स के लिए काफी एक्साइटिंग रहने वाला है। इस महीने Tata Motors और Mahindra अपने नए मॉडल्स को लॉन्च या अनवील करने की तैयारी में हैं। खास बात यह है कि इस लिस्ट में मौजूदा मॉडल्स के अपडेटेड वर्जन के साथ बिल्कुल नई एसयूवी और नए इलेक्ट्रिक मॉडल भी शामिल हैं। आइए जानते हैं इन नई गाड़ियों के बारे में।

1- Tata Nexon Facelift टाटा मोटर्स आने वाले दिनों में अपनी पॉपुलर सब-4 मीटर एसयूवी यानी नेक्सॉन का अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर सकती है। इस अपडेट के साथ एसयूवी के एक्सटीरियर में मामूली कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा कंपनी इसमें कुछ नए फीचर्स भी ऐड कर सकती है, जिससे नेक्सॉन का केबिन और ज्यादा मॉडर्न हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार नेक्सॉन फेसलिफ्ट में किसी बड़े मैकेनिकल बदलाव की उम्मीद नहीं है।

2- Mahindra Scorpio-N Facelift महिंद्रा इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक बड़ा इवेंट आयोजित करने की तैयारी में है। इस इवेंट में कंपनी कई नए प्रोडक्ट लॉन्च और अनवील कर सकती है। इनमें सबसे पॉप्युलर नाम स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट का है। अपडेटेड एसयूवी के टेस्ट मॉडल पहले ही डीलरशिप तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट में बड़े डिजाइन बदलाव की उम्मीद नहीं है। हालांकि, इसके केबिन में कुछ जरूरी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। एसयूवी के कई स्विचगियर और दूसरे इन-कैबिन कंपोनेंट्स Thar ROXX से लिए जा सकते हैं। मैकेनिकली इसमें कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है।

3- Mahindra BE6 Update महिंद्रा इस महीने अपनी इलेक्ट्रिक SUV BE6 का अपडेटेड वर्जन भी अनवील कर सकती है। स्पोर्टी डिजाइन और टेक्नोलॉजी से लैस केबिन के लिए मशहूर BE6 के इस अपडेट में कंपनी का फोकस खासतौर से इंटीरियर पर रहेगा। नई BE6 में ब्लैक और टैन कलर थीम देखने को मिल सकती है। इसके अलावा AC वेंट्स के डिजाइन में भी बदलाव किए जाने की उम्मीद है। हालांकि, पावरट्रेन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। एसयूवी में मौजूदा 59kWh और 79kWh बैटरी पैक जारी रह सकते हैं। कंपनी इसमें एक नया 70kWh बैटरी पैक भी ऑफर कर सकती है।

4- Mahindra Vision S महिंद्रा की इंडिपेंडेंस डे वाले इवेंट में Vision S का भी प्रोडक्शन रेडी वर्जन देखने को मिल सकता है। यह कंपनी की न्यू जेनरेशन एसयूवी में से एक होगी। इसे महिंद्रा के नए NU_IQ प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा है। इसकी टेस्टिंग पहले से चल रही है। एसयूवी में प्रीमियम और बॉक्सी डिजाइन के साथ टेक्नोलॉजी से लैस केबिन मिलने की उम्मीद है। इसमें बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ कई मॉडर्न फीचर्स मिल सकते हैं।

5- Mahindra BE07 महिंद्रा इस महीने BE07 इलेक्ट्रिक SUV के भी प्रोडक्शन रेडी मॉडल को शोकेस कर सकती है। इसका डिजाइन कॉन्सेप्ट मॉडल से काफी हद तक मिलता-जुलता रहने की उम्मीद है। इसमें शार्प LED हेडलैंप, C-शेप DRLs, स्लिम टेल-लैंप और बड़े एयरोडायनामिक अलॉय व्हील्स मिल सकते हैं। टेस्टिंग के दौरान सामने आई तस्वीरों से यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि BE07 में फ्रेमलेस फ्रंट डोर दिए जा सकते हैं। यह इलेक्ट्रिक एसयूवी कंपनी के INGLO प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी और इसमें 59kWh, 70kWh और 79kWh के तीन बैटरी पैक विकल्प मिलने की संभावना है।