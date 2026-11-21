भारतीय कार मार्केट में इलेक्ट्रिक SUV की मांग लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसी कंपनियां आने वाले समय में कई नए मॉडल लाने की तैयारी कर रही हैं।

भारतीय कार मार्केट में इलेक्ट्रिक SUV की मांग लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसी कंपनियां आने वाले समय में कई नए मॉडल लाने की तैयारी कर रही हैं। दोनों कंपनियां 2027 में भी इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नए मॉडल लॉन्च करेंगी। इनमें तीन गाड़ियां टाटा मोटर्स और दो महिंद्रा की होंगी। इन नई इलेक्ट्रिक एसयूवी में बड़ी बैटरी, ज्यादा रेंज, शानदार फीचर्स और नए डिजाइन देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही 5 मोस्ट-अवेटेड इलेक्ट्रिक एसयूवी के बारे में विस्तार से।

1. टाटा सफारी EV टाटा मोटर्स अपनी सफारी का इलेक्ट्रिक वर्जन जनवरी, 2027 में लॉन्च कर सकती है। यह कंपनी की मौजूदा हैरियर EV से बड़ी तीन-रो वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। इसमें 65kWh और 75kWh बैटरी पैक मिल सकते हैं। इसके अलावा, बड़े वैरिएंट में 80kWh बैटरी देने की भी चर्चा है। एसयूवी में 6 और 7-सीटर का ऑप्शन मिल सकता है। इसमें ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

2. टाटा अविन्या X टाटा मोटर्स की प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी अविन्या X का प्रोडक्शन मॉडल 2027 में पेश किया जा सकता है। कंपनी ने इसका कॉन्सेप्ट 2025 भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में दिखाया था। इसमें जगुआर लैंड रोवर के इलेक्ट्रिफाइड मॉड्यूलर आर्किटेक्चर (EMA) से जुड़ी तकनीक मिलने की उम्मीद है। यह 800V इलेक्ट्रिकल सिस्टम को सपोर्ट करता है। एसयूवी की रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है। इसमें फास्ट चार्जिंग, ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड, AR हेड-अप डिस्प्ले और पैनोरमिक ग्लास रूफ जैसे फीचर्स मिल सकते हैं।

3. नई जनरेशन टाटा नेक्सन EV टाटा नेक्सन EV का अगला जनरेशन मॉडल भी 2027 में आ सकता है। इसे फिलहाल गरुड़ कोडनेम के तहत तैयार किया जा रहा है। इसकी टेस्टिंग भी देखी जा चुकी है। नई नेक्सन EV को कंपनी के ATLAS प्लेटफॉर्म पर बनाया जा सकता है। इसमें मौजूदा मॉडल के मुकाबले बड़ा बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है। इसके डिजाइन में भी कई बदलाव हो सकते हैं। इसमें नई रूफलाइन, बदला हुआ टेलगेट और नए अलॉय व्हील्स मिल सकते हैं। इससे पीछे बैठने वालों के लिए ज्यादा जगह और बेहतर बूट स्पेस मिलने की उम्मीद है।

4. महिंद्रा BE 07 महिंद्रा अपनी BE 07 इलेक्ट्रिक एसयूवी को जून, 2027 तक लॉन्च कर सकती है। यह कंपनी की BE 6 से ऊपर रखी जाएगी और INGLO प्लेटफॉर्म पर तैयार होगी। इसके प्रोडक्शन मॉडल में कॉन्सेप्ट जैसा डिजाइन देखने को मिल सकता है। इसमें C-शेप LED DRL, फ्लश डोर हैंडल और कनेक्टेड टेललैंप मिल सकते हैं। बैटरी के लिए इसमें 59kWh, 70kWh और 79kWh के ऑप्शन दिए जा सकते हैं। केबिन में ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड, पैनोरमिक ग्लास रूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

5. महिंद्रा विजन S महिंद्रा विजन S का प्रोडक्शन मॉडल 2027 की पहली छमाही में लॉन्च हो सकता है। यह एक कॉम्पैक्ट एसयूवी होगी, जिसका डिजाइन काफी हद तक स्कॉर्पियो-N से प्रेरित हो सकता है। इसमें बॉक्सी फ्रंट लुक, LED हेडलैंप, चौड़े व्हील आर्च और पीछे की तरफ स्पेयर व्हील देखने को मिल सकता है। यह कंपनी के नए NU_IQ प्लेटफॉर्म पर बनेगी, जो पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन को सपोर्ट करता है।