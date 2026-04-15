Tata और Mahindra की बड़ी तैयारी, आ रही नई स्कॉर्पियो, सफारी और थार, बहुत जल्द लॉन्च

टाटा और महिंद्रा इस साल अपनी पॉप्युलर प्रोडक्ट्स के फेसलिफ्ट और ईवी वेरिएंट लाने वाले हैं। इनमें सिएरा ईवी के साथ स्कॉर्पियो-N का फेसलिफ्ट भी है। साथ ही महिंद्रा अपने ईवी लाइनअप में भी एक नया वेरिएंट ऑफर करने वाला है।

महिंद्रा और टाटा की कार लेने की सोच रहे हैं, तो ये साल आपके लिए बेहद एक्साइटिंग रहने वाला है। दोनों भारतीय कंपनियां मार्केट में अपने कई सारे नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने वाली हैं। इनमें नए मॉडल्स के साथ मौजूदा मॉडल्स के फेसलिफ्ट भी शामिल हैं। तो अगर आप इन दोनों कंपनियों में से किसी का भी प्रोडक्ट खरीदने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। तो आइए फटाफाट जान लेते हैं इन नई कारों के बारे में।

Mahindra Scorpio-N Facelift महिंद्रा अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली स्कॉर्पियो-एन को फेसलिफ्ट देने वाली है। इसमें छोटे-मोटो कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिलेंगे। इसमें आपको अपडेटेड ग्रिल, नए डिजाइन के हेडलैंप, नए बंपर और बड़े अलॉय वील भी मिलेंगे। इसके अलावा, इसमें पहले से इंप्रूव्ड केबिन डिजाइन और फीचर्स की लंबी लिस्ट भी मिलेगी। इस एसयूवी में कोई मेकैनिकल बदलाव नहीं होंगे। इसमें पहले की तरह ही लैडर-फ्रेम चेसिस और यह 2.2 लीटर डीजल के साथ 2.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलेगा। मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन पहले की तरह ही उपलब्ध रहेंगे।

Mahindra Scorpio Classic Facelift स्कॉर्पियो-N के आने के बाद भी क्लासिक के लिए लोगों का प्यार कम नहीं हुआ है। अगर आप भी पुरानी क्लासिक स्कॉर्पियो के फैन हैं, तो कंपनी आपके लिए इसका भी फेसलिफ्ट लाने वाली है। इस फेसलिफ्ट में एसयूवी के डिजाइन में हल्के-फुल्के बदलाव के साथ कुछ एक्सट्रा फीचर दिए जा सकते हैं। एक्सटीरियर लुक को कंपनी पहले से ज्यादा प्रीमियम बनाने वाली है। अंदर की तरफ, एसयूवी में नया इंफोटेनमेंट सिस्टम, ज्यादा स्टोरेज स्पेस और अधिक प्रैक्टिकल केबिन मिलने की उम्मीद है। इसमें पहले की तरह ही 2.2 लीटर एमहॉक इंजन लगा होगा, जो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 128 हॉर्सपावर और 300 एनएम का टॉर्क जनरेट करेगा।

70kWh Versions of Mahindra BE6 And XEV 9e पिछले साल नवंबर में लॉन्च हुई XEV 9S, महिंद्रा की इलेक्ट्रिक ओरिजिन लाइनअप की तीसरी कार थी। इसके 59 kWh, 70 kWh और 79 kWh बैटरी ऑप्शन ने सबको चौंका दिया था। कंपनी की बाकी दो इलेक्ट्रिक ओरिजिन SUV - BE6 और XEV 9e - केवल 59 kWh और 79 kWh बैटरी ऑप्शन के साथ आती हैं।

अब उम्मीद की जा रही है कि इस साल के लास्ट में महिंद्रा इन इलेक्ट्रिक SUV में भी 70 kWh बैटरी पैक ऑफर कर सकता है। 9S में इसकी क्लेम्ड रेंज 600 किमी है। BE6 और 9e में इसे ऑफर करने से बायर्स को बैटरी साइज के मामले में एक अच्छा ऑप्शन मिलेगा, जो 79 kWh की तुलना में अधिक किफायती कीमत पर उपलब्ध होगा।

Mahindra Thar Facelift महिंद्रा थार का फेसलिफ्ट जल्द मार्केट में एंट्री कर सकता है। इसका डिजाइन काफी हद तक रॉक्स जैसा हो सकता है। इसमें आपको रॉक्स जैसा फ्रंट फेसिया मिलेगा, जिसमें C-शेप LED DRLs के साथ LED हेडलाइट्स, 6-स्लैट ग्रिल और एक बोल्ड ड्यूल-टोन फ्रंट बम्पर शामिल है।

Tata Sierra EV टाटा मोटर्स का अगला बड़ा लॉन्च सिएरा.ईवी होगा। यह टाटा की कर्व.ईवी और हैरियर.ईवी के बीच वाले सेगमेंट में आएगी। यह हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और महिंद्रा बीई6 जैसी कारों को टक्कर देगी। डिजाइन के मामले में, सिएरा.ईवी ICE मॉडल से काफी अलग होगी। इसमें पैनोरमिक रियर ग्लास एरिया, फ्लश डोर हैंडल और टॉल स्टांस जैसे डिजाइन एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। हालांकि, इसका फ्रंट फेसिया अलग होगा और इसमें नए ईवी-स्पेसिफिक वील्स होंगे। इसमें 55kWh और 65kWh के दो बैटरी पैक होने की उम्मीद है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इलेक्ट्रिक एसयूवी में 75kWh की बड़ी बैटरी भी लगाई जा सकती है। Sierra.EV लगभग 600 किलोमीटर की रेंज ऑफर कर सकती है।

Tata Safari EV टाटा मोटर्स सफारी बेस्ड ईवी लाने वाला है। लॉन्च होने पर, Safari.EV महिंद्रा XEV 9S और 9e जैसी कारों को टक्कर देगी। यह टाटा की पहली थ्री-रो इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 22.5 लाख रुपये से 30 लाख रुपये के बीच हो सकती है। इसमें इलेक्ट्रिक Harrier के 65kWh और 75kWh बैटरी पैक ऑफर किया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि कंपनी इसमें 80kWh की नई बैटरी यूनिट भी दे सकती है। आने वाले महीनों में इसके बारे में और जानकारी सामने आने की उम्मीद है।