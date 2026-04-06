मार्केट में तहलका मचाने को तैयार टाटा और महिंद्रा, आने वाली हैं ये 6 नई SUV, मिलेगा धाकड़ लुक

इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने की सोच रहे हैं और आपकी पसंद टाटा या महिंद्रा हैं, तो खुश हो जाइए। इन दोनों देसी कंपनियों की कई बेहतरीन इलेक्ट्रिक SUVs की मार्केट में एंट्री होने वाली है। आइए जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने की सोच रहे हैं और आपकी पसंद टाटा या महिंद्रा हैं, तो खुश हो जाइए। इन दोनों देसी कंपनियों की कई बेहतरीन इलेक्ट्रिक SUVs की मार्केट में एंट्री होने वाली है। इनमें टाटा अविन्या, टाटा सफारी ईवी के साथ महिंद्रा BE 07 और XEV 9E 70 kWh भी शामिल हैं। इन इलेक्ट्रिक एसयूवी में आपको जबर्दस्त फीचर्स के साथ हाइ-टेक इंटीरियर और कमाल की रेंज मिलेगी। तो आइए डीटेल में जानते हैं इन अपकमिंग इलेक्ट्रिक एसयूवी के बारे में।

Mahindra BE 07 महिंद्रा के लाइनअप में फिलहाल तीन इलेक्ट्रिक एसयूवी हैं। चौथी एसयूवी बीई 07 कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगी, जिसे महिंद्रा ने कुछ साल पहले शोकेस किया था। महिंद्रा ने बीई 07 की टेस्टिंग शुरू कर दी है। यह एक मिड-साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी लग रही है। इसकी टक्कर हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, मारुति सुजुकी ईविटारा और टोयोटा ईबेला जैसी गाड़ियों से देगी। इसमें महिंद्रा की मौजूदा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरह ही प्रीमियम फीचर्स होंगे। यह 59 kWh, 70 kWh और 79 kWh के बैटरी पैक ऑप्शन्स के साथ आ सकती है।

Mahindra BE6 70 kWh और XEV 9E 70 kWh महिंद्रा BE6 का 70 kWh बैटरी पैक वाला वर्जन लॉन्च करेगी। यह वेरिएंट मौजूदा 59 kWh और 79 kWh ऑप्शन के बीच आएगा। यह सेटअप सबसे पहले XEV 9S में पेश किया गया था और यह 242 bhp की पावर और 380 Nm का टॉर्क जेनरेट करेगा, जो रियल वील्स को पावर देगा। BE6 की तरह ही, महिंद्रा XEV 9E में भी 70 kWh का बैटरी पैक ऑफर किया जाएगा। XEV 9E का बाहरी डिजाइन, इसके फीचर और ओवरऑल लुक में कोई बदलाव नहीं होगा। पावर और टॉर्क भी पहले जैसे ही रहने की उम्मीद है और कंपनी का दावा है कि यह लगभग 600 किमी की रेंज ऑफर करेगी।

Tata Avinya यह टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक वीइकल्स की रेंज में अविन्या एक नई शुरुआत करेगी। अविन्या को पहली बार ऑटो एक्सपो में शोकेल किया गया था। 2025 में भारत मोबिलिटी एक्सपो में इसके अलग-अलग वर्जन को दिखाया गया था। यह एक प्रीमियम क्रॉसओवर एसयूवी है। टाटा के दूसरे मॉडल्स की तरह इसमें ICE (इंटरनल कॉम्बशन इंजन) का ऑप्शन नहीं होगा। टाटा अपनी अविन्या के प्रोडक्शन वर्जन को 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है।

Tata Safari EV टाटा सफारी ईवी की टेस्टिंग लगभग पूरी कर चुकी है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को कई बार देखा जा चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा इसे इस साल फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च कर सकती है। सफारी ईवी कंपनी की पहली थ्री-रो इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। इसका ओवरऑल डिजाइन ICE वर्जन जैसा ही रहेगा। इसमें आपको क्लोज्ड ग्रिल, अलॉय वील्स पर एयरो इंसर्ट, ईवी-स्पेसिफिक एक्सटीरियर कलर और इंटीरियर में अपडेट जैसे एलिमेंट्स शामिल होंगे। उम्मीद है कि टाटा हैरियर ईवी की तरह ही यह 65 kWh और 75 kWh बैटरी पैक के साथ-साथ रियर-वील ड्राइव और ऑल-वील ड्राइव ऑप्शन में आएगी।