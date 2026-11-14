टाटा और हुंडई लाने जा रही 2 नई इलेक्ट्रिक SUV, 489 Km तक मिल सकता है रेंज; जानिए कब होंगी लॉन्च

भारतीय मार्केट में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए कई कंपनियां सस्ती और ज्यादा रेंज वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी लाने की तैयारी कर रही हैं।

भारतीय मार्केट में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए कई कंपनियां सस्ती और ज्यादा रेंज वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी लाने की तैयारी कर रही हैं। इसी कड़ी में हुंडई और टाटा मोटर्स अगले साल अपने दो नए मॉडल पेश कर सकती हैं। हुंडई अपनी नई सब-कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी पर काम कर रही है। इसे मार्च 2027 तक लॉन्च किया जा सकता है। वहीं, टाटा मोटर्स अपनी नई जनरेशन की नेक्सन ईवी लाने की तैयारी में है। आइए जानते हैं दोनों अपकमिंग मॉडलों के बारे में विस्तार से।

हुंडई आयोनिक P हुंडई की नई इलेक्ट्रिक एसयूवी को फिलहाल HE1i कोडनेम दिया गया है। इसके प्रोडक्शन मॉडल को हुंडई आयोनिक पी नाम से उतारे जाने की उम्मीद है। कंपनी के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में इसे क्रेटा इलेक्ट्रिक से नीचे रखा जाएगा। लॉन्च होने के बाद इसका मुकाबला किआ साइरोस ईवी, टाटा नेक्सन ईवी और महिंद्रा एक्सयूवी 3XO ईवी से होगा। यह इलेक्ट्रिक एसयूवी हुंडई के खास E-GMP (K) प्लेटफॉर्म पर तैयार की जाएगी। हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी बैटरी, पावर और रेंज की जानकारी नहीं दी है।

धांसू होंगे कार के फीचर्स फीचर्स की बात करें तो नई हुंडई आयोनिक पी में कंपनी की दूसरी ग्लोबल इलेक्ट्रिक कारों की झलक देखने को मिल सकती है। इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा सकता है। इसके अलावा, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और कई USB चार्जिंग पोर्ट मिलने की उम्मीद है। सेफ्टी के लिए इसमें लेवल-2 ADAS भी दिया जा सकता है। कंपनी इसे मार्च 2027 तक भारतीय मार्केट में लॉन्च कर सकती है।

नेक्स्ट जनरेशन टाटा नेक्सन EV टाटा मोटर्स अपनी सबसे पॉपुलर एसयूवी नेक्सन और नेक्सन ईवी को अगले साल नए अवतार में लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसे अंदरूनी तौर पर Project Guard नाम दिया गया है। नई जनरेशन की नेक्सन में मौजूदा प्लेटफॉर्म का काफी अपडेटेड वर्जन इस्तेमाल किया जाएगा। टेस्टिंग के दौरान सामने आई तस्वीरों से पता चलता है कि नई एसयूवी मौजूदा मॉडल के मुकाबले ज्यादा ऊंची और सीधी डिजाइन वाली होगी।