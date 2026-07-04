अल्ट्रोज और टियागो इस महीने मिल रहीं इतनी सस्ती, लेने से पहले देख लो डिस्काउंट

टाटा मोटर्स इस महीने यानी जुलाई में अपनी लगभग सभी कारों पर डिस्काउंट दे रही है। इस लिस्टमें उसकी प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रोज का नाम भी शामिल है। दरअसल, कंपनी अल्ट्रोज रेसर पर सबसे ज्यादा 55 हजार रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है।

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टाटा मोटर्स इस महीने यानी जुलाई में अपनी लगभग सभी कारों पर डिस्काउंट दे रही है। इस लिस्टमें उसकी प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रोज का नाम भी शामिल है। दरअसल, कंपनी अल्ट्रोज रेसर पर सबसे ज्यादा 55 हजार रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। अल्ट्रोज को पेट्रोल और डीजल दोनों वैरिएंट में खरीद सकते हैं। इसके पेट्रोल वैरिएंट पर 15,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट और 20,000 रुपए का स्क्रैपेज बोनस मिलता है। अल्ट्रोज CNG पर इतना ही कैश डिस्काउंट और स्क्रैपेज बोनस के साथ-साथ 20,000 रुपए तक का इंटरवेंशन ऑफर भी मिल रहा है। वहगीं, अल्ट्रोज डीजल पर 15,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट और 20,000 रुपए के स्क्रैपेज बोनस मिलेगा। अल्ट्रोज की एक्स-शोरूम कीमतें 6.3 लाख रुपए से 10.65 लाख रुपए के बीच हैं।

टाटा अल्ट्रोज के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस टाटा अल्ट्रोज 1.2-लीटर NA पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जिसे फाइव-स्पीड मैनुअल और AMT यूनिट के साथ जोड़ा गया है। साथ ही, 1.5-लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है जो 5-स्पीड मैनुअल यूनिट से जुड़ा है। इसके अलावा, 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ एक CNG डेरिवेटिव भी ऑफर किया जा रहा है।

टाटा अल्ट्रोज स्मार्ट के फीचर्स की बात करें तो इसमें व्हील कवर के साथ 16 इंच के स्टील व्हील, LED टेल-लैंप, प्रोजेक्टर हेडलैंप, रिमोट कीलेस एंट्री, सभी दरवाजों पर पावर विंडो, आइडल स्टार्ट-टॉप (सिर्फ पेट्रोल-MT), मल्टी-ड्राइव मोड (CNG में नहीं),सभी यात्रियों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, ESC और 6 एयरबैग मिलते हैं। अल्ट्रोज प्योर के फीचर्स की बात करें तों इसमें ऑटो LED हेडलैंप, ऑटो फोल्डिंग आउटसाइड रियरव्यू मिरर (ORVMs), रेन-सेंसिंग वाइपर, 7.0 इंच का टचस्क्रीन, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, 4 स्पीकर, ऊंचाई एडजस्ट करने वाली ड्राइवर सीट, रियरव्यू कैमरा और रियर डिफॉगर दिया है।

दूसरी तरफ, कंपनी प्री-फेसलिफ्ट टाटा टियागो के बचे स्टॉक पर 35,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। XE वैरिएंट को छोड़कर, टियागो पेट्रोल और टियागो CNG दोनों पर 15,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट, 15,000 रुपए का स्क्रैपेज बोनस और 5,000 रुपए का एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है। कंपनी ने हाल ही में नई टियागो भी लॉन्च की है। 2026 टियागो 6 ट्रिम लेवल में उपलब्ध है। इसमें स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, प्योर प्लस ए और क्रिएटिव शामिल है। बेस लेवल पर 2026 टियागो सेलेरियो की कीमत 4.70 लाख रुपए से थोड़ी सी सस्ती है। वहीं, ग्रैंड i10 निओस की कीमत 5.55 लाख रुपए है, यानी इससे ये काफी सस्ती है।

टाटा टियागो फेसलिफ्ट की डिटेल इंजन की बात करें तो 2026 टियागो में पिछले मॉडल वाले ही पावरट्रेन दिए गए हैं। स्टैंडर्ड तौर पर, इस हैचबैक में 1.2-लीटर 3-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, जो 86hp पेट्रोल और 75.5hp CNG वैरिएंट में उपलब्ध है। गियरबॉक्स के ऑप्शन में दोनों वर्जन के लिए 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT शामिल हैं। अपने सेगमेंट में पहली बार, 2026 टियागो CNG AMT में पैडल शिफ्टर भी दिए गए हैं।

2026 टियागो को लॉन्च से एक सप्ताह पहले ऑनलाइन पेश किया गया था, जिसमें इसके बाहरी हिस्से में किए गए बड़े बदलावों का पता चला। पिछले मॉडल के मुकाबले, 2026 टियागो के नए फ्रंट एंड में ज्यादा शार्प हेडलैंप्स, एक पतली और ऊंची ग्रिल, और एक नया डिजाइन किया गया बम्पर है जिसमें एक बहुत बड़ा एयर डैम है। कुल मिलाकर, अपडेटेड टियागो का फ्रंट लुक ज्यादा सीधा और दमदार लगता है। इस हैचबैक का ग्राउंड क्लियरेंस भी 170mm होने का दावा किया गया है।

साइड की बात करें तो, इसमें नए 15-इंच के एलॉय व्हील डिजाइन और व्हील आर्च पर ब्लैक क्लैडिंग जैसे बदलाव किए गए हैं। वहीं, पिछले हिस्से में काफी बदलाव किए गए हैं, खासकर एक नया कनेक्टेड टेल-लैंप सेटअप, एक ज्यादा सटल रूफ स्पॉइलर और बंपर का एक ज्यादा साफ-सुथरा डिजाइन दिया है। 2026 टियागो 6 कलर्स में उपलब्ध होगी। इसमें डेटोना ग्रे, पैंगोंग पल्स, प्रिस्टीन व्हाइट, प्योर ग्रे, सोबो सर्ज और वाराणसी वाइब्रेंस शामिल है।

इंटीरियर की बात करें तो टाटा ने 2026 टियागो के डैशबोर्ड लेआउट में बड़े बदलाव किए हैं। पिछली टियागो के डैश का बहता हुआ डिजाइन अब एक ज्यादा सपाट और सीधी बनावट में बदल गया है, जो ज्यादा मॉडर्न लगता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को हटा दिया गया है, सेंटर कंसोल और दो-स्पोक वाले स्टीयरिंग व्हील को थोड़ा अपडेट किया गया है और AMT वैरिएंट्स में एक नया रोटरी गियर सेलेक्टर दिया गया है।

अपग्रेड किए गए E&E आर्किटेक्चर की बदौलत, 2026 टियागो में कई शानदार फ़ीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, दो वायरलेस चार्जिंग पैड्स, पीछे के लिए AC वेंट्स, 4-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम, एक कूल्ड ग्लव बॉक्स, क्रूज कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, और भी बहुत कुछ शामिल हैं।

सेफ्टी का ध्यान 6 एयरबैग, ESC, पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री कैमरा, ISOFIX चाइल्ड-सीट एंकर पॉइंट, EBD के साथ ABS, और अन्य चीजो के जरिए रखा गया है। टाटा ने 2026 टियागो के बॉडीशेल को भी मजबूत बनाया है ताकि सुरक्षा और भी बेहतर हो जाए।