टाटा की इस हैचबैक को खरीदने से पहले जान लो माइलेज, 1 लीटर पेट्रोल से सिटी में इतना दौड़ेगी
टाटा मोटर्स ने इस साल मई में भारत में अल्ट्रोज फेसलिफ्ट को लॉन्च किया था। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.89 लाख रुपए है। यह मॉडल पेट्रोल, डीजल और CNG समेत कई पावरट्रेन के साथ आता है। अब अल्ट्रोज के पेट्रोल DCA वर्जन की रियल फ्यूल एफिशिएंसी डिटेल सामने आ गई है। इस कार में 1.2-लीटर NA पेट्रोल इंजन, 6-स्पीड DCT यूनिट के साथ, 87bhp और 115Nm जनरेट करने के लिए ट्यून किया गया है। ऐसे में आप इस कार को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब इसके रियल माइलेज की डिटेल जान लीजिए।
कारवाले की रिपोर्ट के मुताबिक, अल्ट्रोज पेट्रोल DCA ने शहर के अंदर 10.45kmpl का माइलेज दिया, जबकि MID ने 11.30kmpl की एफिशिएंसी दिखाई दी। दूसरी तरफ, सिटी और हाईवे को मिलाकर इस प्रीमियम हैचबैक ने ओवरऑल 18.36kmpl की एफिशिएंसी दी। जबकि MID डिस्प्ले 20.2kmpl दिखा।
इंजन के दूसरे ऑप्शन भी मिलेंगे
ऊपर बताए गए कॉम्बिनेशन के अलावा, टाटा अल्ट्रोज 1.2-लीटर NA पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जिसे फाइव-स्पीड मैनुअल और AMT यूनिट के साथ जोड़ा गया है। साथ ही, 1.5-लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है जो 5-स्पीड मैनुअल यूनिट से जुड़ा है। इसके अलावा, 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ एक CNG डेरिवेटिव भी ऑफर किया जा रहा है।
टाटा अल्ट्रोज के वैरिएंट वाइज फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
1. टाटा अल्ट्रोज स्मार्ट
इंजन विकल्प: पेट्रोल-MT, CNG
व्हील कवर के साथ 16 इंच के स्टील व्हील
LED टेल-लैंप
प्रोजेक्टर हेडलैंप
रिमोट कीलेस एंट्री
सभी दरवाजों पर पावर विंडो
आइडल स्टार्ट-टॉप (सिर्फ पेट्रोल-MT)
मल्टी-ड्राइव मोड (CNG में नहीं)
सभी यात्रियों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट
ESC
6 एयरबैग
2. टाटा अल्ट्रोज प्योर
इंजन विकल्प: पेट्रोल-MT, पेट्रोल-AMT, CNG और डीजल-MT
ऑटो LED हेडलैंप
ऑटो फोल्डिंग आउटसाइड रियरव्यू मिरर (ORVMs)
रेन-सेंसिंग वाइपर
7.0 इंच का टचस्क्रीन
ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
क्रूज कंट्रोल
4 स्पीकर
ऊंचाई एडजस्ट करने वाली ड्राइवर सीट
रियरव्यू कैमरा
रियर डिफॉगर
