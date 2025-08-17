tata altroz is available rs 85000 cheaper in august 2025 बलेनो, i20 के टक्कर वाली इस कार पर आया 85,000 रुपये का डिस्काउंट, कीमत भी ₹7 लाख से कम, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़tata altroz is available rs 85000 cheaper in august 2025

बलेनो, i20 के टक्कर वाली इस कार पर आया 85,000 रुपये का डिस्काउंट, कीमत भी ₹7 लाख से कम

टाटा मोटर्स अपनी पॉपुलर हैचबैक अल्ट्रोज के प्री-फेसलिफ्ट वर्जन पर 85,000 रुपये तक का धमाकेदार डिस्काउंट देने का ऐलान किया है। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस दोनों शामिल हैं।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 05:52 PM
share Share
Follow Us on
बलेनो, i20 के टक्कर वाली इस कार पर आया 85,000 रुपये का डिस्काउंट, कीमत भी ₹7 लाख से कम

अगर आप अगस्त, 2025 में एक नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो टाटा मोटर्स आपके लिए बड़ा मौका लेकर आई है। दरअसल, कंपनी ने अपनी पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक टाटा अल्ट्रोज (Tata Altroz) के प्री-फेसलिफ्ट वर्जन पर 85,000 रुपये तक का धमाकेदार डिस्काउंट देने का ऐलान किया है। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस दोनों शामिल हैं। बता दें कि टाटा अल्ट्रोज अपने मॉडर्न फीचर्स, स्टाइलिश लुक और मजबूत बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती है। आइए जानते हैं कार के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

धांसू हैं कार के फीचर्स

टाटा अल्ट्रोज में 10.25 इंच का टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, 360-डिग्री कैमरा, एयर प्यूरिफायर और 6-एयरबैग जैसे धांसू फीचर्स मिलते हैं। एक्सटीरियर भी अब और मॉडर्न हो चुका है जिसमें LED हेडलाइट्स, DRLs और कनेक्टेड टेललाइट्स मिलती हैं।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन

अगर पावरट्रेन पर नजर डालें तो अल्ट्रोज तीन इंजन ऑप्शन के साथ आती है। इनमें 1.2-लीटर पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो-डीजल और 1.2-लीटर CNG वैरिएंट शामिल है। इसमें मैनुअल और DCT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दोनों मिलते हैं। बेहतर माइलेज और स्मूद ड्राइविंग के कारण यह कार युवाओं से लेकर फैमिली बायर्स तक सबकी फेवरेट है।

इतनी है कीमत

कीमत की बात करें तो अल्ट्रोज का बेस वैरिएंट 6.89 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होता है और टॉप मॉडल में करीब 11.29 लाख रुपये तक जाता है। टाटा अल्ट्रोज का सीधा मुकाबला मारुति सुजुकी बलेनो, हुंडई i20 और टोयोटा ग्लैंजा से होता है।

डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Tata Motors Car Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।