Tata altroz get 5 star safety rating in bharat NCAP crash test, check details भारत NCAP क्रैश टेस्ट में टाटा की इस सस्ती कार ने मचाया धमाल, हासिल किए 5-स्टार; कीमत मात्र ₹6.89 लाख
Hindustan Hindi News
Tata altroz get 5 star safety rating in bharat NCAP crash test, check details

भारत NCAP क्रैश टेस्ट में टाटा की इस सस्ती कार ने मचाया धमाल, हासिल किए 5-स्टार; कीमत मात्र ₹6.89 लाख

टाटा अल्ट्रोज ने भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग हासिल की है, जो सुरक्षा की एक शानदार मिसाल है। आइए इसकी सेफ्टी टेस्ट रिपोर्ट देखते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 17 Sep 2025 08:03 PM
भारत NCAP क्रैश टेस्ट में टाटा की इस सस्ती कार ने मचाया धमाल, हासिल किए 5-स्टार; कीमत मात्र ₹6.89 लाख
Tata Altroz Racerarrow

भारत में वाहन खरीदने वाले ग्राहकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां, क्योंकि टाटा अल्ट्रोज ने भारत NCAP (भारत न्यू कार एसेसमेंट प्रोग्राम) क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग हासिल की है। यह उपलब्धि अगस्त 2025 में हुए टेस्टिंग के दौरान हासिल की है, जो अल्ट्रोज को भारत में बिकने वाली सबसे सुरक्षित हैचबैक कारों में से एक बनाता है। आइए जानते हैं कि अल्ट्रोज ने यह 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग कैसे हासिल की और क्यों यह कार आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती है।

1. एडल्ट पैसेंजर सुरक्षा (Adult Occupant Protection)

अल्ट्रोज ने एडल्ट पैसेंजर सुरक्षा में शानदार प्रदर्शन किया। इसने 16 में से 15.55 अंक प्राप्त किए, जो यह दर्शाता है कि कार के चालक और यात्री को उच्च स्तर की सुरक्षा मिलती है। फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में यह स्कोर बहुत अच्छा था, जो कि एक बड़ी घटना में भी सुरक्षा की गारंटी देता है।

इसके अलावा साइड इम्पैक्ट टेस्ट में भी Altroz ने अच्छा प्रदर्शन किया और 16 में से 14.11 अंक प्राप्त किए। कार की चेसिस और फुटवेल को स्थिर और मजबूत पाया गया, जो भारी दबाव को सहन कर सकती है।

इस टेस्टिंग में अडल्ट पैसेंजर के शरीर के विभिन्न हिस्सों को सुरक्षा प्रदान की गई और साइड इम्पैक्ट तथा पोल टेस्ट्स में कार ने पूरी तरह से सिर की सुरक्षा सुनिश्चित की।

2. चाइल्ड सुरक्षा (Child Occupant Protection)

अल्ट्रोज ने चाइल्ड सुरक्षा के क्षेत्र में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। कार को 44.90 में से 49 अंक मिले, जो यह साबित करता है कि यह कार बच्चों के लिए भी अत्यधिक सुरक्षित है। टेस्टिंग में 18 महीने और 3 साल के बच्चों के लिए सीटों पर पूरी सुरक्षा प्रदान की गई थी। इन बच्चों को ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स के जरिए सुरक्षित किया गया, जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि वे पूरी तरह से सुरक्षित रहें।

अल्ट्रोज ने CRS इंस्टॉलेशन टेस्ट में 12 में से 12 अंक और डायनेमिक टेस्ट में 23.90 में से 24 अंक हासिल किए, जो इसके उच्च मानक को दर्शाता है। यह कार उन परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जो बच्चों के साथ यात्रा करते हैं और उन्हें सर्वोत्तम सुरक्षा की आवश्यकता है।

3. इक्विपमेंट और सुरक्षा फीचर्स (Safety Features)

अल्ट्रोज में मानक के रूप में ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स, सीट बेल्ट प्रेटेंशनर्स और लोड लिमिटर्स जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा सभी वेरिएंट्स में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), सीट बेल्ट रिमाइंडर्स और पैदल यात्री सुरक्षा सिस्टम भी दिए गए हैं। इन फीचर्स का उद्देश्य वाहन के चालक और यात्रियों की सुरक्षा को अधिकतम करना है।

अल्ट्रोज में ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स भी दिए गए हैं, जो बच्चों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह उन परिवारों के लिए खास है, जो अक्सर छोटे बच्चों के साथ यात्रा करते हैं।

सभी वैरिंट्स के लिए सुरक्षा

भारत NCAP ने यह स्पष्ट किया है कि यह 5-स्टार रेटिंग अल्ट्रोज के सभी वेरिएंट्स के लिए लागू होती है, चाहे वह पेट्रोल, डीजल या CNG पावरट्रेन हो। इसका मतलब है कि हर वेरिएंट में वही उच्च सुरक्षा मानक मौजूद हैं, जो अल्ट्रोज को भारत में बिकने वाली सबसे सुरक्षित हैचबैक कारों में से एक बनाता है।

टाटा का सुरक्षा पर जोर

टाटा का सुरक्षा के प्रति समर्पण हमेशा से स्पष्ट रहा है। कंपनी ने Altroz के साथ यह साबित किया कि वे केवल अच्छी दिखने वाली कारें नहीं बनाते, बल्कि उनके ग्राहकों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता देते हैं। की क्रैश टेस्ट में लगातार शानदार प्रदर्शन ने इसकी सेफ्टी को और अधिक प्रमाणित किया है।

टाटा अल्ट्रोज ने भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग हासिल करके यह साबित कर दिया कि यह सिर्फ एक शानदार डिजाइन और फीचर्स वाली कार नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा के मामले में भी टॉप क्लास है। इसकी सुरक्षा रेटिंग यह सुनिश्चित करती है कि आप और आपका परिवार हर यात्रा में सुरक्षित और आरामदायक महसूस करें।

अगर आप एक ऐसी कार की तलाश में हैं, जो न सिर्फ स्टाइलिश हो बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा भी सुनिश्चित करे, तो टाटा अल्ट्रोज आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

