बलेनो, ग्लैंजा और i20 को टक्कर देने वाली ये कार हो गई ₹85000 सस्ती; कीमत ₹6.30 लाख से इतनी रह गई
दिसंबर के साथ 2025 भी खत्म हो जाएगा। ऐसे में साल के इस आखिरी महीने को यादगार बनाने के लिए टाटा मोटर्स गजब का डिस्काउंट भी लेकर आई है। दरअसल, कंपनी इस महीने अपनी प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रोज पर 85,000 रुपए का बड़ा डिस्काउंट दे रही है।
दिसंबर के साथ 2025 भी खत्म हो जाएगा। ऐसे में साल के इस आखिरी महीने को यादगार बनाने के लिए टाटा मोटर्स गजब का डिस्काउंट भी लेकर आई है। दरअसल, कंपनी इस महीने अपनी प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रोज पर 85,000 रुपए का बड़ा डिस्काउंट दे रही है। दरअसल, कंपनी नई अल्ट्रोज पर 25,000 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। जबकि, उसके पास पुराने प्री-फेसलिफ्ट मॉडल का स्टॉक अभी भी है, जिस पर 85,000 रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। टाटा अल्ट्रोज की एक्स-शोरूम कीमतें अभी 6.30 लाख रुपए से 10.51 लाख रुपए के बीच हैं। इस कार को CNG ऑप्शन में भी खरीद सकते हैं।
टाटा अल्ट्रोज के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
टाटा अल्ट्रोज को पावर देने के लिए चार पावरट्रेन मिलते हैं। इसमें एक 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो 87bhp की पावर और 115nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, दूसरा 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 108bhp की पावर और 140nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें एक 1.5-लीटर डीजल इंजन है, जो 89bhp की पावर और 200nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Tata Altroz Racer
₹ 9.49 - 10.99 लाख
Tata Altroz
₹ 6.89 - 11.49 लाख
Hyundai i20
₹ 6.87 - 10.43 लाख
Leapmotor T03
₹ 8 - 12 लाख
Hyundai i20 N Line
₹ 9.99 - 12.56 लाख
Tata Tiago EV
₹ 7.99 - 11.14 लाख
इसमें एक CNG पावरट्रेन भी है, जिसमें यह इंजन 73bhp की पावर और 103nm का टॉर्क जनरेट करने के लिए ट्यून किया जाता है। सभी इंजन मानक के रूप में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आते हैं। यह केवल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जिसमें 6-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलता है।
टाटा अल्ट्रोज रेसर के इंटीरियर में स्टैंडर्ड वैरिएंट की तुलना में अधिक एसवांस फीचर्स के साथ जोड़ा जाता है। इनमें वेंटीलेटेड फ्रंट सीटों के साथ लेदर सिटिंग, 10.25 इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.16 इंच फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी सिस्टम, स्मार्ट की, पुश बटन स्टार्ट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और पावर विंडो शामिल हैं। भारत में इसका मुकाबला मारुति बलेनो, टोयोटा ग्लैंजा और हुंडई i20 से होता है।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।