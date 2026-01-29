Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Tata Altroz CNG Real world Mileage Tested, check details
खुल गई पोल! 1kg CNG में इतने किमी. दौड़ेगी नई टाटा अल्ट्रोज, सामने आया रियल माइलेज

खुल गई पोल! 1kg CNG में इतने किमी. दौड़ेगी नई टाटा अल्ट्रोज, सामने आया रियल माइलेज

संक्षेप:

टाटा अल्ट्रोज CNG (Tata Altroz CNG) का रियल-वर्ल्ड माइलेज टेस्ट सामने आ गया है। माइलेज टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक रियल-वर्ल्ड टेस्ट में टाटा अल्ट्रोज CNG (Tata Altroz CNG) ने शहर में 19.80 km/kg का माइलेज दिया। आइए जरा विस्तार से जानते हैं कि ये कार हाईवे पर कितने का माइलेज देगी?

Jan 29, 2026 11:24 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने साल 2023 में अल्ट्रोज CNG (Altroz CNG) को भारतीय बाजार में उतारा था। अब यह कार अपने फेसलिफ्ट अवतार में भी बिना किसी बड़े बदलाव के बिक्री के लिए उपलब्ध है। जहां कंपनी अब तक इसके अपडेटेड वर्जन का ARAI माइलेज नहीं बता रही है। लेकिन, अब इसकी रियल माइलेज रिपोर्ट सामने आ गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 29.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
Kia Seltos
Kia Seltos
₹ 10.99 - 20.19 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:देश के बाहर नंबर-1 बन गई ये मारुति कार, यहां ‌₹2 लाख का डिस्काउंट भी हुआ बेअसर!

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Altroz Racer

Tata Altroz Racer

₹ 9.49 - 10.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Altroz

Tata Altroz

₹ 6.89 - 11.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai i20

Hyundai i20

₹ 6.87 - 10.43 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai i20 N Line

Hyundai i20 N Line

₹ 9.14 - 11.6 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Tiago EV

Tata Tiago EV

₹ 7.99 - 11.14 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Comet EV

MG Comet EV

₹ 7.5 - 10 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

टाटा अल्ट्रोज CNG (Altroz CNG) के पुराने मॉडल के लिए टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने 26.2 km/kg का माइलेज दावा किया था। हालांकि, फेसलिफ्ट वर्जन के लिए अभी तक कंपनी ने कोई नया आधिकारिक आंकड़ा शेयर नहीं किया है।

शहर में माइलेज

कारवाले (Carwale) वेबसाइट द्वारा किए गए माइलेज टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक रियल-वर्ल्ड टेस्ट में टाटा अल्ट्रोज CNG (Tata Altroz CNG) ने शहर में 19.80 km/kg का माइलेज दिया। ट्रैफिक, बार-बार ब्रेक लगाने और सिग्नल्स के बावजूद यह आंकड़ा CNG हैचबैक सेगमेंट में ठीक-ठाक माना जा सकता है। डेली ऑफिस या सिटी ड्राइव के लिए यह माइलेज जेब पर ज्यादा भारी नहीं पड़ता।

हाईवे पर माइलेज

हाईवे पर अल्ट्रोज CNG (Altroz CNG) ने चौंकाने वाला प्रदर्शन किया। इसका हाईवे माइलेज 34.58 km/kg रहा, जो इस सेगमेंट में काफी प्रभावशाली है। अगर आप लंबी दूरी की ड्राइव या आउट-स्टेशन ट्रैवल करते हैं, तो यह कार आपके फ्यूल खर्च को काफी हद तक कम कर सकती है।

ओवरऑल माइलेज कितना निकला?

शहर और हाईवे ड्राइविंग को मिलाकर टाटा अल्ट्रोज CNG (Tata Altroz CNG) का औसत माइलेज 27.19 km/kg रहा। यह आंकड़ा कंपनी के पुराने क्लेम (26.2 km/kg) से भी थोड़ा बेहतर है, जो इसे और ज्यादा भरोसेमंद बनाता है।

इंजन पावरट्रेन

इंजन पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो CNG मोड में 72 bhp की पावर और 103 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें सिर्फ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। CNG मोड में पावर थोड़ी कम जरूर है, लेकिन माइलेज और स्मूद ड्राइविंग के लिहाज से यह ठीक है।

क्या टाटा अल्ट्रोज CNG खरीदना समझदारी है?

अगर आप कम रनिंग कॉस्ट, अच्छी सेफ्टी, प्रीमियम हैचबैक फील और बढ़िया हाईवे माइलेज की तलाश में हैं, तो टाटा अल्ट्रोज CNG (Tata Altroz CNG) एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आती है।

ये भी पढ़ें:देश के बाहर नंबर-1 बन गई ये मारुति कार, यहां ‌₹2 लाख का डिस्काउंट भी हुआ बेअसर!

टाटा अल्ट्रोज CNG (Tata Altroz CNG) का रियल-वर्ल्ड माइलेज बताता है कि यह सिर्फ कागजों में ही नहीं, बल्कि असल सड़कों पर भी माइलेज के मामले में भरोसेमंद है। खासकर हाईवे ड्राइव करने वालों के लिए यह कार काफी किफायती साबित हो सकती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।