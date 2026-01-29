खुल गई पोल! 1kg CNG में इतने किमी. दौड़ेगी नई टाटा अल्ट्रोज, सामने आया रियल माइलेज

संक्षेप: टाटा अल्ट्रोज CNG (Tata Altroz CNG) का रियल-वर्ल्ड माइलेज टेस्ट सामने आ गया है। माइलेज टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक रियल-वर्ल्ड टेस्ट में टाटा अल्ट्रोज CNG (Tata Altroz CNG) ने शहर में 19.80 km/kg का माइलेज दिया। आइए जरा विस्तार से जानते हैं कि ये कार हाईवे पर कितने का माइलेज देगी?

Jan 29, 2026 11:24 pm IST

कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने साल 2023 में अल्ट्रोज CNG (Altroz CNG) को भारतीय बाजार में उतारा था। अब यह कार अपने फेसलिफ्ट अवतार में भी बिना किसी बड़े बदलाव के बिक्री के लिए उपलब्ध है। जहां कंपनी अब तक इसके अपडेटेड वर्जन का ARAI माइलेज नहीं बता रही है। लेकिन, अब इसकी रियल माइलेज रिपोर्ट सामने आ गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

टाटा अल्ट्रोज CNG (Altroz CNG) के पुराने मॉडल के लिए टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने 26.2 km/kg का माइलेज दावा किया था। हालांकि, फेसलिफ्ट वर्जन के लिए अभी तक कंपनी ने कोई नया आधिकारिक आंकड़ा शेयर नहीं किया है।

शहर में माइलेज

कारवाले (Carwale) वेबसाइट द्वारा किए गए माइलेज टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक रियल-वर्ल्ड टेस्ट में टाटा अल्ट्रोज CNG (Tata Altroz CNG) ने शहर में 19.80 km/kg का माइलेज दिया। ट्रैफिक, बार-बार ब्रेक लगाने और सिग्नल्स के बावजूद यह आंकड़ा CNG हैचबैक सेगमेंट में ठीक-ठाक माना जा सकता है। डेली ऑफिस या सिटी ड्राइव के लिए यह माइलेज जेब पर ज्यादा भारी नहीं पड़ता।

हाईवे पर माइलेज

हाईवे पर अल्ट्रोज CNG (Altroz CNG) ने चौंकाने वाला प्रदर्शन किया। इसका हाईवे माइलेज 34.58 km/kg रहा, जो इस सेगमेंट में काफी प्रभावशाली है। अगर आप लंबी दूरी की ड्राइव या आउट-स्टेशन ट्रैवल करते हैं, तो यह कार आपके फ्यूल खर्च को काफी हद तक कम कर सकती है।

ओवरऑल माइलेज कितना निकला?

शहर और हाईवे ड्राइविंग को मिलाकर टाटा अल्ट्रोज CNG (Tata Altroz CNG) का औसत माइलेज 27.19 km/kg रहा। यह आंकड़ा कंपनी के पुराने क्लेम (26.2 km/kg) से भी थोड़ा बेहतर है, जो इसे और ज्यादा भरोसेमंद बनाता है।

इंजन पावरट्रेन

इंजन पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो CNG मोड में 72 bhp की पावर और 103 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें सिर्फ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। CNG मोड में पावर थोड़ी कम जरूर है, लेकिन माइलेज और स्मूद ड्राइविंग के लिहाज से यह ठीक है।

क्या टाटा अल्ट्रोज CNG खरीदना समझदारी है?

अगर आप कम रनिंग कॉस्ट, अच्छी सेफ्टी, प्रीमियम हैचबैक फील और बढ़िया हाईवे माइलेज की तलाश में हैं, तो टाटा अल्ट्रोज CNG (Tata Altroz CNG) एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आती है।