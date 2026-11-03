इस कार के बचे स्टॉक को खाली करने टाटा दे रही तगड़ा डिस्काउंट, अल्ट्रोज पर भी ₹55000 तक बेनिफिट

कंपनी के पास टिगोर का पुराना स्टॉक बचा हुआ है। ऐसे में कंपनी उसका स्टॉक खत्म करने के लिए शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। साथ ही, कंपनी अल्ट्रोज पर भी शानदार डिस्काउंट दे रही है।

टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो अल्ट्रोज प्रीमियम हैचबैक है। वहीं, कंपनी ने टिगोर को एरिस के साथ रिप्लेस किया है। हालांकि, कंपनी के पास टिगोर का पुराना स्टॉक बचा हुआ है। ऐसे में कंपनी उसका स्टॉक खत्म करने के लिए शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। साथ ही, कंपनी अल्ट्रोज पर भी शानदार डिस्काउंट दे रही है। इन दोनों कारों को खरीदने पर 55,000 रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। कंपनी ग्राहकों को बेनिफिट प्रमोशनल पैकेज, कंज्यूमर ऑफर और इंटरवेंशन बेनिफिट जैसे बेनिफिट दे रही है।

टाटा अल्ट्रोज (Tata Altroz)

55,000 रुपए तक के बेनिफिट

टाटा अल्ट्रोज पर 35,000 रुपए से लेकर 55,000 रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। अल्ट्रोज CNG पर सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है, जिसमें 15,000 रुपए का कंज्यूमर ऑफर, 20,000 रुपए का एक्सचेंज बेनिफिट और 20,000 रुपए तक का स्क्रैपेज इंसेंटिव शामिल है। पेट्रोल वैरिएंट्स पर 35,000 रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। हालांकि, इसमें प्योर फैमिली और स्मार्ट व प्योर फैमिली वैरिएंट्स शामिल नही हैं।

अल्ट्रोज डीजल रेंज पर भी कंपनी 35,000र रुपए तक के बेनिफिट दे रही रही है। CNG पर मिलने वाले ज्यादा फायदों की वजह से जो ग्राहक रनिंग कॉस्ट और प्रैक्टिकैलिटी को अहमियत देते हैं, उनके लिए अल्ट्रोज़ CNG एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बता दें कि अल्ट्रोज में भी कंपनी की ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलती है। कंपनी के दावे के मुताबिक, इसका माइलेज 27.8 km/kg तक है।

टाटा टिगोर (Tata Tigor)

30,000 रुपए तक के बेनिफिट

इस महीने टाटा टिगोर पर 30,000 तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। इस पैकेज में 15,000 रुपए का कंज्यूमर ऑफर और साथ ही 10,000 रुपए का एक्सचेंज बेनिफिट या फिर 15,000 रुपए का स्क्रैपेज इंसेंटिव शामिल है। बता दें कि कंपनी ने टिगोर को बंद करके उसके अपडेट एरिस के साथ रिप्लेस कर दिया है। हालांकि, कंपनी टिगोर के बचे स्टॉक पर ये डिस्काउंट दे रही है। एरिस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा।