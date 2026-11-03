इस कार के बचे स्टॉक को खाली करने टाटा दे रही तगड़ा डिस्काउंट, अल्ट्रोज पर भी ₹55000 तक बेनिफिट
कंपनी के पास टिगोर का पुराना स्टॉक बचा हुआ है। ऐसे में कंपनी उसका स्टॉक खत्म करने के लिए शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। साथ ही, कंपनी अल्ट्रोज पर भी शानदार डिस्काउंट दे रही है।
टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो अल्ट्रोज प्रीमियम हैचबैक है। वहीं, कंपनी ने टिगोर को एरिस के साथ रिप्लेस किया है। हालांकि, कंपनी के पास टिगोर का पुराना स्टॉक बचा हुआ है। ऐसे में कंपनी उसका स्टॉक खत्म करने के लिए शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। साथ ही, कंपनी अल्ट्रोज पर भी शानदार डिस्काउंट दे रही है। इन दोनों कारों को खरीदने पर 55,000 रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। कंपनी ग्राहकों को बेनिफिट प्रमोशनल पैकेज, कंज्यूमर ऑफर और इंटरवेंशन बेनिफिट जैसे बेनिफिट दे रही है।
टाटा अल्ट्रोज (Tata Altroz)
55,000 रुपए तक के बेनिफिट
टाटा अल्ट्रोज पर 35,000 रुपए से लेकर 55,000 रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। अल्ट्रोज CNG पर सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है, जिसमें 15,000 रुपए का कंज्यूमर ऑफर, 20,000 रुपए का एक्सचेंज बेनिफिट और 20,000 रुपए तक का स्क्रैपेज इंसेंटिव शामिल है। पेट्रोल वैरिएंट्स पर 35,000 रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। हालांकि, इसमें प्योर फैमिली और स्मार्ट व प्योर फैमिली वैरिएंट्स शामिल नही हैं।
अल्ट्रोज डीजल रेंज पर भी कंपनी 35,000र रुपए तक के बेनिफिट दे रही रही है। CNG पर मिलने वाले ज्यादा फायदों की वजह से जो ग्राहक रनिंग कॉस्ट और प्रैक्टिकैलिटी को अहमियत देते हैं, उनके लिए अल्ट्रोज़ CNG एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बता दें कि अल्ट्रोज में भी कंपनी की ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलती है। कंपनी के दावे के मुताबिक, इसका माइलेज 27.8 km/kg तक है।
टाटा टिगोर (Tata Tigor)
30,000 रुपए तक के बेनिफिट
इस महीने टाटा टिगोर पर 30,000 तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। इस पैकेज में 15,000 रुपए का कंज्यूमर ऑफर और साथ ही 10,000 रुपए का एक्सचेंज बेनिफिट या फिर 15,000 रुपए का स्क्रैपेज इंसेंटिव शामिल है। बता दें कि कंपनी ने टिगोर को बंद करके उसके अपडेट एरिस के साथ रिप्लेस कर दिया है। हालांकि, कंपनी टिगोर के बचे स्टॉक पर ये डिस्काउंट दे रही है। एरिस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें