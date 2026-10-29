ग्राहकों को खूब पसंद आ रही टाटा की यह कार, बिकीं 349185 गाड़ियां, ₹5.99 लाख है शुरुआती कीमत
ऑल्ट्रोज की सेल जनवरी 2020 में लॉन्च होने के बाद से अक्टूबर 2026 तक 3.5 लाख यूनिट के पार पहुंच गई। टाटा अल्ट्रोज की एक्स-शोरूम कीमत 6 लाख रुपये से 10.75 लाख रुपये के बीच है।
टाटा मोटर्स की प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रोज अपने सेगमेंट की बेस्ड कारों में से एक है। इसे ग्राहकों का भी खूब प्यार मिल रहा है। यही कारण हैं कि ऑल्ट्रोज की सेल जनवरी 2020 में लॉन्च होने के बाद से सितंबर 2026 तक 3.40 लाख से ज्यादा यूनिट के पार पहुंच गई। SIAM के होलसेल आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2026 के अंत तक अल्ट्रोज की टोटल 3,49,185 यूनिट बिक चुकी थीं। यानी यह आंकड़ा 3.5 लाख का आंकड़ा छूने से सिर्फ 815 यूनिट दूर था। उम्मीद है कि अक्टूबर में इस कार की सेल आराम से 815 यूनिट के आकड़े को पार कर लेगी। जुलाई से सितंबर 2026 के बीच कंपनी ने इसकी 8,853 यूनिट बेचीं।
FY2024 में सबसे ज्यादा हुई बिक्री
लॉन्च के बाद से अल्ट्रोज टाटा मोटर्स की पैसेंजर कारों की सेल में अहम भूमिका निभा रही है। अब तक यह कंपनी की टोटल पैसेंजर कार सेल में करीब 33.78 प्रतिशत और सभी पैसेंजर व्हीकल की बिक्री में लगभग 10 पर्सेंट शेयर रखती है। कोरोना महामारी से कुछ महीने पहले लॉन्च होने के बावजूद, अल्ट्रोज ने FY2020 में 8,458 यूनिट की सेल दर्ज की। इसके बाद FY2021 और FY2022, दोनों फाइनेंशियल ईयर में इसकी 60 हजार से ज्यादा यूनिट बिकीं। FY2023 में बिक्री 7 प्रतिशत घटकर 57,819 यूनिट रह गई। FY2024 अल्ट्रोज के लिए सबसे अच्छा साल रहा। इस दौरान इसकी 70,162 यूनिट बिकीं, जो पिछले साल के मुकाबले 21 प्रतिशत ज्यादा थीं। मई 2023 में अल्ट्रोज सीएनजी को लॉन्च किया गया था। उस साल यह भारत की आठवीं सबसे ज्यादा बिकने वाली पैसेंजर कार बनी थी। जबकि, FY2023 में यह नौवें स्थान पर थी। टाटा की पैसेंजर कार सेल में इसकी हिस्सेदारी करीब 38 प्रतिशत रही।
FY2025 में सेल हुई आधी
FY2025 में अल्ट्रोज की बिक्री घटकर 35,187 यूनिट रह गई, जो FY2024 के मुकाबले लगभग आधी थी। इसी साल टाटा की कुल पैसेंजर कार बिक्री भी 34 फीसदी गिरकर 1,20,918 यूनिट रह गई। कंपनी की टियागो की सेल में 19 प्रतिशत और टिगोर की बिक्री में 38 प्रतिशत की गिरावट आई। FY2026 में अल्ट्रोज की बिक्री 8 प्रतिशत बढ़कर 38,153 यूनिट हो गई। मई 2025 में इसे फेसलिफ्ट अपडेट मिला था। इसके बाद सितंबर 2025 में GST 2.0 लागू होने के बाद कार की कीमतों में 98,000 रुपये तक की कटौती भी हुई। FY2026 में टाटा की टोटल पैसेंजर कार सेल में अल्ट्रोज की हिस्सेदारी 29 प्रतिशत रही। हालांकि, FY2027 की पहली छमाही में इसकी सेल फिर कमजोर रही। अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच अल्ट्रोज की 16,780 यूनिट बिकीं, जो पिछले साल की इसी टाइम पीरियड से 20 पर्सेंट कम हैं। इस दौरान टाटा की टोटल पैसेंजर कार सेल 63,591 यूनिट रही, जिसमें अल्ट्रोज की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत थी।
इंजन और कीमत
टाटा अल्ट्रोज की एक्स-शोरूम कीमत 5.99 लाख रुपये से 10.75 लाख रुपये के बीच है। इसमें 88hp वाला 1.2-लीटर पेट्रोल, 90hp वाला 1.5-लीटर डीजल और 74hp वाला सीएनजी इंजन मिलता है। ट्रांसमिशन के लिए 5-स्पीड मैन्युअल, 5-स्पीड AMT और 6-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन हैं। फिलहाल यह भारत की इकलौती हैचबैक है, जिसमें डीजल इंजन मिलता है। टाटा ने पहले अल्ट्रोज iTurbo को 110hp टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ जनवरी 2021 में लॉन्च किया था। मार्च 2022 में इसका ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक का ऑप्शन आया, जबकि जून 2024 में 120hp इंजन वाली अल्ट्रोज रेसर लॉन्च हुई। ये तीनों पुराने वर्जन अब सेल के लिए उपलब्ध नहीं हैं। बाजार में इसका मुकाबला हुंडई i20, मारुति सुजुकी बलेनो और टोयोटा ग्लैंजा से है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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