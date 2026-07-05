Tata फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी, आ रहा इन दो SUV का तगड़ा स्पेशल एडिशन
टाटा मोटर्स अपनी दो पॉप्युलर एसयूवी का स्पेशल एडिशन लाने वाला है। इन एसयूवी का नाम सिएरा और सिएरा ईवी है। साथ ही कंपनी सिएरा ईवी को एक्सपोर्ट करने के बारे में भी सोच रही है। आइए जानते हैं डीटेल।
टाटा फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। साल के आखिर में कंपनी अपनी सिएरा और सिएरा ईवी का स्पेशल एडिशन लॉन्च कर सकती है। यह जानकारी टाटा मोटर्स के चीफ कमर्शियल ऑफिसर विवेक श्रीवास्तव ने कारवाले (carwale) को दी। हालांकि, उन्होंने इन अपकमिंग स्पेशल एडिशन के बारे में कोई डीटेल नहीं दी। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी सिएरा ईवी को RHD (राइट-हैंड ड्राइव) वाले मार्केट्स में भी एक्सपोर्ट करने का प्लान कर रही है, जिसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल है। इसे दुनिया भर में लॉन्च करने के बाद टाटा मोटर्स सेलेक्टेड इंटरनैशनल मार्केट्स में ICE-पावर्ड सिएरा को एक्सपोर्ट करने के बारे में भी सोच सकती है।
पिछले हफ्ते लॉन्च हुई टाटा सिएरा ईवी
टाटा ने 30 जून को भारत में अपनी सिएरा ईवी को लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती कीमत 18.79 लाख रुपये है। नई सिएरा ईवी को Acti.ev+ प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। कंपनी इसे 63kWh और 75kWh बैटरी पैक के साथ ऑफर कर रही है। दोनों बैटरी ऑप्शन्स में रियर-व्हील ड्राइव (RWD) सेटअप स्टैंडर्ड है। जबकि, 75kWh बैटरी के साथ ड्यूल मोटर ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) का ऑप्शन भी उपलब्ध है। यह सेटअप 504Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि बूस्ट मोड में सिएरा ईवी AWD केवल 5.8 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है।
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Tata Sierra.ev
₹ 18.79 - 26.48 लाख
Tata Safari EV
₹ 26 - 30 लाख
Tata Altroz EV
₹ 12 - 15 लाख
Tata Nano EV
₹ 6 - 9 लाख
Tata Tigor EV
₹ 12.49 - 13.75 लाख
Tata Curvv EV
₹ 16.99 - 19.49 लाख
रेंज की बात करें तो 75kWh बैटरी पैक के साथ सिएरा ईवी एक बार चार्ज करने पर 665 किलोमीटर तक की MIDC-सर्टिफाइड रेंज देती है। वहीं, 63kWh बैटरी वाले मॉडल की रेंज 565 किलोमीटर तक क्लेम की जा रही है। यह सिर्फ 15 मिनट की चार्जिंग में 263 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करने लायक चार्ज हो जाती है। वहीं, बैटरी को 20% से 80% तक चार्ज होने में लगभग 26 मिनट का समय लगता है। टाटा अपनी दूसरी EV की तरह सिएरा ईवी के साथ भी 15 साल की बैटरी वॉरंटी दे रही है।
Tata Safari EV
टाटा सफारी ईवी की टेस्टिंग लगभग पूरी कर चुकी है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को कई बार देखा जा चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा इसे इस साल फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च कर सकती है। सफारी ईवी कंपनी की पहली थ्री-रो इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। इसका ओवरऑल डिजाइन ICE वर्जन जैसा ही रहेगा। इसमें आपको क्लोज्ड ग्रिल, अलॉय वील्स पर एयरो इंसर्ट, ईवी-स्पेसिफिक एक्सटीरियर कलर और इंटीरियर में अपडेट जैसे एलिमेंट्स शामिल होंगे। उम्मीद है कि टाटा हैरियर ईवी की तरह ही यह 65 kWh और 75 kWh बैटरी पैक के साथ-साथ रियर-वील ड्राइव और ऑल-वील ड्राइव ऑप्शन में आएगी।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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