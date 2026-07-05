Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Tata फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी, आ रहा इन दो SUV का तगड़ा स्पेशल एडिशन

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

टाटा मोटर्स अपनी दो पॉप्युलर एसयूवी का स्पेशल एडिशन लाने वाला है। इन एसयूवी का नाम सिएरा और सिएरा ईवी है। साथ ही कंपनी सिएरा ईवी को एक्सपोर्ट करने के बारे में भी सोच रही है। आइए जानते हैं डीटेल।

Tata फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी, आ रहा इन दो SUV का तगड़ा स्पेशल एडिशन
Tata Sierra.ev
EMI केवल24,568/ माह

टाटा फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। साल के आखिर में कंपनी अपनी सिएरा और सिएरा ईवी का स्पेशल एडिशन लॉन्च कर सकती है। यह जानकारी टाटा मोटर्स के चीफ कमर्शियल ऑफिसर विवेक श्रीवास्तव ने कारवाले (carwale) को दी। हालांकि, उन्होंने इन अपकमिंग स्पेशल एडिशन के बारे में कोई डीटेल नहीं दी। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी सिएरा ईवी को RHD (राइट-हैंड ड्राइव) वाले मार्केट्स में भी एक्सपोर्ट करने का प्लान कर रही है, जिसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल है। इसे दुनिया भर में लॉन्च करने के बाद टाटा मोटर्स सेलेक्टेड इंटरनैशनल मार्केट्स में ICE-पावर्ड सिएरा को एक्सपोर्ट करने के बारे में भी सोच सकती है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
EMI केवल24,712/ माह
पात्रता जांचें
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
EMI केवल15,023/ माह
पात्रता जांचें
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
EMI केवल28,622/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 30.2 लाख
EMI केवल26,085/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.34 लाख
EMI केवल17,638/ माह
पात्रता जांचें
Kia Seltos
Kia Seltos
₹ 10.99 - 20.39 लाख
EMI केवल14,370/ माह
पात्रता जांचें

पिछले हफ्ते लॉन्च हुई टाटा सिएरा ईवी

टाटा ने 30 जून को भारत में अपनी सिएरा ईवी को लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती कीमत 18.79 लाख रुपये है। नई सिएरा ईवी को Acti.ev+ प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। कंपनी इसे 63kWh और 75kWh बैटरी पैक के साथ ऑफर कर रही है। दोनों बैटरी ऑप्शन्स में रियर-व्हील ड्राइव (RWD) सेटअप स्टैंडर्ड है। जबकि, 75kWh बैटरी के साथ ड्यूल मोटर ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) का ऑप्शन भी उपलब्ध है। यह सेटअप 504Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि बूस्ट मोड में सिएरा ईवी AWD केवल 5.8 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Sierra.ev

Tata Sierra.ev

₹ 18.79 - 26.48 लाख

EMI केवल24,568/ माह
पात्रता जांचें
Tata Safari EV

Tata Safari EV

₹ 26 - 30 लाख

EMI केवल33,995/ माह
पात्रता जांचें
Tata Altroz EV

Tata Altroz EV

₹ 12 - 15 लाख

EMI केवल15,690/ माह
पात्रता जांचें
Tata Nano EV

Tata Nano EV

₹ 6 - 9 लाख

EMI केवल7,845/ माह
पात्रता जांचें
Tata Tigor EV

Tata Tigor EV

₹ 12.49 - 13.75 लाख

EMI केवल16,331/ माह
पात्रता जांचें
Tata Curvv EV

Tata Curvv EV

₹ 16.99 - 19.49 लाख

EMI केवल22,215/ माह
पात्रता जांचें
ये भी पढ़ें:टोयोटा और मारुति की नई कारें, दो में मिल सकता है 35 kmpl तक का माइलेज

रेंज की बात करें तो 75kWh बैटरी पैक के साथ सिएरा ईवी एक बार चार्ज करने पर 665 किलोमीटर तक की MIDC-सर्टिफाइड रेंज देती है। वहीं, 63kWh बैटरी वाले मॉडल की रेंज 565 किलोमीटर तक क्लेम की जा रही है। यह सिर्फ 15 मिनट की चार्जिंग में 263 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करने लायक चार्ज हो जाती है। वहीं, बैटरी को 20% से 80% तक चार्ज होने में लगभग 26 मिनट का समय लगता है। टाटा अपनी दूसरी EV की तरह सिएरा ईवी के साथ भी 15 साल की बैटरी वॉरंटी दे रही है।

ये भी पढ़ें:महिंद्रा लाया XEV 9E सिनेलक्स एडिशन का नया कलर ऑप्शन, और भी प्रीमियम हुआ लुक

Tata Safari EV

टाटा सफारी ईवी की टेस्टिंग लगभग पूरी कर चुकी है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को कई बार देखा जा चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा इसे इस साल फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च कर सकती है। सफारी ईवी कंपनी की पहली थ्री-रो इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। इसका ओवरऑल डिजाइन ICE वर्जन जैसा ही रहेगा। इसमें आपको क्लोज्ड ग्रिल, अलॉय वील्स पर एयरो इंसर्ट, ईवी-स्पेसिफिक एक्सटीरियर कलर और इंटीरियर में अपडेट जैसे एलिमेंट्स शामिल होंगे। उम्मीद है कि टाटा हैरियर ईवी की तरह ही यह 65 kWh और 75 kWh बैटरी पैक के साथ-साथ रियर-वील ड्राइव और ऑल-वील ड्राइव ऑप्शन में आएगी।

ये भी पढ़ें:मारुति की ऑल-टाइम नंबर-1 कार जुलाई में हो गई ₹52,500 सस्ती, 25 km का है माइलेज
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।