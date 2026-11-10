इस नई सेडान ने अमेज, स्लाविया, वरना की निकाली 'हेकड़ी'; इसमें 10.24-इंच स्क्रीन, 360° कैमरा, 6 एयरबैग दिए

एरिस बीते महीने टॉप सेडान की लिस्ट में तीसरे नंबर पर रही। वहीं, उसने होंडा अमेज, स्कोडा स्लाविया, फॉक्सवैगन वर्टूस, हुंडई वरना, होंडा सिटी और टोयोटा कैमरी जैसे मॉडल को भी पीछे छोड़ दिया।

टाटा मोटर्स ने सितंबर 2026 में अपनी ऑल न्यू एरिस सेडान को लॉन्च किया था। कंपनी ने इस सेडान के साथ अपनी पुरानी टिगोर को रिप्लेस किया है। जिसके बाद अब टिगोर की बिक्री भी खत्म हो गई है। हालांकि, जब तक कंपनी के डीलर्स के पास इसका पुराना स्टॉक बचा हुआ है इसकी सेल जारी रहेगी। अक्टूबर में टिगोर की बिक्री हुई। हालांकि, एरिस के सामने टिगोर की बिक्री काफी फीक रही। कहने को डीलरशिप की तरफ से टिगोर के बचे स्टॉक पर भारी डिस्काउंट भी दिया जा रहा है।

एरिस बीते महीने टॉप सेडान की लिस्ट में तीसरे नंबर पर रही। वहीं, उसने होंडा अमेज, स्कोडा स्लाविया, फॉक्सवैगन वर्टूस, हुंडई वरना, होंडा सिटी और टोयोटा कैमरी जैसे मॉडल को भी पीछे छोड़ दिया। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला मारुति डिजायर (₹6.31 लाख), हुंडई ऑरा (₹5.99 लाख) और होंडा अमेज (₹7.65 लाख) से होता है। ये डिजायर से करीब 1 लाख सस्ती है।

टाटा एरिस ने इन सेडान को पीछे छोड़ा मॉडल अक्टूबर 2026 अक्टूबर 2025 चेंज % YoY टाटा एरिस 4,005 0 न्यू होंडा अमेज 3,337 3,630 -8.10% स्कोडा स्लाविया 2,638 1,648 60.10% फॉक्सवैगन वर्टूस 1,888 2,453 -23.00% हुंडई वरना 775 824 -5.90% होंडा सिटी 596 578 3.10% टाटा टिगोर 334 1,196 -72.10% टोयोटा कैमरी 202 276 -26.80%

टाटा एरिस की अक्टूबर में डिमांड इतनी शानदार रही कि इसने सेगमेंट में नंबर-1 की पोजीशन हासिल कर ली। साथ ही, सेगमेंट की कई पॉपुलर कारों को भी पीछे छोड़ दिया। एरिस 4,005 के साथ नंबर-3 पर रही। जबकि, होंडा अमेज 3,337 यूनिट, स्कोडा स्लाविया 2,638 यूनिट, फॉक्सवैगन वर्टूस 1,888 यूनिट, हुंडई वरना 775 यूनिट, होंडा सिटी 596 यूनिट, टाटा टिगोर 334 यूनिट और टोयोटा कैमरी 202 यूनिट के साथ एरिस से पीछे रहीं।

टाटा एरिस की वैरिएंट वाइज एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट पेट्रोल MT पेट्रोल AMT iCNG MT iCNG AMT Smart ₹5.30 लाख - ₹6.30 लाख - Pure ₹6.15 लाख ₹6.70 लाख ₹7.15 लाख ₹7.70 लाख Pure+ ₹6.75 लाख ₹7.30 लाख ₹7.75 लाख ₹8.30 लाख Creative ₹7.50 लाख ₹8.05 लाख ₹8.50 लाख ₹9.05 लाख Accomplished ₹8.20 लाख ₹8.75 लाख ₹9.20 लाख ₹9.75 लाख

टाटा एरिस का एक्सटीरियर

एरिस के आगे और पीछे के हिस्से में बदलाव किए गए हैं, लेकिन इसका बेसिक आकार वही है। इसमें LED हेडलैंप्स के ऊपर DRL स्ट्रिप दी गई है, जबकि बंपर में LED फॉग लैंप्स लगे हैं। टाटा ने पीछे की टेल-लाइट्स में भी चेंजेस किया है। ये अपडेट्स लाइटिंग, बंपर और बाहरी डिटेल्स तक ही सीमित हैं, जबकि गाड़ी का कुल साइज टिगोर जैसा ही है। इससे इसका फुटप्रिंट भी नहीं बदला है।

नॉचबैक रूफलाइन और ग्लासहाउस को टिगोर से ही लिया गया है। टाटा ने एरिस को नया बॉडी शेप देने के बजाय इसकी शीट मेटल में बदलाव किया है। इसमें नए एलॉय व्हील डिजाइन और पर्पल कलर का ऑप्शन भी मिलता है। सेडान की लंबाई फोर मीटर से कम है, जिससे यह टैक्स के मकसद से कॉम्पैक्ट सेडान कैटेगरी में आती है। इसे चार कलर्स डंडेली ड्रिजल, नाइट्रो क्रिमसन, ड्यून ग्लो और प्योर ग्रे में खरीद पाएंगे।

एरिस का इंटीरियर

एरिस का डैशबोर्ड लेआउट टियागो जैसा ही है। केबिन में 10.24-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। टाटा ने डैशबोर्ड पर वायरलेस चार्जिंग ट्रे भी जोड़ी है, जिसमें दो फोन रखने की जगह है। फीचर्स की लिस्ट में क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स, इंटीग्रेटेड डैशकैम, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम और 360-डिग्री कैमरा शामिल हैं।

इसमें रियर AC वेंट्स और टाइप-C USB पोर्ट्स भी जोड़े हैं। अन्य इक्विपमेंट में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVMs, पुश-बटन स्टार्ट और फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री शामिल हैं। ऑटोमैटिक वैरिएंट में आम गियर लीवर की जगह रोटरी ड्राइव सेलेक्टर मिलता है, जो दूसरे वर्जन में इस्तेमाल होने वाले मैनुअल-स्टाइल सेलेक्टर की जगह लेता है। सेफ्टी के मामले में इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग मिलते हैं।

एरिस का इंजन

एरिस में टिगोर वाला ही 1.2-लीटर, थ्री-सिलेंडर पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है। यह 84bhp की पावर और 113Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। पुराने मॉडल के मुकाबले इंजन के आउटपुट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ग्राहक मैनुअल या AMT (पैडल शिफ्टर के साथ) में से चुन सकते हैं।