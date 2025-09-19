आ गया “छोटा हाथी” का नया अवतार, मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी होंगे कम; कीमत सिर्फ ₹5.52 लाख

टाटा मोटर्स ने माल ढुलाई के लिए पॉपुलर अपनी आइकॉनिक Ace रेंज में नया और सबसे किफायती डीजल वैरिएंट Ace Gold+ लॉन्च किया है। इसे बोलचाल में “छोटा हाथी” भी कहा जाता है।

टाटा मोटर्स ने माल ढुलाई के लिए पॉपुलर अपनी आइकॉनिक Ace रेंज में नया और सबसे किफायती डीजल वैरिएंट Ace Gold+ लॉन्च किया है। इसे बोलचाल में “छोटा हाथी” भी कहा जाता है। इसमें एडवांस्ड Lean NOx Trap (LNT) टेक्नोलॉजी दी गई है जो डीजल एग्जॉस्ट फ्लुइड (DEF) की जरूरत खत्म कर देती है। कंपनी का दावा है कि यह मॉडल न सिर्फ कम कीमत में बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा बल्कि इसके मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी सबसे कम रहेंगे। यही वजह है कि Ace Gold+ को छोटे कारोबारियों के लिए गेमचेंजर कहा जा रहा है। कंपनी ने इसे सिर्फ 5.52 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है।

दमदार है पावरट्रेन अगर पावरट्रेन की बात करें तो नई Ace Gold+ में टर्बोचार्ज्ड डिकॉर इंजन दिया गया है जो 22bhp की अधिकतम पावर और 55Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। बता दें कि 900kg की पेलोड कैपेसिटी और अलग-अलग लोड डेक कॉन्फिग्रेशंस इसे हर तरह के सामान ढोने के लिए बेहतरीन ऑप्शन बनाते हैं।