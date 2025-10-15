Hindustan Hindi News
संक्षेप: हुंडई (HMIL) ने कंपनी के मौजूदा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) तरुण गर्ग को मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तरुण गर्ग 1 जनवरी 2026 से पद संभालेंगे। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Wed, 15 Oct 2025 12:41 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
कौन हैं तरुण गर्ग? जो बनेंगे हुंडई के नए MD और CEO, इस दिन से संभालेंगे जिम्मेदारी

हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) ने बुधवार को घोषणा की है कि कंपनी के मौजूदा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) तरुण गर्ग को 1 जनवरी 2026 से मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस नियुक्ति के साथ तरुण गर्ग हुंडई इंडिया के पहले भारतीय प्रमुख बन जाएंगे। कंपनी ने भारत में अपना संचालन 1996 में शुरू किया था। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

उन्सू किम लौटेंगे दक्षिण कोरिया

वर्तमान एमडी उन्सू किम इस साल 31 दिसंबर को अपनी भूमिका से इस्तीफा देकर दक्षिण कोरिया लौटेंगे, जहां वे हुंडई मोटर कंपनी में एक रणनीतिक भूमिका निभाएंगे। HMIL ने अपने बयान में किम के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान कंपनी ने कई अहम माइलस्टोन हासिल किए।

कौन है तरुण गर्ग?

तरुण गर्ग को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 30 से ज्यादा साल का अनुभव है। उन्होंने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग और IIM लखनऊ से MBA किया है।हुंडई से पहले उन्होंने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में लंबे समय तक काम किया, जहां वे मैनेजमेंट ट्रेनी से लेकर एक्जिक्यूटिव डायरेक्टर (मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, पार्ट्स और एक्सेसरीज) जैसे अहम पदों तक पहुंचे।

हुंडई ने बयान में कहा

तरुण गर्ग को बाजार और इंडस्ट्री की गहरी समझ है। वे ट्रेंड्स और कस्टमर बिहेवियर को समझकर भविष्य की रणनीति बनाने में माहिर हैं।

हुंडई में तरुण गर्ग के नेतृत्व में बड़े बदलाव

COO के तौर पर गर्ग ने कंपनी की डिजिटल मार्केटिंग, प्रीमियम चैनल डेवलपमेंट, ग्रामीण बाजार विस्तार और यूज्ड कार सेगमेंट को नई ऊंचाई दी। उन्होंने भारत में ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) को 9 हुंडई मॉडलों में शामिल कराया और ब्रांड वैल्यू व प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को मजबूत किया। कंपनी ने कहा उनके नेतृत्व में हुंडई ने वॉल्यूम ग्रोथ और ब्रांड वैल्यू दोनों के बीच बेहतरीन संतुलन बनाया है।

हुंडई की लॉन्ग-टर्म ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी

हुंडई का कहना है कि तरुण गर्ग की नियुक्ति उसकी लॉन्ग-टर्म स्मार्ट मोबिलिटी स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा है। कंपनी भारत में अपनी पकड़ को और मजबूत करने और भविष्य की मोबिलिटी सॉल्यूशंस पर फोकस बढ़ाने की तैयारी कर रही है।

2025 में हुंडई की सेल पर एक नजर

अप्रैल से अगस्त 2025 के बीच हुंडई ने भारत में 2,20,233 यूनिट्स बेचीं, जो साल-दर-साल के हिसाब से लगभग 11.2% की गिरावट है। अब कंपनी उम्मीद कर रही है कि तरुण गर्ग की अगुवाई में ब्रांड को नई दिशा और मजबूती मिलेगी। (P.C- financialexpress)

