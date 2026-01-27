भारत-EU डील! 100% घटा टैरिफ, अब लोग सस्ते में खरीद पाएंगे BMW समेत इन कंपनियों की कारें; लेकिन रहेगी ये शर्त

संक्षेप: India EU Trade Deal Cars: भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच आखिरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (India EU-FTA) फाइनल हो गया है। इस डील के बाद अब फॉक्सवैगन, ऑडी, पोर्श, स्कोडा, मर्सिडीज-बेंज, BMW, स्टेलंटिस, रेनो और वोल्वो जैसी कंपनियों पर लगने वाला टैरिफ 110% से घटकर सिर्फ 10% हो जाएगा।

भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच आखिरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (Free Trade Agreement -FTA) फाइनल हो गया है। करीब 20 साल की लंबी बातचीत के बाद हुए इस समझौते को ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक गेमचेंजर माना जा रहा है। इस डील (India EU Trade Deal Cars) के तहत यूरोप में बनी कारों पर लगने वाला भारी-भरकम टैरिफ अब 110% से घटकर सिर्फ 10% रह जाएगा। हालांकि, इस छूट के लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

कारों पर टैक्स में बड़ी कटौती

FTA (India EU Trade Deal) के अनुसार, भारत हर साल 2.5 लाख (2,50,000) यूरोपीय कारों को ही कम टैक्स दर पर आयात करने की अनुमति देगा, यानी कि जो पहले 110% तक इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी, वो अब सिर्फ 10% रह गई है। लेकिन, इसका सालाना कोटा 2.50 लाख कारों तक सीमित है। इससे साफ है कि सभी यूरोपीय कारें अचानक सस्ती नहीं होंगी, बल्कि तय संख्या में ही यह फायदा मिलेगा।

इलेक्ट्रिक कारों को नहीं मिली राहत

इस डील में एक अहम बात यह भी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल (EVs) को कोई टैक्स छूट नहीं दी गई है, यानि यूरोप से आने वाली इलेक्ट्रिक कारें फिलहाल पहले जैसी ही महंगी रहेंगी। यह फैसला घरेलू EV इंडस्ट्री को बचाने के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

यूरोपीय कार कंपनियों को बड़ा फायदा

इस समझौते से फॉक्सवैगन (Volkswagen), रेनो (Renault), स्टेलॉन्टिस (Stellantis) और लग्जरी ब्रांड्स मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) और BMW को बड़ा फायदा मिल सकता है। ये कंपनियां भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग तो करती हैं, लेकिन ज्यादा टैक्स की वजह से इम्पोर्ट मॉडल्स सीमित संख्या में ही ला पाती थीं।

तेजी से बढ़ेगा कार बाजार

अभी भारतीय कार बाजार में यूरोपीय कंपनियों की हिस्सेदारी 4% से भी कम है। लेकिन FTA के बाद यह तस्वीर धीरे-धीरे बदल सकती है। अमेरिका और चीन के बाद भारत पहले ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार है। अनुमान है कि 2030 तक भारत में कारों की सालाना बिक्री 60 लाख यूनिट तक पहुंच सकती है।

इसी संभावनाओं को देखते हुए रेनो (Renault) भारत में नई रणनीति के साथ वापसी कर रही है। फॉक्सवैगन ग्रुप (Volkswagen Group) अपनी स्कोडा (Skoda) ब्रांड के जरिए नए निवेश की तैयारी में है।

भारत–EU व्यापार को मिलेगा बूस्ट

वित्त वर्ष 2024-25 में भारत–EU का कुल व्यापार 136 अरब डॉलर था। भारत का निर्यात 76 अरब डॉलर और आयात 60 अरब डॉलर था। EU भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। यह FTA ऐसे समय आया है, जब अमेरिका टैरिफ बढ़ा रहा है। चीन पर एक्सपोर्ट कंट्रोल्स सख्त हो रहे हैं। ऐसे में भारत और EU दोनों नए बाजार खोलना चाहते हैं।

पीएम मोदी बोले– मदर ऑफ ऑल डील्स