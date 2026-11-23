टोल टैक्स बचाने के लिए नंबर प्लेट से छेड़छाड़ की गलती पड़ सकती है भारी, 4 से 8 गुना तक जुर्माने की तैयारी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) नेशनल हाईवे फीस रूल्स में बदलाव करने पर काम कर रहा है। इसका मकसद बैरियरलेस टोल प्लाजा पर नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करके टोल भुगतान से बचने वाले वाहनों पर लगाम लगाना है।
हाइवे पर टोल टैक्स बचाने के लिए गाड़ी की नंबर प्लेट छिपाना या उससे छेड़छाड़ करना अब भारी पड़ सकता है। सरकार ऐसे वाहनों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित नियमों के तहत अगर किसी वाहन की नंबर प्लेट छिपी हुई, बदली हुई या पढ़ने लायक नहीं पाई जाती है, तो उसके मालिक से नॉर्मल टोल फीस के मुकाबले जुर्माने के तौर पर 4 से 8 गुना तक ज्यादा रकम वसूली जा सकती है। यह अडिशनल चार्ज Motor Vehicles Act के तहत लगने वाले जुर्माने से अलग होगा। रिपोर्ट के मुताबिक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) नेशनल हाईवे फीस रूल्स में बदलाव करने पर काम कर रहा है। इसका मकसद बैरियरलेस टोल प्लाजा पर नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करके टोल भुगतान से बचने वाले वाहनों पर लगाम लगाना है।
नंबर प्लेट से छेड़छाड़ पर लगेगा अलग जुर्माना
प्रोपोज्ड फ्रेमवर्क यानी प्रस्तावित व्यवस्था के तहत उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर वाहन मालिक को नॉर्मल टोल फीस का 4 से 8 गुना तक भुगतान करना पड़ सकता है। यह रकम मौजूदा कानूनी जुर्माने से अलग होगी। फिलहाल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत गाड़ी की रजिस्ट्रेशन प्लेट से छेड़छाड़ करने के मामले में पहली बार पकड़े जाने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
वहीं, दोबारा ऐसा करने पर यह जुर्माना 10 हजार रुपये तक हो सकता है। नंबर प्लेट से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना वसूलने की जिम्मेदारी राज्य परिवहन विभागों (स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स) की होगी। वहीं, ज्यादा टोल चार्ज वसूलने का अधिकार NHAI जैसी हाइवे अथॉरिटी को दिया जा सकता है।
AI से पकड़े जाएंगे नंबर प्लेट छिपाने वाले वाहन
नए नियमों को लागू करने के लिए सरकार टोल प्लाजा पर टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत टोल प्लाजा पर कैमरों से लिए गए व्हीकल के फोटोज और दूसरी जानकारियों का AI की मदद से एनालाइज किया जाएगा। इससे उन वाहनों की पहचान की जा सकेगी, जिनकी नंबर प्लेट जानबूझकर छिपाई गई है, बदली गई है या जिसके साथ छेड़छाड़ की गई है।
रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों का कहना है कि यह सिस्टम अगले कुछ महीनों में शुरू हो सकता है। इससे उन गाड़ियों को पकड़ने में मदद मिलेगी जो नंबर प्लेट सही तरीके से पढ़ी नहीं जा पाने के कारण इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन से बच निकलती हैं। ध्यान देने वाली बात है कि 4 से 8 गुना तक टोल वसूली का नियम अभी प्रस्तावित है। इसे लागू करने के लिए नियमों में बदलाव किया जाना बाकी है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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