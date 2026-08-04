Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इस मिड-साइज SUV का जबर्दस्त क्रेज, CM Vijay Thalapathy ने भी ट्रैक पर किया ड्राइव

By Kumar Prashant Singh
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर विजय थलपति रेनो की नई डस्टर को ट्रैक पर चला कर टेस्ट किया। ट्रैक पर डस्टर की परफॉर्मेंस को परखते हुए विजय ने इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स का भी एक्सपीरियंस लिया।

Renault Duster
रेनो डस्टर
Renault Duster
केवल
13,800/माह से शुरू
सिर्फ 1 मिनट में जानें
कोई शुल्क नहीं
100% सुरक्षित

तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर और ऐक्टर से राजनेता बने विजय थलपति को कारों का काफी क्रेज है। सीएम बनने के बाद उन्हें तीसरी बार कार चलाते हुए देखा गया है। इस बार उनका ड्राइविंग एक्सपीरियंस सड़क पर नहीं, बल्कि ट्रैक पर देखने को मिला। विजय थलपति कोयंबटूर में नई Renault Duster की ड्राइविंग करते नजर आए। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो (Credit: renaultcoimbatore) में वह एसयूवी की ड्राइविंग सीट पर बैठे दिखाई दे रहे हैं और अलग-अलग कंडीशन्स में इसकी कैपेबिलिटी को टेस्ट करते नजर आ रहे हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Honda Elevate
Honda Elevate
₹ 11.6 - 16.67 लाख
EMI केवल15,200/ माह
पात्रता जांचें
Toyota Glanza
Toyota Glanza
₹ 6.39 - 9.15 लाख
EMI केवल8,400/ माह
पात्रता जांचें
Honda City
Honda City
₹ 12 - 20.99 लाख
EMI केवल15,700/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
EMI केवल24,800/ माह
पात्रता जांचें
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
EMI केवल15,100/ माह
पात्रता जांचें
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
EMI केवल28,700/ माह
पात्रता जांचें

ट्रैक पर नई डस्टर की टेस्टिंग

वीडियो में विजय थलपति डस्टर को खास तौर पर तैयार किए गए रास्ते और अलग-अलग तरह के ऑब्स्टेकल्स को पार कराते दिख रहे हैं। इसके बाद उन्होंने एसयूवी की हैंडलिंग और मैन्युवरेबिलिटी को भी टेस्ट किया। ट्रैक पर डस्टर की परफॉर्मेंस को परखते हुए विजय ने इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स का भी एक्सपीरियंस लिया। उनका इस एसयूवी को चलाना इसलिए भी खास है क्योंकि डस्टर इंडियन मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में एक जाना-पहचाना नाम है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Renault Duster

Renault Duster

₹ 10.49 - 18.71 लाख

EMI केवल13,800/ माह
पात्रता जांचें
MG Hector

MG Hector

₹ 11.99 - 19.19 लाख

EMI केवल15,700/ माह
पात्रता जांचें
Volkswagen Taigun

Volkswagen Taigun

₹ 11 - 19.3 लाख

EMI केवल14,400/ माह
पात्रता जांचें
Nissan Tekton

Nissan Tekton

₹ 10.49 - 18.59 लाख

EMI केवल13,800/ माह
पात्रता जांचें
Volkswagen Tera

Volkswagen Tera

₹ 9 - 15 लाख

EMI केवल11,800/ माह
पात्रता जांचें

10.49 रुपये लाख से शुरू होती है कीमत

भारत में नई डस्टर को मार्च 2026 में लॉन्च किया गया था। इसकी कीमत ₹10.49 लाख से 18.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। कंपनी ने इसे तीन इंजन ऑप्शन्स के साथ पेश किया है, जिसमें 1.3-लीटर Turbo TCe 160, 1.0-लीटर Turbo TCe 100 और 1.8-लीटर Strong Hybrid E-Tech 160 शामिल हैं। सबसे पावरफुल 1.3-लीटर Turbo TCe 160 इंजन 163hp की पावर और 280Nm का टॉर्क देता है।

ये भी पढ़ें:अगस्त में SUV खरीदने का सबसे तगड़ा मौका, इन दो पर सीधे 1.65 लाख तक का फायदा

कंपनी का दावा है कि यह अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन है। इसे 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ खरीदा जा सकता है। वहीं, 1.0-लीटर Turbo TCe 100 इंजन केवल 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है।

ये भी पढ़ें:विक्टोरिस की बढ़ेगी टेंशन, टक्कर देने आ रहीं होंडा, हुंडई और रेनो की तीन नई SUV

स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन भी मिलेगा

नई डस्टर की एक खास खूबी इसका 1.8-लीटर Strong Hybrid E-Tech 160 पावरट्रेन है। इसमें 1.8-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 1.4kWh बैटरी पैक दिया गया है। रेनो के मुताबिक यह हाइब्रिड सिस्टम शहर में होने वाली ड्राइविंग के दौरान 80 प्रतिशत तक इलेक्ट्रिक मोड में एसयूवी को चला सकता है। इस हाइब्रिड वर्जन को भारत में दिवाली के आसपास लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:टोयोटा की 3 नई SUV, लिस्ट में न्यू जेनरेशन फॉर्च्यूनर और लैंड क्रूजर FJ भी

इन एसयूवी से होगा मुकाबला

नई डस्टर के साथ रेनो ने भारतीय मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में अपनी शानदा वापसी की है। यह एसयूवी टाटा सिएरा, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, मारुति सुजुकी विक्टोरिस, हुंडई क्रेटा, निसान टेक्टॉन और किआ सेल्टॉस जैसी एसयूवी को टक्कर देती है। ऐसे में विजय थलपति का नई डस्टर को ट्रैक पर आजमाना इस एसयूवी को ग्राहकों के मन में एक्साइटमेंट जरूर करेगा।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।