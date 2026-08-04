इस मिड-साइज SUV का जबर्दस्त क्रेज, CM Vijay Thalapathy ने भी ट्रैक पर किया ड्राइव

तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर विजय थलपति रेनो की नई डस्टर को ट्रैक पर चला कर टेस्ट किया। ट्रैक पर डस्टर की परफॉर्मेंस को परखते हुए विजय ने इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स का भी एक्सपीरियंस लिया।

कोई शुल्क नहीं

सिर्फ 1 मिनट में जानें

अपनी EMI जानें

₹ 13,800 /माह से शुरू

तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर और ऐक्टर से राजनेता बने विजय थलपति को कारों का काफी क्रेज है। सीएम बनने के बाद उन्हें तीसरी बार कार चलाते हुए देखा गया है। इस बार उनका ड्राइविंग एक्सपीरियंस सड़क पर नहीं, बल्कि ट्रैक पर देखने को मिला। विजय थलपति कोयंबटूर में नई Renault Duster की ड्राइविंग करते नजर आए। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो (Credit: renaultcoimbatore) में वह एसयूवी की ड्राइविंग सीट पर बैठे दिखाई दे रहे हैं और अलग-अलग कंडीशन्स में इसकी कैपेबिलिटी को टेस्ट करते नजर आ रहे हैं।

ट्रैक पर नई डस्टर की टेस्टिंग वीडियो में विजय थलपति डस्टर को खास तौर पर तैयार किए गए रास्ते और अलग-अलग तरह के ऑब्स्टेकल्स को पार कराते दिख रहे हैं। इसके बाद उन्होंने एसयूवी की हैंडलिंग और मैन्युवरेबिलिटी को भी टेस्ट किया। ट्रैक पर डस्टर की परफॉर्मेंस को परखते हुए विजय ने इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स का भी एक्सपीरियंस लिया। उनका इस एसयूवी को चलाना इसलिए भी खास है क्योंकि डस्टर इंडियन मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में एक जाना-पहचाना नाम है।

10.49 रुपये लाख से शुरू होती है कीमत भारत में नई डस्टर को मार्च 2026 में लॉन्च किया गया था। इसकी कीमत ₹10.49 लाख से 18.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। कंपनी ने इसे तीन इंजन ऑप्शन्स के साथ पेश किया है, जिसमें 1.3-लीटर Turbo TCe 160, 1.0-लीटर Turbo TCe 100 और 1.8-लीटर Strong Hybrid E-Tech 160 शामिल हैं। सबसे पावरफुल 1.3-लीटर Turbo TCe 160 इंजन 163hp की पावर और 280Nm का टॉर्क देता है।

कंपनी का दावा है कि यह अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन है। इसे 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ खरीदा जा सकता है। वहीं, 1.0-लीटर Turbo TCe 100 इंजन केवल 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है।

स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन भी मिलेगा नई डस्टर की एक खास खूबी इसका 1.8-लीटर Strong Hybrid E-Tech 160 पावरट्रेन है। इसमें 1.8-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 1.4kWh बैटरी पैक दिया गया है। रेनो के मुताबिक यह हाइब्रिड सिस्टम शहर में होने वाली ड्राइविंग के दौरान 80 प्रतिशत तक इलेक्ट्रिक मोड में एसयूवी को चला सकता है। इस हाइब्रिड वर्जन को भारत में दिवाली के आसपास लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।