भारत में बड़ा धमाका करने की तैयारी! Kia अगले साल तक लॉन्च करेगी 4 नई कारें, Syros EV से Carnival Hybrid तक

किआ भारत में बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। जी हां, क्योंकि किआ (Kia) अगले साल तक 4 नई कारें लॉन्च करने की तैयारी में है। इसें सायरॉस ईवी (Syros EV) से लेकर कार्निवल हाइब्रिड (Carnival Hybrid) तक शामिल हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

दक्षिण कोरियाई कार निर्माता किआ (Kia) भारतीय बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत करने की तैयारी कर रही है। कंपनी अगले साल तक चार नई कारें लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिनमें इलेक्ट्रिक SUV, हाइब्रिड MPV और नई थ्री-रो SUV शामिल होंगी। इन नए मॉडलों के आने से किआ (Kia) की मौजूदगी कई सेगमेंट में और मजबूत हो सकती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

1- किआ सायरॉस ईवी

सबसे पहले चर्चा किआ सायरॉस ईवी (Kia Syros EV) की है, जिसे 2026 के मध्य तक लॉन्च किया जा सकता है। यह इलेक्ट्रिक SUV सीधे टाटा नेक्सन ईवी (Tata Nexon EV), महिंद्रा XUV 3XO EV (Mahindra XUV 3XO EV) से मुकाबला करेगी। इसमें 35–45 kWh का बैटरी पैक विकल्प देखने को मिलेगा। ये ईवी सिंगल चार्ज में लगभग 500 किमी. की रेंज ऑफर करेगी। इसकी LFP बैटरी सेल (Exide Energy) लोकल में बनी है। डिजाइन की बात करें तो यह लगभग स्टैंडर्ड सायरॉस (Syros) जैसा ही होगा, लेकिन फ्रंट डिजाइन थोड़ा ज्यादा एयरोडायनामिक हो सकता है।

2- किआ कार्निवल हाइब्रिड

किआ (Kia) इस साल के फेस्टिव सीजन में नई किआ कार्निवल हाइब्रिड (Kia Carnival Hybrid) लॉन्च कर सकती है। यह लग्जरी MPV एक 1.6-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आएगी। इसके मुख्य स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये ईवी 242 hp की कुल पावर और 367 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिए गए हैं। इसका माइलेज लगभग 14–18 km/l का है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के कारण यह MPV पहले से ज्यादा फ्यूल-एफिशिएंट हो सकती है।

3- Kia MQ4i – नई 7-सीटर SUV

किआ (Kia) एक नई थ्री-रो SUV भी तैयार कर रही है, जिसका कोडनेम Kia MQ4i है। यह SUV सीधे महिंद्रा XUV700 को टक्कर दे सकती है। इसके 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकता है, जो हाइब्रिड सिस्ट पर आधारित है। इसमें 7-सीटर लेआउट, प्रीमियम इंटीरियर और एडवांस टेक्नोलॉजी दी गई है। इस SUV को 2027 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है।

4- किआ सेल्टोस हाइब्रिड

भारत में किआ (Kia) की सबसे लोकप्रिय SUV में से एक किआ सेल्टोस (Kia Seltos) का हाइब्रिड वर्जन भी आने वाला है। नई किआ सेल्टोस हाइब्रिड (Kia Seltos Hybrid) में पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन होगा। इसके संभावित फीचर्स की बात करें तो इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल और इलेक्ट्रिक मोटर मिलता है। इसमें करीब 25 km/l माइलेज और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देखने को मिलती है। यह मॉडल MQ4i SUV के लॉन्च के बाद बाजार में आ सकता है।

भारत में मजबूत होगी किआ (Kia) की पकड़

इन चार नई कारों के साथ किआ (Kia) इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और SUV सेगमेंट में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करना चाहती है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में EV और हाइब्रिड कारों की डिमांड तेजी से बढ़ेगी, इसलिए किआ (Kia) की यह रणनीति भारतीय बाजार में कंपनी को बड़ा फायदा दे सकती है।