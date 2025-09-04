Swift, Baleno, Alto, Fronx Price After Reduce 10 Percent GST स्विफ्ट, वैगनआर, बलेनो, फ्रोंक्स जैसी कार खरीदना हुआ ससता, GST घटने से मिलिड क्लास के हजारों ₹ बचेंगे, Auto Hindi News - Hindustan
स्विफ्ट, वैगनआर, बलेनो, फ्रोंक्स जैसी कार खरीदना हुआ ससता, GST घटने से मिलिड क्लास के हजारों ₹ बचेंगे

पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST दी देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 10:38 AM
देश के अंदर अब छोटी कारों को खरीदना सस्ता हो गया है। जी हां, मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ऑटोमोबाइल पर GST को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। GST काउंसिल ने इस देश में बिकने वाली छोटी कारों के साथ मोटरसाइकिलों पर भी टैक्स को घटाया है। GST का नया स्लैब 22 सितंबर, 2025 से लागू होगा। यानी नवरात्रि के पहले दिन से देशभर के ग्राहकों को इसका फायदा मिलेगा। GST घटने से सबसे ज्यादा फायदा देश की सबसे बड़ी कार कंपनी को मिल सकता है। दरअसल, मारुति सुजुकी के पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा छोटी कार जैसे- ऑल्टो, स्विफ्ट, वैगनआर, डिजायर, फ्रोंक्स शामिल हैं। इन सभी को खरीदना अब सस्ता हो जाएगा।

10% GST घटने से कार खरीदने पर हजारों रुपए का फायदा

छोटी कारों पर 28% की जगह 18% GST
पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST दी देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी। चलिए मारुति की छोटी कारों पर आपकी कितनी बचत हो सकती है इसकी लिस्ट को देखते हैं।

मारुति की इन कारों पर अब 18% GST से आपकी बचत
मॉडलमौजूदा शुरुआती एक्स-शोरुम कीमत29% टैक्स (28% GST + 1% CESS)19% टैक्स (18% GST + 1% CESS)संभावित बचत
ऑल्टो K10423,000 रुपए122,669 रुपए80,370 रुपए42,299 रुपए
एस-प्रेसो426,500 रुपए123,684 रुपए81,035 रुपए42,649 रुपए
सेलेरियो564,000 रुपए163,560 रुपए107,160 रुपए56,400 रुपए
ईको569,500 रुपए165,155 रुपए108,205 रुपए56,950 रुपए
वैगनआर578,500 रुपए167,765 रुपए109,915 रुपए57,850 रुपए
इग्निस585,000 रुपए169,650 रुपए111,150 रुपए58,500 रुपए
स्विफ्ट649,000 रुपए188,210 रुपए123,310 रुपए64,900 रुपए
बलेनो674,000 रुपए195,460 रुपए128,060 रुपए67,400 रुपए
डिजायर683,999 रुपए198,359 रुपए129,959 रुपए68,400 रुपए
फ्रोंक्स758,500 रुपए219,964 रुपए144,115 रुपए75,849 रुपए
नोट: इन कारों के 1500cc इंजन ऑप्शन पर आपको 28% GST ही देना होगा।

मारुति की छोटी कारों पर GST घटने के बाद आपकी कितनी बचत होगी, इसे समझते हैं। जैसे- ऑल्टो K10 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 423,000 रुपए है। अभी इसकी कीमत में 29% टैक्स (28% GST + 1% CESS) के 122,669 रुपए शामिल रहते हैं। ऐसे में अब इस पर 19% टैक्स (18% GST + 1% CESS) लगने से 80,370 रुपए लगेंगे। यानी आपको करीब 42,299 रुपए का फायदा मिल सकता है। एस-प्रेसो की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 426,500 रुपए है। अभी इसकी कीमत में 29% टैक्स (28% GST + 1% CESS) के 123,684 रुपए शामिल रहते हैं। ऐसे में अब इस पर 19% टैक्स (18% GST + 1% CESS) लगने से 81,035 रुपए लगेंगे। यानी आपको करीब 42,649 रुपए का फायदा मिल सकता है।

सेलेरियो की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 564,000 रुपए है। अभी इसकी कीमत में 29% टैक्स (28% GST + 1% CESS) के 163,560 रुपए शामिल रहते हैं। ऐसे में अब इस पर 19% टैक्स (18% GST + 1% CESS) लगने से 107,160 रुपए लगेंगे। यानी आपको करीब 56,400 रुपए का फायदा मिल सकता है। ईको की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 569,500 रुपए है। अभी इसकी कीमत में 29% टैक्स (28% GST + 1% CESS) के 165,155 रुपए शामिल रहते हैं। ऐसे में अब इस पर 19% टैक्स (18% GST + 1% CESS) लगने से 108,205 रुपए लगेंगे। यानी आपको करीब 56,950 रुपए का फायदा मिल सकता है।

वैगनआर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 578,500 रुपए है। अभी इसकी कीमत में 29% टैक्स (28% GST + 1% CESS) के 167,765 रुपए शामिल रहते हैं। ऐसे में अब इस पर 19% टैक्स (18% GST + 1% CESS) लगने से 109,915 रुपए लगेंगे। यानी आपको करीब 57,850 रुपए का फायदा मिल सकता है। इग्निस की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 585,000 रुपए है। अभी इसकी कीमत में 29% टैक्स (28% GST + 1% CESS) के 169,650 रुपए शामिल रहते हैं। ऐसे में अब इस पर 19% टैक्स (18% GST + 1% CESS) लगने से 111,150 रुपए लगेंगे। यानी आपको करीब 58,500 रुपए का फायदा मिल सकता है।

स्विफ्ट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 649,000 रुपए है। अभी इसकी कीमत में 29% टैक्स (28% GST + 1% CESS) के 188,210 रुपए शामिल रहते हैं। ऐसे में अब इस पर 19% टैक्स (18% GST + 1% CESS) लगने से 123,310 रुपए लगेंगे। यानी आपको करीब 64,900 रुपए का फायदा मिल सकता है। बलेनो की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 674,000 रुपए है। अभी इसकी कीमत में 29% टैक्स (28% GST + 1% CESS) के 195,460 रुपए शामिल रहते हैं। ऐसे में अब इस पर 19% टैक्स (18% GST + 1% CESS) लगने से 128,060 रुपए लगेंगे। यानी आपको करीब 67,400 रुपए का फायदा मिल सकता है।

डिजायर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 683,999 रुपए है। अभी इसकी कीमत में 29% टैक्स (28% GST + 1% CESS) के 198,359 रुपए शामिल रहते हैं। ऐसे में अब इस पर 19% टैक्स (18% GST + 1% CESS) लगने से 129,959 रुपए लगेंगे। यानी आपको करीब 68,400 रुपए का फायदा मिल सकता है। फ्रोंक्स की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 758,500 रुपए है। अभी इसकी कीमत में 29% टैक्स (28% GST + 1% CESS) के 219,964 रुपए शामिल रहते हैं। ऐसे में अब इस पर 19% टैक्स (18% GST + 1% CESS) लगने से 144,115 रुपए लगेंगे। यानी आपको करीब 75,849 रुपए का फायदा मिल सकता है।

