स्विफ्ट, वैगनआर, बलेनो, फ्रोंक्स जैसी कार खरीदना हुआ ससता, GST घटने से मिलिड क्लास के हजारों ₹ बचेंगे

देश के अंदर अब छोटी कारों को खरीदना सस्ता हो गया है। जी हां, मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ऑटोमोबाइल पर GST को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। GST काउंसिल ने इस देश में बिकने वाली छोटी कारों के साथ मोटरसाइकिलों पर भी टैक्स को घटाया है। GST का नया स्लैब 22 सितंबर, 2025 से लागू होगा। यानी नवरात्रि के पहले दिन से देशभर के ग्राहकों को इसका फायदा मिलेगा। GST घटने से सबसे ज्यादा फायदा देश की सबसे बड़ी कार कंपनी को मिल सकता है। दरअसल, मारुति सुजुकी के पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा छोटी कार जैसे- ऑल्टो, स्विफ्ट, वैगनआर, डिजायर, फ्रोंक्स शामिल हैं। इन सभी को खरीदना अब सस्ता हो जाएगा।

छोटी कारों पर 28% की जगह 18% GST

पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST दी देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी। चलिए मारुति की छोटी कारों पर आपकी कितनी बचत हो सकती है इसकी लिस्ट को देखते हैं।

मारुति की इन कारों पर अब 18% GST से आपकी बचत मॉडल मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरुम कीमत 29% टैक्स (28% GST + 1% CESS) 19% टैक्स (18% GST + 1% CESS) संभावित बचत ऑल्टो K10 423,000 रुपए 122,669 रुपए 80,370 रुपए 42,299 रुपए एस-प्रेसो 426,500 रुपए 123,684 रुपए 81,035 रुपए 42,649 रुपए सेलेरियो 564,000 रुपए 163,560 रुपए 107,160 रुपए 56,400 रुपए ईको 569,500 रुपए 165,155 रुपए 108,205 रुपए 56,950 रुपए वैगनआर 578,500 रुपए 167,765 रुपए 109,915 रुपए 57,850 रुपए इग्निस 585,000 रुपए 169,650 रुपए 111,150 रुपए 58,500 रुपए स्विफ्ट 649,000 रुपए 188,210 रुपए 123,310 रुपए 64,900 रुपए बलेनो 674,000 रुपए 195,460 रुपए 128,060 रुपए 67,400 रुपए डिजायर 683,999 रुपए 198,359 रुपए 129,959 रुपए 68,400 रुपए फ्रोंक्स 758,500 रुपए 219,964 रुपए 144,115 रुपए 75,849 रुपए नोट: इन कारों के 1500cc इंजन ऑप्शन पर आपको 28% GST ही देना होगा।

मारुति की छोटी कारों पर GST घटने के बाद आपकी कितनी बचत होगी, इसे समझते हैं। जैसे- ऑल्टो K10 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 423,000 रुपए है। अभी इसकी कीमत में 29% टैक्स (28% GST + 1% CESS) के 122,669 रुपए शामिल रहते हैं। ऐसे में अब इस पर 19% टैक्स (18% GST + 1% CESS) लगने से 80,370 रुपए लगेंगे। यानी आपको करीब 42,299 रुपए का फायदा मिल सकता है। एस-प्रेसो की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 426,500 रुपए है। अभी इसकी कीमत में 29% टैक्स (28% GST + 1% CESS) के 123,684 रुपए शामिल रहते हैं। ऐसे में अब इस पर 19% टैक्स (18% GST + 1% CESS) लगने से 81,035 रुपए लगेंगे। यानी आपको करीब 42,649 रुपए का फायदा मिल सकता है।

सेलेरियो की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 564,000 रुपए है। अभी इसकी कीमत में 29% टैक्स (28% GST + 1% CESS) के 163,560 रुपए शामिल रहते हैं। ऐसे में अब इस पर 19% टैक्स (18% GST + 1% CESS) लगने से 107,160 रुपए लगेंगे। यानी आपको करीब 56,400 रुपए का फायदा मिल सकता है। ईको की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 569,500 रुपए है। अभी इसकी कीमत में 29% टैक्स (28% GST + 1% CESS) के 165,155 रुपए शामिल रहते हैं। ऐसे में अब इस पर 19% टैक्स (18% GST + 1% CESS) लगने से 108,205 रुपए लगेंगे। यानी आपको करीब 56,950 रुपए का फायदा मिल सकता है।

वैगनआर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 578,500 रुपए है। अभी इसकी कीमत में 29% टैक्स (28% GST + 1% CESS) के 167,765 रुपए शामिल रहते हैं। ऐसे में अब इस पर 19% टैक्स (18% GST + 1% CESS) लगने से 109,915 रुपए लगेंगे। यानी आपको करीब 57,850 रुपए का फायदा मिल सकता है। इग्निस की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 585,000 रुपए है। अभी इसकी कीमत में 29% टैक्स (28% GST + 1% CESS) के 169,650 रुपए शामिल रहते हैं। ऐसे में अब इस पर 19% टैक्स (18% GST + 1% CESS) लगने से 111,150 रुपए लगेंगे। यानी आपको करीब 58,500 रुपए का फायदा मिल सकता है।

स्विफ्ट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 649,000 रुपए है। अभी इसकी कीमत में 29% टैक्स (28% GST + 1% CESS) के 188,210 रुपए शामिल रहते हैं। ऐसे में अब इस पर 19% टैक्स (18% GST + 1% CESS) लगने से 123,310 रुपए लगेंगे। यानी आपको करीब 64,900 रुपए का फायदा मिल सकता है। बलेनो की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 674,000 रुपए है। अभी इसकी कीमत में 29% टैक्स (28% GST + 1% CESS) के 195,460 रुपए शामिल रहते हैं। ऐसे में अब इस पर 19% टैक्स (18% GST + 1% CESS) लगने से 128,060 रुपए लगेंगे। यानी आपको करीब 67,400 रुपए का फायदा मिल सकता है।