भारत में 'तहलका मचाने' आ रही मारुति की ये नई 7-सीटर, पूरी डिटेल आई सामने; 26Km का देगी माइलेज
सुजुकी ने 2026 बैंकॉक इंटरनेशनल मोटर शो में इसका एक स्पोर्टियर वर्जन पेश किया है। XL7 में गजब का लुक और बहुत सारी एक्सेसरीज देखने को मिलती है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला अपनी ही अर्टिगा के साथ टोयोटा रुमियन, टोयोटा इनावो, हुंडई अल्काजार जैसे मॉडल से हो सकता है।
सुज़ुकी ने इंडोनेशियाई बाजार के लिए नई XL7 से पर्दा उठा दिया है। यह मॉडल भारतीय बाजार के लिए भी अहम है, क्योंकि यह लोकल मार्केट में आने वाली XL6 फेसलिफ्ट की एक झलक है। इसमें अंदर और बाहर कई बदलाव किए गए हैं, जबकि इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वही रखे गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी अपने 7-सीटर पोर्टफोलियो में जल्द ही लग्जरी XL7 जोड़ सकती है। XL का मतलब एक्स्ट्रा लार्ज होता है। वहीं, ये XL6 को भी रिप्लेस कर सकती है। ग्लोबल मार्केट में ये मॉडल पहले से मौजूद है।
अब सुजुकी ने 2026 बैंकॉक इंटरनेशनल मोटर शो में इसका एक स्पोर्टियर वर्जन पेश किया है। XL7 में गजब का लुक और बहुत सारी एक्सेसरीज देखने को मिलती है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला अपनी ही अर्टिगा के साथ टोयोटा रुमियन, टोयोटा इनावो, हुंडई अल्काजार जैसे मॉडल से हो सकता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki XL6
₹ 11.52 - 14.47 लाख
Maruti Suzuki XL5
₹ 5 लाख से शुरू
Maruti Suzuki Ciaz
₹ 9.09 - 12.04 लाख
Maruti Suzuki Dzire
₹ 6.26 - 9.36 लाख
Maruti Suzuki Baleno
₹ 5.99 - 9.17 लाख
Maruti Suzuki Eeco
₹ 5.21 - 6.36 लाख
सुजुकी XL6 फेसलिफ्ट का एक्सटीरियर, इंटीरियर
इसके लुक की की बात करें तो सामने की तरफ, XL7 तीन-रो वाली MPV में नया बम्पर, ग्लॉस ब्लैक फिनिश वाली चौड़ी ग्रिल, फॉग लाइट के चारों तरफ नया डिजाइन और सिल्वर फिनिश वाली स्लीक स्किड प्लेट दी गई है। ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट नए एलॉय व्हील्स, ORVMs, डोर हैंडल, A-पिलर और रूफ पर भी दिया गया है। पीछे की तरफ, एकमात्र अपडेट नया स्पॉइलर है।
XL7 में LED हेडलैम्प्स, स्मोक्ड LED टेललाइट्स, रियर वाइपर और वॉशर, कॉन्ट्रास्ट-कलर वाली स्किड प्लेट के साथ जाना-पहचाना रियर बम्पर और रियर विंडशील्ड के नीचे ब्लैक इंसर्ट जैसे फीचर्स मिलतं रहेंगे। उम्मीद है कि ये सभी बदलाव इंडिया-स्पेसिफिक मॉडल में भी देखने को मिलेंगे, जिसके इस साल के अंत तक लॉन्च होने की संभावना है।
खास बात है कि सुज़ुकी XL7 का इंटीरियर काफी हद तक वैसा ही है, बस डैशबोर्ड पर ग्लॉसी टेक्सचर देखने को मिलता है। कुछ खास फीचर्स में बड़ा फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, थ्री-स्पोक मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील, एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, सेकंड रो के लिए रूफ-माउंटेड AC वेंट्स, 360-डिग्री कैमरा, क्रूज कंट्रोल और ब्लैक केबिन थीम शामिल हैं।
सुजुकी XL7 की सीटिंग
इसमें सेकेंड रो पैसेंजर के लिए रूफ की तरफ AC वेंट्स मिलते हैं। जो आगे की तरफ बने वेंट्स से एयर को खींचकर आप तक पहुंचाते हैं। थर्ड रो पैसेंजर के लिए कार में भरपूर स्पेस मिलता है। यहां पर कप होल्डर के साथ 12 वोल्ट का USB चार्जर शॉकेट मिल जाता है। सभी पैसेंजर के लिए सेफ्टी बेल्ट भी मिल जाती है। सेकेंड रो पैसेंजर के लिए एडजेस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है। हालांकि, यहां पर सिर्फ सिंगल 12 वोल्ट का USB चार्जर शॉकेट मिलता है।
सुजुकी XL7 का इंजन
इसमें 1.5-लीटर K15B माइलेज हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता है। इसके अलावा नॉन-हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन भी मिलेगा। इसमें AMT यानी ऑटोमैटिक मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। जिसे 5-स्पीड गियर से जोड़ा गया है। इसका CNG वर्जन भी पेश किया जाएगा, जिसका माइलेज 26.23km/kg होने का दावा किया गया है। इस कार की कीमत XL6 की तुलना में कितनी ज्यादा होगी इस बात का खुलासा तो इसकी लॉन्चिंग पर ही होगा। हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये XL6 की तुलना में 50 हजार रुपए महंगी हो सकती है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 11.50 लाख रुपए हो सकती है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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