भारत में 'तहलका मचाने' आ रही मारुति की ये नई 7-सीटर, पूरी डिटेल आई सामने; 26Km का देगी माइलेज

सुजुकी ने 2026 बैंकॉक इंटरनेशनल मोटर शो में इसका एक स्पोर्टियर वर्जन पेश किया है। XL7 में गजब का लुक और बहुत सारी एक्सेसरीज देखने को मिलती है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला अपनी ही अर्टिगा के साथ टोयोटा रुमियन, टोयोटा इनावो, हुंडई अल्काजार जैसे मॉडल से हो सकता है।

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Maruti Suzuki XL6

सुज़ुकी ने इंडोनेशियाई बाजार के लिए नई XL7 से पर्दा उठा दिया है। यह मॉडल भारतीय बाजार के लिए भी अहम है, क्योंकि यह लोकल मार्केट में आने वाली XL6 फेसलिफ्ट की एक झलक है। इसमें अंदर और बाहर कई बदलाव किए गए हैं, जबकि इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वही रखे गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी अपने 7-सीटर पोर्टफोलियो में जल्द ही लग्जरी XL7 जोड़ सकती है। XL का मतलब एक्स्ट्रा लार्ज होता है। वहीं, ये XL6 को भी रिप्लेस कर सकती है। ग्लोबल मार्केट में ये मॉडल पहले से मौजूद है।

अब सुजुकी ने 2026 बैंकॉक इंटरनेशनल मोटर शो में इसका एक स्पोर्टियर वर्जन पेश किया है। XL7 में गजब का लुक और बहुत सारी एक्सेसरीज देखने को मिलती है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला अपनी ही अर्टिगा के साथ टोयोटा रुमियन, टोयोटा इनावो, हुंडई अल्काजार जैसे मॉडल से हो सकता है।

सुजुकी XL6 फेसलिफ्ट का एक्सटीरियर, इंटीरियर इसके लुक की की बात करें तो सामने की तरफ, XL7 तीन-रो वाली MPV में नया बम्पर, ग्लॉस ब्लैक फिनिश वाली चौड़ी ग्रिल, फॉग लाइट के चारों तरफ नया डिजाइन और सिल्वर फिनिश वाली स्लीक स्किड प्लेट दी गई है। ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट नए एलॉय व्हील्स, ORVMs, डोर हैंडल, A-पिलर और रूफ पर भी दिया गया है। पीछे की तरफ, एकमात्र अपडेट नया स्पॉइलर है।

XL7 में LED हेडलैम्प्स, स्मोक्ड LED टेललाइट्स, रियर वाइपर और वॉशर, कॉन्ट्रास्ट-कलर वाली स्किड प्लेट के साथ जाना-पहचाना रियर बम्पर और रियर विंडशील्ड के नीचे ब्लैक इंसर्ट जैसे फीचर्स मिलतं रहेंगे। उम्मीद है कि ये सभी बदलाव इंडिया-स्पेसिफिक मॉडल में भी देखने को मिलेंगे, जिसके इस साल के अंत तक लॉन्च होने की संभावना है।

खास बात है कि सुज़ुकी XL7 का इंटीरियर काफी हद तक वैसा ही है, बस डैशबोर्ड पर ग्लॉसी टेक्सचर देखने को मिलता है। कुछ खास फीचर्स में बड़ा फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, थ्री-स्पोक मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील, एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, सेकंड रो के लिए रूफ-माउंटेड AC वेंट्स, 360-डिग्री कैमरा, क्रूज कंट्रोल और ब्लैक केबिन थीम शामिल हैं।

सुजुकी XL7 की सीटिंग

इसमें सेकेंड रो पैसेंजर के लिए रूफ की तरफ AC वेंट्स मिलते हैं। जो आगे की तरफ बने वेंट्स से एयर को खींचकर आप तक पहुंचाते हैं। थर्ड रो पैसेंजर के लिए कार में भरपूर स्पेस मिलता है। यहां पर कप होल्डर के साथ 12 वोल्ट का USB चार्जर शॉकेट मिल जाता है। सभी पैसेंजर के लिए सेफ्टी बेल्ट भी मिल जाती है। सेकेंड रो पैसेंजर के लिए एडजेस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है। हालांकि, यहां पर सिर्फ सिंगल 12 वोल्ट का USB चार्जर शॉकेट मिलता है।