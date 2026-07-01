मारुति की नई 7-सीटर कार के फोटो लीक, क्या XL6 को रेगी रिप्लेस? लॉन्च से पहले डिटेल आई सामने
2026 GIIAS डेब्यू से पहले ही लीक हो गया है। यह 2026 सुजुकी XL7 फेसलिफ्ट अभी तक कंपनी की वेबसाइटों पर उपलब्ध नहीं है। ये लीक हुई फोटोड जल्द ही लॉन्च होने वाली सुजुकी XL7 के बाहरी अपडेट को दिखाती हैं। इन्हें देखकर ऐसा भी लगता है कि शायद कंपनी इसे शायद भारत में बिक रही XL6 के साथ भी रिप्पेल कर दे।
मारुति सुजुकी के पोर्टफोलियो में XL6 एक लग्जरी 6 सीटर कार है। कंपनी इसे नेक्सा डीलरशिप से बेचती है। इस कार के नाम में XL का मलतब एक्स्ट्रा लार्ज से है। देश के बाहर सुजुकी XL7 भी बेच रही है। इस इस कार के फेसलिफ्ट मॉडल की नई डिटेल सामने आई है। ऐसा माना जा रहा है कि सुजुकी आने वाले दिनों में इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम जैसे आसियान देशों के लिए अपनी प्रीमियम MPV, XL7 का नया वर्जन लॉन्च करेगी। इसके लॉन्च से पहले, सुजुकी XL7 फेसलिफ्ट के 2026 GIIAS (गाइकिंडो इंडोनेशिया इंटरनेशनल ऑटो शो) में दिखा सकती है।
हालांकि, यह 2026 GIIAS डेब्यू से पहले ही लीक हो गया है। यह 2026 सुजुकी XL7 फेसलिफ्ट अभी तक कंपनी की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध नहीं है। ये लीक हुई फोटोड जल्द ही लॉन्च होने वाली सुजुकी XL7 के बाहरी अपडेट को दिखाती हैं। इन्हें देखकर ऐसा भी लगता है कि शायद कंपनी इसे शायद भारत में बिक रही XL6 के साथ भी रिप्पेल कर दे।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki XL6
₹ 11.52 - 14.47 लाख
Maruti Suzuki Celerio
₹ 4.7 - 6.73 लाख
Maruti Suzuki Ignis
₹ 5.35 - 7.55 लाख
Maruti Suzuki Jimny
₹ 12.31 - 14.45 लाख
Maruti Suzuki Eeco
₹ 5.21 - 6.36 लाख
Maruti Suzuki Brezza
₹ 8.26 - 13.01 लाख
इसके ग्रैंड डेब्यू से पहले, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे बाजारों के लिए सुजुकी XL7 फेसलिफ्ट की तस्वीरें लीक हो गई हैं। इस प्रीमियम MPV के 2026 GIIAS शो में शानदार शुरुआत की उम्मीद थी। दुख की बात है कि लीक हुए फोटोज इस फेसलिफ्ट अपडेट के साथ इंटीरियर अपडेट के बारे में कोई जानकारी नहीं देती हैं।
न्यू सुजुकी XL7 का डिजाइन
इन लीक फोटोज में इस फेसलिफ्ट के साथ एक बिल्कुल नई ग्रिल दिखाई गई है। मौजूदा मॉडल में ऊपरी ग्रिल बड़ी है और नीचे छोटी निचली ग्रिल है। इस फेसलिफ्ट के साथ, सुजुकी इसे एक बड़ी सिंगल ग्रिल दे रही है जो XL7 के फेसिया की ऊंचाई तक फैली हुई है। पूरा ग्रिल एरिया ब्लैक शेड में तैयार किया गया है।
इस रिवाइज्ड ग्रिल के बीच में एक मोटी प्लास्टिक पट्टी में नंबर प्लेट होगी और इसके नीचे एक नई फॉक्स स्किड प्लेट होगी, जिसे सिल्वर फिनिश मिलेगी। इसके ऊपर, क्रोम हाइलाइट्स का एक शानदार पैटर्न है, जो इसे एक कनेक्टेड हेडलाइट्स बनाता है। कुछ वैरिएंट्स में इस एलिमेंट पर ब्लैक फिनिश मिलता है।
नए फॉग लाइट हाउसिंग हैं और एक्चुअल लाइटिंग एलिमेंट अब अधिक चिकने हैं। हेडलाइट्स जैसे ज्यादा फंक्शनल एलिमेंट को वैसे ही बरकरार रखा गया है। ऐसा लगता है कि रियर डिजाइन को वैसे ही रखा गया है, लेकिन स्पाई शॉट्स से पता चला है कि स्पोर्टी लुक के लिए टेल लाइट्स को स्मोक्ड इफेक्ट मिल सकता है।
कार के किनारों पर, एलॉयल व्हीकल के लिए नया डिजाइन देख सकते हैं। वैरिएंट के आधार पर, सुजुकी ब्लैक या ब्लैक और क्रोम डुअल टोन फिनिश की पेशकश कर सकती है। लीक हुए फोटोज में XL7 फेसलिफ्ट का इंटीरियर नहीं दिख रहा है। इस अपडेट के साथ बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन की भी उम्मीद है। सेकंड रो की बेंच सीटिंग भारत में बेची जाने वाली XL6 की तुलना में XL7 का अंतर है।
सुजुकी XL7 का इंजन
सुजुकी XL7 फेसलिफ्ट को पावर देने वाला वही 1.5-लीटर 4-सिलेंडर NA पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड इंजन होगा। भारत में मारुति सुजुकी ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि यह रिवाइज्ड भारत-स्पेक XL6 के लिए अपना रास्ता बनाएगा या नहीं, फिलहाल इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि, इस बात की संभावना है कि दोनों मॉडलों का डिजाइन एक-दूसरे के समान था।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।