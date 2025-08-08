देश की इस नंबर-1 कार का दुनियाभर में चला जादू, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने खरीदी; कीमत सिर्फ ₹5.79 लाख
इस कार ने दुनियाभर के मार्केट में 1 करोड़ यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। 1993 में अपनी वैश्विक शुरुआत के बाद से यह मूल कंपनी सुज़ुकी के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडलों में से एक रही है। इसकी शुरुआती प्रगति जापान और यूरोप में हुई थी और फिर 1999 में भारत में भी अपनी पहचान बनाई।
मारुति सुजुकी के लाइनअप में एक मॉडल ऐसा है जिसकी दुनियाभर में डिमांड है। इस मॉडल का नाम वैगनआर है। खास बात ये है कि इसने दुनियाभर के मार्केट में 1 करोड़ यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। 1993 में अपनी वैश्विक शुरुआत के बाद से यह मूल कंपनी सुज़ुकी के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडलों में से एक रही है। इसकी शुरुआती प्रगति जापान और यूरोप में हुई थी और फिर 1999 में भारत जैसे विकासशील बाजारों (उस समय) में भी अपनी पहचान बनाई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन 1 करोड़ यूनिट्स की बिक्री का एक बड़ा हिस्सा भारत से आया है। 2024 में 1.90 लाख से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री के साथ मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई।
एक आधिकारिक बयान में जापानी व्हीकल मैन्युफैक्चरर ने कहा, "वैगनआर को सेमी-बोनट-स्टाइल मिनी वैगन के रूप में डेवलप किया गया था। यह सुज़ुकी का प्रतिनिधित्व करने वाला एक मॉडल है, और जापान में कई ग्राहकों द्वारा एक आरामदायक और उपयोग में आसान कार के रूप में पसंद किया जाता है जो चालक को प्राथमिकता देती है। जापान से निर्यात किए गए मॉडलों के अलावा, इनका उत्पादन भारत, हंगरी, इंडोनेशिया और अन्य क्षेत्रों में भी किया गया है, और स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए इनका विकास जारी है। हमने ऐसी तकनीक विकसित की हैं जिन्हें वैगनआर सीरीज के रूप में दुनिया भर की मिनी कारों के मानकों के अनुसार निखारा गया है।"
भारतीय वैगनआर के फीचर्स और स्पेसफिकेशंस
मारुति सुजुकी वैगनआर में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें नेविगेशन के साथ 7-इंच का स्मार्टप्ले स्टूडियो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लाउड-बेस्ड सर्विस, डुअल फ्रंट एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, रिवर्स पार्किंग सेंसर, एएमटी में हिल-होल्ड असिस्ट, चार स्पीकर, माउंटेड कंट्रोल्स के साथ, एक सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है।
यह डुअलजेट डुअल VVT टेक्नोलॉजी के साथ 1.0-लीटर तीन-सिलेंडर पेट्रोल और 1.2-लीटर चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन से पावर प्राप्त करती है। 1.0-लीटर इंजन के लिए 25.19 kmpl माइलेज का दावा किया गया है, जबकि इसके CNG वैरिएंट (LXI और VXI ट्रिम्स में उपलब्ध) का माइलेज 34.05 किमी/किग्रा है। 1.2-लीटर के-सीरीज डुअलजेट डुअल वीवीटी इंजन की दावा की गई फ्यूल इफिसिएंसी 24.43 kmpl (ZXI AGS /ZXI+ AGS trims) है।
