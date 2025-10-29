आ रही सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार, सिंगल चार्ज में 270 किमी. दौड़ेगी; कई एडवांस फीचर्स से होगी लैस
संक्षेप: 270 किमी की रेंज, स्मार्ट डिजाइन और सिटी-फ्रेंडली नेचर के साथ यह EV भविष्य में जापान ही नहीं, भारत में भी बड़ी हिट साबित हो सकती है। सुजुकी विजन ई-स्काई (Suzuki Vision E-Sky) सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार होने वाली है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।
जापान मोबिलिटी शो 2025 में सुजुकी ने अपने इलेक्ट्रिक सफर की शुरुआत कर दी है। कंपनी ने इस इवेंट में अपनी पहली इलेक्ट्रिक केई कार सुजुकी विजन E-Sky (Suzuki Vision E-Sky) पेश की है। यह कॉन्सेप्ट कार सुजुकी के उस नए दौर की झलक दिखाती है, जहां कंपनी अपने छोटे, सस्ते और माइलेज व्हीकल्स को अब इलेक्ट्रिक अवतार में उतारने जा रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Tata Nexon EV
₹ 12.49 - 17.49 लाख
MG Windsor EV
₹ 14 - 18.39 लाख
Leapmotor C10
₹ 13 - 18 लाख
Tata Punch EV
₹ 9.99 - 14.29 लाख
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
क्या है सुजुकी विजन ई-स्काई?
सुजुकी ने इस कार को जस्ट राइट मिनी कार BEV बताया है, यानी एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार जो शहरों के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। इसका डेवलपमेंट यूनिक, स्मार्ट और पॉजिटिव थीम पर किया गया है। कंपनी इसे 2026 फाइनेंशियल ईयर तक मार्केट में उतारने की तैयारी में है।
डिजाइन और साइज
सुजुकी विजन ई-स्काई (Suzuki Vision E-Sky) देखने में छोटी जरूर है, लेकिन डिजाइन के मामले में बेहद मॉडर्न और प्रीमियम लगती है। इसके डाइमेंशन की बात करें तो इसकी लंबाई 3,395mm, चौड़ाई 1,475mm और ऊंचाई 1,625mm की है।
फ्यूचरिस्टिक लुक देने के लिए इसमें कई खास डिजाइन एलिमेंट जोड़े गए हैं। इसमें पिक्सल-स्टाइल हेडलाइट्स और C-शेप LED DRLs, स्मूद बॉडी एंड रिट्रैक्टेबल डोर हैंडल, स्लोपिंग रूफलाइन एंड दो-टोन फिनिश, बोल्ड व्हील आर्च दिया गया है, जो इसे मिनी SUV जैसे स्टांस देते हैं। छोटे साइज के बावजूद कार की रोड प्रेजेंस काफी इम्प्रेसिव है।
अंदर से कैसी है विजन ई-स्काई?
इस कार का केबिन कम, लेकिन काम का फॉर्मूला अपनाता है। इंटीरियर को बहुत सिंपल, ओपन और मॉडर्न लुक दिया गया है। इमसें फ्लोटिंग सेंटर कंसोल के साथ वायरलेस चार्जिंग पैड, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ट्रे-स्टाइल डैशबोर्ड मिलता है, जो स्टोरेज बढ़ाता है।
इसमें एम्बिएंट लाइटिंग और स्क्वायर शेप स्टीयरिंग व्हील है। यह कार किसी हाई-टेक लग्जरी से ज्यादा, एक आरामदायक और फ्रेंडली अर्बन कार के तौर पर डिजाइन की गई है।
रेंज और परफॉर्मेंस
हालांकि, कंपनी ने मोटर या बैटरी के सटीक आंकड़े साझा नहीं किए हैं, लेकिन सुजुकी विजन ई-स्काई (Suzuki Vision E-Sky) एक बार चार्ज में 270 किलोमीटर तक चल सकती है। यह रेंज शहर में रोजमर्रा की ड्राइविंग और छोटे ट्रिप्स के लिए काफी है। इसका फोकस लो कॉस्ट, हाई एफिशिएंसी और कम मेंटेनेंस पर है, ताकि यह कार आम लोगों के बजट में फिट बैठे।
क्यों खास है यह कार?
जापान में केई कार्स बेहद पॉपुलर हैं, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट, सस्ती और यूज में आसान होती हैं। अब जब सुजुकी इन्हें इलेक्ट्रिक बना रही है, तो इससे देश की EV ट्रांजिशन स्पीड और तेज हो जाएगी। कंपनी इस मॉडल को भविष्य में भारत जैसे मार्केट्स में भी लॉन्च कर सकती है, जहां छोटे इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है।
शो में सुजुकी की बाकी EVs भी
जापान मोबिलिटी शो 2025 (Japan Mobility Show 2025) में सुजुकी ने सिर्फ विजन ई-स्काई (Vision E-Sky) ही नहीं, बल्कि कई और इनोवेटिव मॉडल्स दिखाए।
इसमें e-Every Concept (इलेक्ट्रिक वैन), Fronx FFV (फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन) और e-Vitara (इलेक्ट्रिक SUV, जो जल्द भारत आ सकती है) जैसे मॉडल शामिल थे। इन सब मॉडलों के जरिए सुजुकी ने साफ कर दिया है कि उसका फोकस अब ग्रीन टेक्नोलॉजी और क्लीन मोबिलिटी पर है।
सुजुकी विजन ई-स्काई (Suzuki Vision E-Sky) सिर्फ एक छोटी इलेक्ट्रिक कार नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि आने वाले सालों में सुजुकी छोटा सोचो लेकिन बड़ा चलो के फॉर्मूले पर काम करेगी।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।