'वैगनआर EV' से उठ गया पर्दा, कंपनी ने पहली बार फोटो किए शेयर; 3.4 मीटर लंबाई और 270Km रेंज!

सुजुकी अपकमिंग जापान मोबिलिटी शो में अपने कई नए प्रोडक्ट और कॉन्सेप्ट पेश करने वाली है। यह इवेंट 29 अक्टूबर, 2025 से शुरू होने वाला है। इससे पहले ही कंपनी ने नई गाड़ियों की डिटेल ऑनलाइन जारी कर दी गई है। सुजुकी के स्टॉल पर मुख्य आकर्षणों में से एक विजन ई-स्काई इलेक्ट्रिक केई कार होगी। इसे वैगनआर का इलेक्ट्रिक वर्जन भी माना जा रहा है। ये कंपनी के पोर्टफोलियो की सबसे छोटी इलेक्ट्रिक कार भी होगी। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं।

सुज़ुकी विजन ई-स्काई इलेक्ट्रिक का एक्सटीरियर जापान में बिकने वाली पेट्रोल से चलने वाली वैगनआर जैसी ही डिजाइन शेयर करते हुए विजन ई-स्काई कॉन्सेप्ट में कई विशेषताएं हैं। फ्रंट फेसिया पूरी तरह से नया है, जिसमें पिक्सेल-स्टाइल लाइटिंग एलिमेंट्स और C-आकार के LED DRLs हैं। इस इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक बंद ग्रिल और एक सपाट बम्पर सेक्शन है। जारी की गई तस्वीरों के पहले सेट से यह भी पता चलता है कि इस इलेक्ट्रिक व्हीकल में नए और ज्यादा आकर्षक कलर ऑप्शन भी हैं।

साइड प्रोफाइल में ज्यादा उभरे हुए व्हील आर्च, रिट्रैक्टेबल डोर हैंडल, नए पहिए और ब्लैक कलर के A और B पिलर हैं। पेट्रोल से चलने वाली वैगनआर की तुलना में जिसकी छत काफी हद तक सपाट है। विजन ई-स्काई कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक केई कार की छत थोड़ी पतली है। यह हैचबैक को ज्यादा स्पोर्टी लुक देता है। पीछे की तरफ, विजन ई-स्काई में C-आकार की टेललाइट्स, एक सपाट बम्पर, चौड़ी विंडस्क्रीन और स्पॉइलर-माउंटेड स्टॉप लैंप हैं।

सुज़ुकी विजन ई-स्काई इलेक्ट्रिक का इंटीरियर बात करें कार के इंटीरियर की तो सुजुकी विजन ई-स्काई कॉन्सेप्ट में एक बेदाग सेटअप है जो पारंपरिक जापानी खूबसूरती को दर्शाता है। डिजिटल स्क्रीन और सेंट्रल कंसोल के लिए मिरर थीम का इस्तेमाल किया गया प्रतीत होता है। बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, प्रत्येक का आकार लगभग 12-इंच हो सकता है। डैशबोर्ड और डोर पर एम्बिएंट लाइटिंग देखी जा सकती है।

फ्रंट सीटों के बीच लगा एक फ्लोटिंग कंसोल वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग पैड से लैस है। इसमें फिजिकल बटनों का सीमित इस्तेमाल है, जिससे सामान की भीड़ कम होती है। केबिन में हल्के कलर्स के साथ बहुरंगी थीम है जो शांति और सुकून का एहसास दिलाती है। चौकोर आकार का विशिष्ट 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील इंस्ट्रूमेंट कंसोल का स्पष्ट दृश्य सुनिश्चित करता है। इसमें ट्रे-स्टाइल वाला डैशबोर्ड है जिसमें कई व्यावहारिक स्टोरेज सुविधाएं हो सकती हैं।

सुज़ुकी विजन ई-स्काई इलेक्ट्रिक की रेंज

सुज़ुकी विजन ई-स्काई इलेक्ट्रिक केई कार कॉन्सेप्ट के स्पेसिफिकेशन अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। हालांकि, सुज़ुकी ने कहा है कि इस इलेक्ट्रिक कार की रेंज 270Km से ज्यादा होगी। यह विजन ई-स्काई भारत में लॉन्च नहीं हो सकती है, लेकिन मारुति यहां एक और सब-4-मीटर इलेक्ट्रिक कार पेश कर सकती है। यह eWX इलेक्ट्रिक हैचबैक हो सकती है जिसका भारत में पेटेंट पहले ही हो चुका है। इसका बॉक्सी, टॉलबॉय प्रोफाइल विजन ई-स्काई कॉन्सेप्ट और पेट्रोल-ऑपरेटेड वैगनआर के समान है।