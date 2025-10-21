Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Suzuki Unveils GSX 8R EVO with Performance Parts
सुजुकी ने परफॉर्मेंस पार्ट्स के साथ इस मोटरसाइकिल को किया पेश, दमदार इंजन से लैस; जानिए खासियत

सुजुकी ने परफॉर्मेंस पार्ट्स के साथ इस मोटरसाइकिल को किया पेश, दमदार इंजन से लैस; जानिए खासियत

संक्षेप: सुजुकी ने अपनी नई GSX-8R EVO को पेश किया है। यह प्रीमियम कंपोनेंट्स और विज़ुअल अपडेट्स के साथ यूरोपीय बाजार के लिए अपनी GSX-8R स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल का एक परफॉर्मेंस-फोक्सड वर्जन है।

Tue, 21 Oct 2025 02:38 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सुजुकी ने अपनी नई GSX-8R EVO को पेश किया है। यह प्रीमियम कंपोनेंट्स और विज़ुअल अपडेट्स के साथ यूरोपीय बाजार के लिए अपनी GSX-8R स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल का एक परफॉर्मेंस-फोक्सड वर्जन है। हालांकि, GSX-8R EVO को यूरोप में पेश किया गया है। उम्मीद है कि सुजुकी भारतीय बाजार में लिमिटेड यूनिट लाने पर विचार करेगी। EVO वैरिएंट में साउंड और खूबसूरती, दोनों के लिए फैक्ट्री-फिटेड अक्रापोविक एग्जॉस्ट सिस्टम है।

ज्यादा स्पोर्टी प्रोफाइल के लिए पीछे की सीट की जगह एक कलर-मिलान वाला सिंगल-सीट काउल है, जबकि एक कस्टम टैंक पैड पेंट की सुरक्षा प्रदान करता है। ये अपग्रेड स्टैंडर्ड GSX-8R की तुलना में EVO को ज्यादा ट्रैक-ऑरिएंटेड उपस्थिति प्रदान करते हैं। GSX-8R EVO में सुजुकी के पेटेंटेड क्रॉस बैलेंसर सिस्टम के साथ वही 776cc पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड DOHC इंजन लगा है। यह 82bhp की अधिकतम शक्ति और 78Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर से लैस 6-स्पीड गियरबॉक्स लगा है।

ये भी पढ़ें:इस कार को यूरो NCAP में मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, भारत में होने वाली है लॉन्च

सुज़ुकी के इंटेलिजेंट राइड सिस्टम (SIRS) में एक थ्री-लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम शामिल है जिसे बंद किया जा सकता है, सटीक कंट्रोल के लिए एक राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, थ्री सिलेक्टेबल इंजन मैप और लो RPM असिस्ट फीचर है जो ट्रैफिक में रुकने से बचाता है। इस मोटरसाइकिल में एल्युमीनियम स्विंगआर्म, स्टील फ्रेम और आगे की तरफ शोवा के पूरी तरह से एडजस्टेबल अपसाइड-डाउन फोर्क्स के साथ रियर मोनोशॉक का इस्तेमाल किया गया है। यह कॉम्बिनेशन बेहतर फ्रंट-एंड प्रशिक्सन और एजिलिटी प्रदान करता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।