सुजुकी ने उठाया अपनी धाकड़ सुपरस्पोर्ट बाइक GSX250R से पर्दा, जानिए इसकी खासियत
दिग्गज टू-व्हीलर निर्माता सुजुकी ने अपनी नई जनरेशन 'GSX250R' स्पोर्ट्स बाइक को पेश कर दिया है। सुजुकी की 250cc सेगमेंट वाली जिक्सर बाइक्स भारतीय मार्केट में काफी अंडररेटेड मानी जाती हैं।
दिग्गज टू-व्हीलर निर्माता सुजुकी ने अपनी नई जनरेशन 'GSX250R' स्पोर्ट्स बाइक को पेश कर दिया है। सुजुकी की 250cc सेगमेंट वाली जिक्सर (Gixxer) बाइक्स भारतीय मार्केट में काफी अंडररेटेड मानी जाती हैं। ये बाइक्स बेहतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद सेल्स चार्ट में थोड़ा पीछे रह जाती हैं। ऐसे में चीनी मार्केट में डेब्यू करने वाली यह नई सुजुकी GSX250R भारतीय युवाओं के लिए बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रही है। नई 250cc सुपरस्पोर्ट बाइक के डिजाइन ने भारतीय ऑटोमोबाइल लवर्स के बीच उत्सुकता काफी बढ़ा दी है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
'हायाबुसा' से इंस्पायर्ड है डिजाइन
नई सुजुकी GSX250R को सुजुकी और हाओजू ने मिलकर तैयार किया है। इस बाइक का फ्रंट लुक सुजुकी की लेजेंड्री सुपरबाइक 'हायाबुसा' की याद दिलाता है। बाइक के फेसिया को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह एक आक्रामक और स्पोर्टी लुक देती है। इतना ही नहीं, इसके फ्रंट में मॉडर्न 'विंगलेट्स' भी दिए गए हैं। ये विंगलेट्स हाई-स्पीड में बाइक को सड़क पर बेहतर कंट्रोल देने में मदद करेंगे। हवा के दबाव को कम करने के लिए इसमें एयरोडायनामिक फ्रंट विंडशील्ड और फेयरिंग पर लगे ओआरवीएम (ORVMs) मिलते हैं।
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Benelli 502 C
₹ 5.25 लाख
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कंफर्ट का खास ध्यान
एक प्रॉपर सुपरस्पोर्ट बाइक होने के नाते इसका राइडिंग ट्राइएंगल काफी स्पोर्टी रखा गया है। यानी राइडर को इसे चलाते वक्त थोड़ा आगे झुकना पड़ेगा। इसके लिए लो-सेट क्लिप-ऑन हैंडलबार और पीछे की तरफ सेट किए गए फुटपेग्स दिए गए हैं। यह सेटअप राइडर को फ्रंट व्हील पर बेहतर ट्रैक्शन और कंट्रोल बनाने में मदद करता है। हालांकि, बाइक की पिलियन सीट थोड़ी ऊंची रखी गई है। हालांकि, लंबी दूरी की यात्राओं के दौरान यह काफी आरामदायक सफर देगी।
दमदार इंजन परफॉर्मेंस
मैकेनिकली इस बाइक में सबसे बड़ा और दिलचस्प बदलाव इसके इंजन में देखने को मिलेगा। नई सुजुकी GSX250R में सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट सेटअप वाला इंजन दिया गया है। अब यह वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन (VVA) टेक्नोलॉजी के साथ आता है। यह इंजन करीब 30bhp की मैक्सिमम पावर जेनरेट करने में सक्षम होगा। वीवीए (VVA) तकनीक होने की वजह से बाइक का टॉप-एंड परफॉर्मेंस काफी शानदार हो जाएगा। इसके साथ ही, लो-एंड और मिड-रेंज में भी इसकी परफॉर्मेंस दमदार बनी रहेगी।
एडवांस फीचर्स से लोडेड है बाइक
फीचर्स और साइकिल पार्ट्स के मामले में भी यह बाइक बेहद कड़क है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और कॉल अलर्ट के साथ ब्लूटूथ इनेबल्ड टीएफटी (TFT) इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। हार्डवेयर की बात करें तो फ्रंट में पारंपरिक टेलीस्कोपिक फोर्क्स और रियर में मोनो-शॉक सस्पेंशन दिया गया है। सेफ्टी के लिए इसके फ्रंट और रियर दोनों व्हील्स में डिस्क ब्रेक के साथ डुअल-चैनल एबीएस (ABS) स्टैंडर्ड तौर पर मिलेगा।
(फोटो क्रेडिट- rushlane)
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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