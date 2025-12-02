Hindustan Hindi News
इस कंपनी की टू-व्हीलर पर ताबड़तोड़ टूटे ग्राहक, एक्सपोर्ट में भी 62% की तेजी; जानिए पूरी डिटेल्स

संक्षेप:

Tue, 2 Dec 2025 07:10 PMAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
जापानी टू-व्हीलर निर्माता सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने नवंबर, 2025 में शानदार बिक्री दर्ज की है। बता दें कि बीते महीने कुल 1,22,300 यूनिट्स टू-व्हीलर की बिक्री हुई है। इस दौरान सालाना आधार पर बिक्री में 30 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई है। जबकि ठीक एक साल पहले यानी नवंबर, 2024 में कंपनी ने केवल 94,370 यूनिट्स बेची थीं। घरेलू मार्केट में भी सुजुकी की पकड़ मजबूत हुई और बिक्री 23 पर्सेंट तक बढ़कर 96,360 यूनिट्स तक पहुंच गई। जबकि ठीक एक साल पहले इसी महीने यह आंकड़ा 78,333 था।

62% बढ़ गया एक्सपोर्ट

एक्सपोर्ट की बात करें तो सुजुकी ने बीते महीने विदेशी बाजारों में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया। बता दें कि नवंबर, 2025 में 25,940 यूनिट्स का निर्यात हुआ जो पिछले साल की तुलना में 62 पर्सेंट ज्यादा है। जबकि साल 2024 में इसी महीने कंपनी ने केवल 16,037 यूनिट्स का निर्यात किया था। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने इस ग्रोथ को अपने मजबूत डीलर नेटवर्क और ग्राहकों को बेहतर सपोर्ट देने की रणनीति से जोड़ा है।

क्या कहती है कंपनी

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के सेल्स और मार्केटिंग वाइस प्रेसीडेंट दीपक मुतरेजा ने कहा कि, “ग्राहक अनुभव और डीलर नेटवर्क की मेहनत ही ग्रोथ की सबसे बड़ी वजह है। कंपनी अब भी ग्राहक सहभागिता बढ़ाने और अनुभव-आधारित प्रोग्राम्स चलाने पर जोर दे रही है। साथ ही, आफ्टर-सेल्स सर्विस और कम्युनिटी बिल्डिंग पर निवेश जारी रहेगा ताकि ब्रांड के साथ राइडर्स का जुड़ाव और मजबूत हो और लंबे समय तक स्थायी ग्रोथ हासिल की जा सके”।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
