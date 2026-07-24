इस 125cc के स्कूटर ने निकाल दिया सबका दम! जून में इसे 63,121 लोगों ने खरीदा; दूसरे 9 मॉडल्स छूटे पीछे
भारतीय ग्राहकों के बीच सुजुकी के टू-व्हीलर की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी जून, 2026 की बात करें तो एक बार फिर Suzuki Access ने इसमें टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।
भारतीय ग्राहकों के बीच सुजुकी के टू-व्हीलर की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी जून, 2026 की बात करें तो एक बार फिर सुजुकी एक्सेस (Suzuki Access) ने इसमें टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। सुजुकी एक्सेस को बीते महीने कुल 63,121 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सुजुकी एक्सेस की बिक्री में सालाना आधार पर 22 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी जून, 2025 में यह आंकड़ा 51,555 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।
चौथे नंबर पर रही सुजुकी एवेनिस
बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर सुजुकी बर्गमैन रही। सुजुकी बर्गमैन ने इस दौरान 43 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 22,454 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में सुजुकी एवेनिस रही। सुजुकी एवेनिस ने इस दौरान 27 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 3,740 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में सुजुकी जिक्सर रही। सुजुकी जिक्सर ने इस दौरान 35 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 726 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।
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सातवें नंबर पर रही सुजुकी जिक्सर 250
बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर सुजुकी ई-एक्सेस रही। सुजुकी ई-एक्सेस स्कूटर को इस दौरान कुल 611 नए ग्राहक मिले। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में सुजुकी वी-स्ट्रॉम एसएक्स रही। सुजुकी वी-स्ट्रॉम एसएक्स ने इस दौरान 76 पर्सेंट की धमाकेदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 543 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। वहीं, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में सुजुकी जिक्सर 250 रही। सुजुकी जिक्सर 250 ने इस दौरान 37 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 40 यूनिट्स की बिक्री की।
दसवें नंबर पर रही सुजुकी GSX-8R
दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर सुजुकी हायाबुसा रही। सुजुकी हायाबुसा ने इस दौरान 15 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 23 यूनिट सुपरबाइक की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में सुजुकी वी-स्ट्रॉम 800DE रही। सुजुकी वी-स्ट्रॉम 800DE ने इस दौरान 77 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 6 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। वहीं, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में सुजुकी GSX-8R रही। सुजुकी GSX-8R की जून 2026 में शून्य (0) यूनिट बिक्री दर्ज हुई।
कुल बिक्री में 24 पर्सेंट की बढ़ोतरी
अगर कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो सुजुकी ने भारतीय मार्केट में अपनी मजबूत पकड़ बरकरार रखी है। बता दें कि बीते जून, 2026 में कंपनी की कुल टू-व्हीलर बिक्री 91,264 यूनिट तक पहुंच गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी जून, 2025 में यह आंकड़ा 73,934 यूनिट था। इस तरह कंपनी ने सालाना आधार पर बिक्री में करीब 24 पर्सेंट की शानदार बढ़त दर्ज की है। कंपनी आने वाले दिनों में ग्राहकों की मांग को देखते हुए अपने स्कूटर और प्रीमियम बाइक पोर्टफोलियो को और मजबूत करने पर लगातार काम कर रही है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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