स्विफ्ट का स्पोर्ट फाइनल एडिशन लॉन्च, मिलेगा दमदार लुक और प्रीमियम फीचर्स; इसकी कीमत आपको चौंका देगी

मलेशिया में नाजा ईस्टर्न मोटर्स (Naza Eastern Motors) ने सुजुकी स्विफ्ट का स्पोर्ट फाइनल एडिशन लॉन्च किया है। ये कार दमदार लुक और प्रीमियम फीचर्स के साथ आती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

अगर आप ऐसी कार चाहते हैं, जो भीड़ में अलग दिखे, तो आपके लिए सुजुकी स्विफ्ट स्पोर्ट फाइनल एडिशन (Suzuki Swift Sport Final Edition) परफेक्ट पैकेज है। इसे मलेशिया में नाजा ईस्टर्न मोटर्स (Naza Eastern Motors) ने लॉन्च किया है, जो सुजुकी कारों का एक्सक्लूसिव इंपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर है। यह मॉडल कीमत और फीचर्स के हिसाब से स्टैंडर्ड स्विफ्ट स्पोर्ट (Swift Sport) और सिल्वर एडिशन (Silver Edition) के बीच रखा गया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत RM137,900 (करीब 29 लाख) है। आइए इसकी खासियत जानते हैं।

खास फीचर्स यह फाइनल एडिशन पूरी तरह से CBU (कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट) के तौर पर इंपोर्ट किया गया है। यह एडिशन स्टैंडर्ड स्विफ्ट स्पोर्ट के पियर्ल सुपर ब्लैक (Pearl Super Black) कलर पर बेस्ड है। इसमें गोल्डन फिनिश वाले डेकल्स बोनट और डोर्स पर दिए गए हैं। इसमें रियर डोर पर स्पोर्ट (Sport) हाथ से लिखा गया है, जो इसे और डायनामिक बनाता है।

इसमें फ्रंट डोर्स और टेलगेट पर मलेशिया फाइनल एडिशन 68 स्विफ्ट स्पोर्ट (Malaysia Final Edition 68 Swift Sport) का खास बैज लगाया गया है। यह बैज मलेशिया के 68वें स्वतंत्रता वर्ष को सेलिब्रेट करता है। इसके अलावा इसमें ड्यूल फंक्शनल एग्जॉस्ट टिप्स, कार्बन-फाइबर टच फ्रंट ग्रिल, बंपर्स और साइड्स पर मिलते हैं। इंटीरियर में फोर्ज्ड कार्बन फिनिश, 10-इंच टचस्क्रीन सिस्टम (Soundstream Audio) और रेड स्टिचिंग वाली स्पोर्टी सीट्स दी गई हैं।

इंजन और परफॉर्मेंस इसमें वही K14C 1.4-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन है, जो स्टैंडर्ड स्विफ्ट स्पोर्ट में मिलता है।ये 140hp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। वहीं, ये एसयूवी 230Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है। इसकी टॉप स्पीड 205 km/h की है। ये कार सिर्फ 8 सेकेंड में 0-100 km/h की रफ्तार पकड़ लेती है। इसकी परफॉर्मेंस वही है, लेकिन लुक और प्रीमियम एक्सपीरियंस को और खास बनाया गया है।

स्टैंडर्ड इक्विपमेंट इसमें LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ऑटो फोल्ड ORVMs, 16-इंच मशीन्ड अलॉय व्हील्स, कीलेस एंट्री, रिवर्स कैमरा, पैडल शिफ्टर्स, क्रूज कंट्रोल, एंड्राएड ऑटो (Android Auto), एप्पल कारप्ले (Apple CarPlay) सपोर्ट, 6 एयरबैग, ABS+EBA, ESP और ISOFIX जैसे फीचर्स मिलते हैं।

कीमत और पोजिशनिंग सुजुकी स्विफ्ट स्पोर्ट फाइनल एडिशन (Suzuki Swift Sport Final Edition) की कीमत RM137,900 (29 लाख) है। हालांकि, इसके स्टैंडर्ड स्विफ्ट स्पोर्ट (Swift Sport) की कीमत RM7,900 (1.65 लाख) कम है और सिल्वर एडिशन (Silver Edition-2023) की कीमत RM4,000 (83,000 रुपये) ज्यादा है।